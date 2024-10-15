Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2366236723682369> Додано: Вів 15 жов, 2024 22:30 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: й ще питання для знавців гілки - а ким може працювати за кордоном дівчина, яка не ІТшник й не перекладач відповідної мови? які ідеї?



бо всі професії, які тут обговорюють - будівництво, тракер, мувер, електрик, сантехнік - трохи не жіночі...

Наприклад, сфера послуг: перукар, манікюр, візажист і т п. Ці послуги в тій ж Європі коштують дорожче, ніж у нас, в рази.

Хоча водієм того ж траку цілком може бути й дівчина, статеві органи у керуванні не задіяні.

Може бути також тренером, дієтологом чи ще море є всілякої діяльності в цих ваших тіктоках Наприклад, сфера послуг: перукар, манікюр, візажист і т п. Ці послуги в тій ж Європі коштують дорожче, ніж у нас, в рази.Хоча водієм того ж траку цілком може бути й дівчина, статеві органи у керуванні не задіяні.Може бути також тренером, дієтологом чи ще море є всілякої діяльності в цих ваших тіктоках Faceless

Модератор Повідомлень: 35419 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1458 раз. Подякували: 8052 раз. Профіль 4 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 22:32 Так в не хочеш - а треба

Відомий фахівець з економіки по простому спочатку нас порадував повідомленням, що це гілка про нерухомість, до якої він не має і ніколи не мав відношення.

А потім раптом почав опікуватися долею та заробітком дівчат еміграції. Цікаво, що ні до дівча ні до еміграції немає ніякого відношення..

Фінансовий форум України набирає нових цікавих обертів!

Клас! Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 жов, 2024 22:36, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10174 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3744 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 22:36 Faceless написав: Shaman написав: й ще питання для знавців гілки - а ким може працювати за кордоном дівчина, яка не ІТшник й не перекладач відповідної мови? які ідеї?



бо всі професії, які тут обговорюють - будівництво, тракер, мувер, електрик, сантехнік - трохи не жіночі...

Наприклад, сфера послуг: перукар, манікюр, візажист і т п. Ці послуги в тій ж Європі коштують дорожче, ніж у нас, в рази.

Хоча водієм того ж траку цілком може бути й дівчина, статеві органи у керуванні не задіяні.

Може бути також тренером, дієтологом чи ще море є всілякої діяльності в цих ваших тіктоках Наприклад, сфера послуг:і т п. Ці послуги в тій ж Європі коштують дорожче, ніж у нас, в рази.Хоча водієм того ж траку цілком може бути й дівчина, статеві органи у керуванні не задіяні.Може бути також тренером, дієтологом чи ще море є всілякої діяльності в цих ваших тіктоках

оце напевне реалістично - хоча треба навчитися. й все одно робота руками. фітнес тренером так - але це треба мати відповідну підготовку оце напевне реалістично - хоча треба навчитися. й все одно робота руками. фітнес тренером так - але це треба мати відповідну підготовку Shaman

Повідомлень: 7042 З нами з: 29.09.19 Подякував: 673 раз. Подякували: 1500 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 22:38 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: й ще питання для знавців гілки - а ким може працювати за кордоном дівчина, яка не ІТшник й не перекладач відповідної мови? які ідеї?



бо всі професії, які тут обговорюють - будівництво, тракер, мувер, електрик, сантехнік - трохи не жіночі...

Наприклад, сфера послуг: перукар, манікюр, візажист і т п. Ці послуги в тій ж Європі коштують дорожче, ніж у нас, в рази.

Хоча водієм того ж траку цілком може бути й дівчина, статеві органи у керуванні не задіяні.

Може бути також тренером, дієтологом чи ще море є всілякої діяльності в цих ваших тіктоках Наприклад, сфера послуг:і т п. Ці послуги в тій ж Європі коштують дорожче, ніж у нас, в рази.Хоча водієм того ж траку цілком може бути й дівчина, статеві органи у керуванні не задіяні.Може бути також тренером, дієтологом чи ще море є всілякої діяльності в цих ваших тіктоках

оце напевне реалістично - хоча треба навчитися. й все одно робота руками. фітнес тренером так - але це треба мати відповідну підготовку оце напевне реалістично - хоча треба навчитися. й все одно робота руками. фітнес тренером так - але це треба мати відповідну підготовку Ну якщо вимога нічого не знати, нічого не вміти і не руками - тут тільки одна професія мабуть, "тісна робота з людьми" Ну якщо вимога нічого не знати, нічого не вміти і не руками - тут тільки одна професія мабуть, "тісна робота з людьми" Faceless

Модератор Повідомлень: 35419 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1458 раз. Подякували: 8052 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 22:42 Shaman серед знайомих дівчат в Європі прям бум на роботу в клінінгових компаніях і кухарками Дюрі-бачі

Повідомлень: 3895 З нами з: 29.07.22 Подякував: 699 раз. Подякували: 506 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 22:45 Shaman написав: тут невеличкий огляд про ситуацію з нерухомістю

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ



коли тут розхвалюють, як добре в еміграції, то чомусь не пропонують зробити доволі простий розрахунок. а саме спрогнозувати рівень зп - не фантастичні 500 000 уо на рік, а щось більш життєве - 25 євро година чи 4-5 тис євро на місяць брутто. й порівняти з місячним платежем за житло. але правильно порівняти, а не зп в НЙ з вартістю дома десь в глуші Південної Кароліни.



