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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23652366236723682369>
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:37

  Faceless написав:Не знаю, як кваліфікувати "заможний" чи ні, я працював з 4 курсу університету (повний робочий день), був період доводилося вставати о 4:00 а повертатися близько опівночі, було що працював і до 20 вечора, і до 22, було що брали овертайми і працювали з п'ятниці до ранку понеділка. Різне бувало.

Прямо приємно та цікаво було прочитати.
Справа в тому, що в мене теж були періоди, коли я реально приходив на роботу о 4:00 ранку або о 04:30. І реально виходив з установи о 22-00 або і в 01:00 ночі: охорона була попереджена та мовчки відкривала двері що зранку, що вночі. Не лаялася, що я розбудив охорону. Все мовчки…
Ночував на роботі декілька разів; не було сенсу їхати додому. Слава Богу була канапа. В холодильнику завжди дівчата залишали якусь їжу. Кавоварка працювала…
Часи роботи з 04-00 до 09-00 - коли починався "дурдом" - були самим великим кайфом: ніхто не заважав дурними та не дурними питаннями, ніхто не гримав дверима, ніхто не навантажував проблемами, телефони не дзвонили...
Кайф!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:44

Re: Еміграція, заробітчанство

тут невеличкий огляд про ситуацію з нерухомістю
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

коли тут розхвалюють, як добре в еміграції, то чомусь не пропонують зробити доволі простий розрахунок. а саме спрогнозувати рівень зп - не фантастичні 500 000 уо на рік, а щось більш життєве - 25 євро година чи 4-5 тис євро на місяць брутто. й порівняти з місячним платежем за житло. але правильно порівняти, а не зп в НЙ з вартістю дома десь в глуші Південної Кароліни.

й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужки

одна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 15 жов, 2024 22:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:53

Гілку форуму не сплутали?
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akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:04

  akurt написав:Гілку форуму не сплутали?

"зробиш спішно, буде смішно" - це якраз про тебе :D

а де поділися історії про секретні файли, замасковані під картинки? для повної конспірації, напевне, картинки були з голими дівчатами? й відповідно ніхто не заважав з ними працювати :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:06

Re: Еміграція, заробітчанство

й ще питання для знавців гілки - а ким може працювати за кордоном дівчина, яка не ІТшник й не перекладач відповідної мови? які ідеї?

бо всі професії, які тут обговорюють - будівництво, тракер, мувер, електрик, сантехнік - трохи не жіночі...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:08

Хильнув "пальонки" - на ніч дивлячись... Фахівець з "Економіки простими словами"...
Ех, горілка - "лєвандос"... Прямо біда... Що з людьми робить...
Задаємо питання тут - поки фахівець із заробляння грошей ще щось "бекає"
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 жов, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:11

  Shaman написав:й ще питання для знавців гілки - а ким може працювати за кордоном дівчина, яка не ІТшник й не перекладач відповідної мови? які ідеї?

бо всі професії, які тут обговорюють - будівництво, тракер, мувер, електрик, сантехнік - трохи не жіночі...


все остальные профессии. нешто ФБ не читаете? "на рыбе" "на клубнике" " на сухариках"-это если пользоваться сленгом людей,которые работают на таких работах.
Физической пахоты овердофига.
Старейшую в мире профессию не так легко освоить-для нее внешние данные нужны, а "на рибу" и так пойдет.
Velz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:14

Реально прикольно: фахівця з ЕККККкономіки простими словами в ніч до дівчат потягнуло...
Ну часи... Ну події... Ну люди...
Прикольно реально!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:17

  Velz написав:
  Shaman написав:й ще питання для знавців гілки - а ким може працювати за кордоном дівчина, яка не ІТшник й не перекладач відповідної мови? які ідеї?

бо всі професії, які тут обговорюють - будівництво, тракер, мувер, електрик, сантехнік - трохи не жіночі...

все остальные профессии. нешто ФБ не читаете? "на рыбе" "на клубнике" " на сухариках"-это если пользоваться сленгом людей,которые работают на таких работах.
Физической пахоты овердофига.
Старейшую в мире профессию не так легко освоить-для нее внешние данные нужны, а "на рибу" и так пойдет.

тобто фізична праця - тут й ящики клеїти, й покоївка й таке інше. але це теж мають враховувати потенційні емігранти.

але звісно малася на увазі офісна робота. є приклад, коли потрапила в лізингову компанію - но тут допоміг досвід з України. цікаво, чи зможе влаштуватися на завод дівчина, яка тут працювала в ВТК? можливо якийсь буккіпер не так складно - але гадаю, це не так багато й платять.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:20

  akurt написав:Хильнув "пальонки" - на ніч дивлячись... Фахівець з "Економіки простими словами"...
Ех, горілка - "лєвандос"... Прямо біда... Що з людьми робить...
Задаємо питання тут - поки фахівець із заробляння грошей ще щось "бекає"
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

не треба свій підхід - сидіти на форумі напідпитку переносити на інших - далеко не всі так роблять. читаючи твої дописи, розумієш, що ти постійно вживаєш щось потужне, й це не алкоголь :lol:

щось про нерухомість можеш сказати? а, забув, ти ж рахувати не вмієш, вибач :D

може навчити тебе хоч посилання правильно вставляти? ;)
Shaman
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