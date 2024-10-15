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Faceless написав:Не знаю, як кваліфікувати "заможний" чи ні, я працював з 4 курсу університету (повний робочий день), був період доводилося вставати о 4:00 а повертатися близько опівночі, було що працював і до 20 вечора, і до 22, було що брали овертайми і працювали з п'ятниці до ранку понеділка. Різне бувало.
Прямо приємно та цікаво було прочитати. Справа в тому, що в мене теж були періоди, коли я реально приходив на роботу о 4:00 ранку або о 04:30. І реально виходив з установи о 22-00 або і в 01:00 ночі: охорона була попереджена та мовчки відкривала двері що зранку, що вночі. Не лаялася, що я розбудив охорону. Все мовчки… Ночував на роботі декілька разів; не було сенсу їхати додому. Слава Богу була канапа. В холодильнику завжди дівчата залишали якусь їжу. Кавоварка працювала… Часи роботи з 04-00 до 09-00 - коли починався "дурдом" - були самим великим кайфом: ніхто не заважав дурними та не дурними питаннями, ніхто не гримав дверима, ніхто не навантажував проблемами, телефони не дзвонили... Кайф!
коли тут розхвалюють, як добре в еміграції, то чомусь не пропонують зробити доволі простий розрахунок. а саме спрогнозувати рівень зп - не фантастичні 500 000 уо на рік, а щось більш життєве - 25 євро година чи 4-5 тис євро на місяць брутто. й порівняти з місячним платежем за житло. але правильно порівняти, а не зп в НЙ з вартістю дома десь в глуші Південної Кароліни.
й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужки
одна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 15 жов, 2024 22:07, всього редагувалось 2 разів.
Хильнув "пальонки" - на ніч дивлячись... Фахівець з "Економіки простими словами"... Ех, горілка - "лєвандос"... Прямо біда... Що з людьми робить... Задаємо питання тут - поки фахівець із заробляння грошей ще щось "бекає" ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 жов, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:й ще питання для знавців гілки - а ким може працювати за кордоном дівчина, яка не ІТшник й не перекладач відповідної мови? які ідеї?
бо всі професії, які тут обговорюють - будівництво, тракер, мувер, електрик, сантехнік - трохи не жіночі...
все остальные профессии. нешто ФБ не читаете? "на рыбе" "на клубнике" " на сухариках"-это если пользоваться сленгом людей,которые работают на таких работах. Физической пахоты овердофига. Старейшую в мире профессию не так легко освоить-для нее внешние данные нужны, а "на рибу" и так пойдет.
Shaman написав:й ще питання для знавців гілки - а ким може працювати за кордоном дівчина, яка не ІТшник й не перекладач відповідної мови? які ідеї?
бо всі професії, які тут обговорюють - будівництво, тракер, мувер, електрик, сантехнік - трохи не жіночі...
все остальные профессии. нешто ФБ не читаете? "на рыбе" "на клубнике" " на сухариках"-это если пользоваться сленгом людей,которые работают на таких работах. Физической пахоты овердофига. Старейшую в мире профессию не так легко освоить-для нее внешние данные нужны, а "на рибу" и так пойдет.
тобто фізична праця - тут й ящики клеїти, й покоївка й таке інше. але це теж мають враховувати потенційні емігранти.
але звісно малася на увазі офісна робота. є приклад, коли потрапила в лізингову компанію - но тут допоміг досвід з України. цікаво, чи зможе влаштуватися на завод дівчина, яка тут працювала в ВТК? можливо якийсь буккіпер не так складно - але гадаю, це не так багато й платять.
akurt написав:Хильнув "пальонки" - на ніч дивлячись... Фахівець з "Економіки простими словами"... Ех, горілка - "лєвандос"... Прямо біда... Що з людьми робить... Задаємо питання тут - поки фахівець із заробляння грошей ще щось "бекає" ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
не треба свій підхід - сидіти на форумі напідпитку переносити на інших - далеко не всі так роблять. читаючи твої дописи, розумієш, що ти постійно вживаєш щось потужне, й це не алкоголь
щось про нерухомість можеш сказати? а, забув, ти ж рахувати не вмієш, вибач
може навчити тебе хоч посилання правильно вставляти?