й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужки



одна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці тут невеличкий огляд про ситуацію з нерухомістюколи тут розхвалюють, як добре в еміграції, то чомусь не пропонують зробити доволі простий розрахунок. а саме спрогнозувати рівень зп - не фантастичні 500 000 уо на рік, а щось більш життєве - 25 євро година чи 4-5 тис євро на місяць брутто. й порівняти з місячним платежем за житло. але правильно порівняти, а не зп в НЙ з вартістю дома десь в глуші Південної Кароліни.й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужкиодна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці



Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают. Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают. slonomag Повідомлень: 556 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 134 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 22:46 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: Наприклад, сфера послуг: перукар, манікюр, візажист і т п. Ці послуги в тій ж Європі коштують дорожче, ніж у нас, в рази.

Хоча водієм того ж траку цілком може бути й дівчина, статеві органи у керуванні не задіяні.

Може бути також тренером, дієтологом чи ще море є всілякої діяльності в цих ваших тіктоках Наприклад, сфера послуг:і т п. Ці послуги в тій ж Європі коштують дорожче, ніж у нас, в рази.Хоча водієм того ж траку цілком може бути й дівчина, статеві органи у керуванні не задіяні.Може бути також тренером, дієтологом чи ще море є всілякої діяльності в цих ваших тіктоках

оце напевне реалістично - хоча треба навчитися. й все одно робота руками. фітнес тренером так - але це треба мати відповідну підготовку оце напевне реалістично - хоча треба навчитися. й все одно робота руками. фітнес тренером так - але це треба мати відповідну підготовку Ну якщо вимога нічого не знати, нічого не вміти і не руками - тут тільки одна професія мабуть, "тісна робота з людьми" Ну якщо вимога нічого не знати, нічого не вміти і не руками - тут тільки одна професія мабуть, "тісна робота з людьми"

чому відразу нічого не вміти - але такі посади як офіс менеджер, менеджер з постачання, менеджер зі збуту потребує доволі високого рівня мови. знову повертаємося до того, що за кордоном доведеться більше працювати руками, хоча за офіс платять більше. й потім згадуємо, яка має бути зп, щоб купити житло, й ще в пенсійний відкидати.



питання не зі стелі, якраз недавно обговорював - які перспективи роботи. варіант якраз працювати з емігрантами теж є. але знову ж зп там не фонтан. чому відразу нічого не вміти - але такі посади як офіс менеджер, менеджер з постачання, менеджер зі збуту потребує доволі високого рівня мови. знову повертаємося до того, що за кордоном доведеться більше працювати руками, хоча за офіс платять більше. й потім згадуємо, яка має бути зп, щоб купити житло, й ще в пенсійний відкидати.питання не зі стелі, якраз недавно обговорював - які перспективи роботи. варіант якраз працювати з емігрантами теж є. але знову ж зп там не фонтан. Shaman

Повідомлень: 7042 З нами з: 29.09.19 Подякував: 673 раз. Подякували: 1500 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 22:51 Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: [quote="5778981:Faceless"]

Наприклад, сфера послуг: перукар, манікюр, візажист і т п. Ці послуги в тій ж Європі коштують дорожче, ніж у нас, в рази.

Хоча водієм того ж траку цілком може бути й дівчина, статеві органи у керуванні не задіяні.

Може бути також тренером, дієтологом чи ще море є всілякої діяльності в цих ваших тіктоках

оце напевне реалістично - хоча треба навчитися. й все одно робота руками. фітнес тренером так - але це треба мати відповідну підготовку оце напевне реалістично - хоча треба навчитися. й все одно робота руками. фітнес тренером так - але це треба мати відповідну підготовку Ну якщо вимога нічого не знати, нічого не вміти і не руками - тут тільки одна професія мабуть, "тісна робота з людьми" Ну якщо вимога нічого не знати, нічого не вміти і не руками - тут тільки одна професія мабуть, "тісна робота з людьми"

чому відразу нічого не вміти - але такі посади як офіс менеджер, менеджер з постачання, менеджер зі збуту потребує доволі високого рівня мови. знову повертаємося до того, що за кордоном доведеться більше працювати руками, хоча за офіс платять більше. й потім згадуємо, яка має бути зп, щоб купити житло, й ще в пенсійний відкидати.



