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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2364236523662367
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:37

  Faceless написав:Не знаю, як кваліфікувати "заможний" чи ні, я працював з 4 курсу університету (повний робочий день), був період доводилося вставати о 4:00 а повертатися близько опівночі, було що працював і до 20 вечора, і до 22, було що брали овертайми і працювали з п'ятниці до ранку понеділка. Різне бувало.

Прямо приємно та цікаво було прочитати.
Справа в тому, що в мене теж були періоди, коли я реально приходив на роботу о 4:00 ранку або о 04:30. І реально виходив з установи о 22-00 або і в 01:00 ночі: охорона була попереджена та мовчки відкривала двері що зранку, що вночі. Не лаялася, що я розбудив охорону. Все мовчки…
Ночував на роботі декілька разів; не було сенсу їхати додому. Слава Богу була канапа. В холодильнику завжди дівчата залишали якусь їжу. Кавоварка працювала…
Часи роботи з 04-00 до 09-00 - коли починався "дурдом" - були самим великим кайфом: ніхто не заважав дурними та не дурними питаннями, ніхто не гримав дверима, ніхто не навантажував проблемами, телефони не дзвонили...
Кайф!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:44

Re: Еміграція, заробітчанство

тут невеличкий огляд про ситуацію з нерухомістю
Shaman
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