питання не зі стелі, якраз недавно обговорював - які перспективи роботи. варіант якраз працювати з емігрантами теж є. але знову ж зп там не фонтан.[/quote]От знайома що в Канаду виїхала так і влаштувалася - працює з емігрантами як перекладач (в Україні викладала англійську)

Без знання мови перспективи всюди дуже і дуже сумні. Там не те що про купити житло, там мова буде чи взагалі базові потреби закрити. Хоча з голоду не дадуть померти ні в США ні в Канаді ні в Європі, всюду є варіянти допомоги, фудбанки, благодійні організації, при церквах і тп. Але це на рівні життя безхатьком чому відразу нічого не вміти - але такі посади як офіс менеджер, менеджер з постачання, менеджер зі збуту потребує доволі високого рівня мови. знову повертаємося до того, що за кордоном доведеться більше працювати руками, хоча за офіс платять більше. й потім згадуємо, яка має бути зп, щоб купити житло, й ще в пенсійний відкидати.питання не зі стелі, якраз недавно обговорював - які перспективи роботи. варіант якраз працювати з емігрантами теж є. але знову ж зп там не фонтан.[/quote]От знайома що в Канаду виїхала так і влаштувалася - працює з емігрантами як перекладач (в Україні викладала англійську)Без знання мови перспективи всюди дуже і дуже сумні. Там не те що про купити житло, там мова буде чи взагалі базові потреби закрити. Хоча з голоду не дадуть померти ні в США ні в Канаді ні в Європі, всюду є варіянти допомоги, фудбанки, благодійні організації, при церквах і тп. Але це на рівні життя безхатьком Faceless

Модератор Повідомлень: 35419 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1458 раз. Подякували: 8052 раз. Профіль 4 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 22:52 slonomag написав: Shaman написав: тут невеличкий огляд про ситуацію з нерухомістю

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ



коли тут розхвалюють, як добре в еміграції, то чомусь не пропонують зробити доволі простий розрахунок. а саме спрогнозувати рівень зп - не фантастичні 500 000 уо на рік, а щось більш життєве - 25 євро година чи 4-5 тис євро на місяць брутто. й порівняти з місячним платежем за житло. але правильно порівняти, а не зп в НЙ з вартістю дома десь в глуші Південної Кароліни.



й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужки



одна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці тут невеличкий огляд про ситуацію з нерухомістюколи тут розхвалюють, як добре в еміграції, то чомусь не пропонують зробити доволі простий розрахунок. а саме спрогнозувати рівень зп - не фантастичні 500 000 уо на рік, а щось більш життєве - 25 євро година чи 4-5 тис євро на місяць брутто. й порівняти з місячним платежем за житло. але правильно порівняти, а не зп в НЙ з вартістю дома десь в глуші Південної Кароліни.й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужкиодна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці

Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают. Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают.

ви відразу працюєте за фахом з зп вище середньої навіть по іспанським міркам. тому це приклад середнього класу. киньте вартість житла й відсотки, а я прикину скільки треба за місяць платити - й вирахуємо зп, й порівняємо її з середньої по Іспанії



а про квартиру в Україні - така ж ситуація, як й у місцевих, що не можуть дозволити собі власне житло - батьківське житло. в переважної більшості воно є. ви відразу працюєте за фахом з зп вище середньої навіть по іспанським міркам. тому це приклад середнього класу. киньте вартість житла й відсотки, а я прикину скільки треба за місяць платити - й вирахуємо зп, й порівняємо її з середньої по Іспаніїа про квартиру в Україні - така ж ситуація, як й у місцевих, що не можуть дозволити собі власне житло - батьківське житло. в переважної більшості воно є. Востаннє редагувалось Shaman в Вів 15 жов, 2024 23:01, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 7042 З нами з: 29.09.19 Подякував: 673 раз. Подякували: 1500 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 22:56 Faceless написав: Shaman написав: чому відразу нічого не вміти - але такі посади як офіс менеджер, менеджер з постачання, менеджер зі збуту потребує доволі високого рівня мови. знову повертаємося до того, що за кордоном доведеться більше працювати руками, хоча за офіс платять більше. й потім згадуємо, яка має бути зп, щоб купити житло, й ще в пенсійний відкидати.



питання не зі стелі, якраз недавно обговорював - які перспективи роботи. варіант якраз працювати з емігрантами теж є. але знову ж зп там не фонтан. От знайома що в Канаду виїхала так і влаштувалася - працює з емігрантами як перекладач (в Україні викладала англійську)

Без знання мови перспективи всюди дуже і дуже сумні От знайома що в Канаду виїхала так і влаштувалася - працює з емігрантами як перекладач (в Україні викладала англійську)Без знання мови перспективи всюди дуже і дуже сумні

але як показав досвід мова вчиться не так легко, як обіцяють на курсах щоб більш менш розуміти - це я так гадаю років три. тобто прикладів, коли людина вже рік ПРАЦЮЄ, а спілкування - стрес - не один. а щоб пристойно володіти 5-8-10 років?



тобто для еміграції таки 35 років. пізніше - важче. але як показав досвід мова вчиться не так легко, як обіцяють на курсахщоб більш менш розуміти - це я так гадаю років три. тобто прикладів, коли людина вже рік ПРАЦЮЄ, а спілкування - стрес - не один. а щоб пристойно володіти 5-8-10 років?тобто для еміграції таки 35 років. пізніше - важче. Shaman

Повідомлень: 7042 З нами з: 29.09.19 Подякував: 673 раз. Подякували: 1500 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2366236723682369> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless