Без знання мови перспективи всюди дуже і дуже сумні. Там не те що про купити житло, там мова буде чи взагалі базові потреби закрити. Хоча з голоду не дадуть померти ні в США ні в Канаді ні в Європі, всюду є варіянти допомоги, фудбанки, благодійні організації, при церквах і тп. Але це на рівні життя безхатьком

це ви теж крайність взяли - й в США, й в Німеччині, як зрозумів є варіанти соціального житла - але чи розповсюджуються вони на негромадян, чи дадуть громадянство без наявності доходу - ці всі питання треба розбирати.

питання не зі стелі, якраз недавно обговорював - які перспективи роботи. варіант якраз працювати з емігрантами теж є. але знову ж зп там не фонтан. От знайома що в Канаду виїхала так і влаштувалася - працює з емігрантами як перекладач (в Україні викладала англійську)

От знайома що в Канаду виїхала так і влаштувалася - працює з емігрантами як перекладач (в Україні викладала англійську)

але як показав досвід мова вчиться не так легко, як обіцяють на курсах щоб більш менш розуміти - це я так гадаю років три. тобто прикладів, коли людина вже рік ПРАЦЮЄ, а спілкування - стрес - не один. а щоб пристойно володіти 5-8-10 років?



але як показав досвід мова вчиться не так легко, як обіцяють на курсах щоб більш менш розуміти - це я так гадаю років три. тобто прикладів, коли людина вже рік ПРАЦЮЄ, а спілкування - стрес - не один. а щоб пристойно володіти 5-8-10 років?

тобто для еміграції таки 35 років. пізніше - важче.

Ну 5-8-10 то ви загнули. Ви не порівнюйте вивчення мови тут, де то робиться часто через силу, тому люди зі школи вчать-вчать, а далі В1 більшість не виходить, більшість навіть на А2 не витягує - з навчанням в середовищі, де ти щодня з ранку до вечора мусиш слухати, щось розуміти, щось відповідати. За роки три, якщо не варитися в компоті серед діаспори і докладати хоч трохи зусиль - рівень буде пристойний. Не для топ посад, де вимагатимуть бездоганний адвансед типу С2

й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужки



одна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці коли тут розхвалюють, як добре в еміграції, то чомусь не пропонують зробити доволі простий розрахунок. а саме спрогнозувати рівень зп - не фантастичні 500 000 уо на рік, а щось більш життєве - 25 євро година чи 4-5 тис євро на місяць брутто. й порівняти з місячним платежем за житло. але правильно порівняти, а не зп в НЙ з вартістю дома десь в глуші Південної Кароліни.й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужкиодна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці

Але якщо вже правильно порівнювати, то робити це на 100%. Бо чомусь зазвичай у противагу недосяжному будиночку у передмісті НЙ наводять хату в селі, що дісталася у спадок від прабабці. Чи може у кожного є будиночок під Києвом?

А давайте залишимо ту прабачину хату спокійно собі руйнуватися біля тієї груші

Без знання мови перспективи всюди дуже і дуже сумні. Там не те що про купити житло, там мова буде чи взагалі базові потреби закрити. Хоча з голоду не дадуть померти ні в США ні в Канаді ні в Європі, всюду є варіянти допомоги, фудбанки, благодійні організації, при церквах і тп. Але це на рівні життя безхатьком ...Без знання мови перспективи всюди дуже і дуже сумні. Там не те що про купити житло, там мова буде чи взагалі базові потреби закрити. Хоча з голоду не дадуть померти ні в США ні в Канаді ні в Європі, всюду є варіянти допомоги, фудбанки, благодійні організації, при церквах і тп. Але це на рівні життя

це ви теж крайність взяли - й в США, й в Німеччині, як зрозумів є варіанти соціального житла - але чи розповсюджуються вони на негромадян, чи дадуть громадянство без наявності доходу - ці всі питання треба розбирати.

Ті ж безхатьки теж можуть на нього розраховувати, я про те, що ви будете з ними в одній категорії, такий собі люмпен-пролетаріат

Без знання мови перспективи всюди дуже і дуже сумні От знайома що в Канаду виїхала так і влаштувалася - працює з емігрантами як перекладач (в Україні викладала англійську)Без знання мови перспективи всюди дуже і дуже сумні

але як показав досвід мова вчиться не так легко, як обіцяють на курсах щоб більш менш розуміти - це я так гадаю років три. тобто прикладів, коли людина вже рік ПРАЦЮЄ, а спілкування - стрес - не один. а щоб пристойно володіти 5-8-10 років?



тобто для еміграції таки 35 років. пізніше - важче. але як показав досвід мова вчиться не так легко, як обіцяють на курсахщоб більш менш розуміти - це я так гадаю років три. тобто прикладів, коли людина вже рік ПРАЦЮЄ, а спілкування - стрес - не один. а щоб пристойно володіти 5-8-10 років?тобто для еміграції таки 35 років. пізніше - важче.

Ну 5-8-10 то ви загнули. Ви не порівнюйте вивчення мови тут, де то робиться часто через силу, тому люди зі школи вчать-вчать, а далі В1 більшість не виходить, більшість навіть на А2 не витягує - з навчанням в середовищі, де ти щодня з ранку до вечора мусиш слухати, щось розуміти, щось відповідати. За роки три, якщо не варитися в компоті серед діаспори і докладати хоч трохи зусиль - рівень буде пристойний. Не для топ посад, де вимагатимуть бездоганний адвансед типу С2

якраз зараз статистика про тих, хто вивчає мову за кордоном в середовищі - два роки, рік роботи, - й все одно спілкування напруження та стрес, як й телефонна розмова. це я про людей, які не мали перекладацького досвіду. перекладачі за два роки В2 та вчать С1. а реальний В2 - схоже ближче до 5 років. плюс ще отримати чи підтвердити освіту. а весь цей час треба ще на щось жити. а вчитися та працювати - важкувато. не неможливо, але емігранти першого покоління - це важкі роки праці. отакий має бути розуміння на цій гілці.



ІТцям трохи легше, вони можуть відразу працювати за фахом й без досконалого знання мови - але рано чи пізно місцеву все одно доведеться вивчити якраз зараз статистика про тих, хто вивчає мову за кордоном в середовищі - два роки, рік роботи, - й все одно спілкування напруження та стрес, як й телефонна розмова. це я про людей, які не мали перекладацького досвіду. перекладачі за два роки В2 та вчать С1. а реальний В2 - схоже ближче до 5 років. плюс ще отримати чи підтвердити освіту. а весь цей час треба ще на щось жити. а вчитися та працювати - важкувато. не неможливо, але емігранти першого покоління - це важкі роки праці. отакий має бути розуміння на цій гілці.ІТцям трохи легше, вони можуть відразу працювати за фахом й без досконалого знання мови - але рано чи пізно місцеву все одно доведеться вивчити Shaman

й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужки



одна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці коли тут розхвалюють, як добре в еміграції, то чомусь не пропонують зробити доволі простий розрахунок. а саме спрогнозувати рівень зп - не фантастичні 500 000 уо на рік, а щось більш життєве - 25 євро година чи 4-5 тис євро на місяць брутто. й порівняти з місячним платежем за житло. але правильно порівняти, а не зп в НЙ з вартістю дома десь в глуші Південної Кароліни.й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужкиодна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці

Але якщо вже правильно порівнювати, то робити це на 100%. Бо чомусь зазвичай у противагу недосяжному будиночку у передмісті НЙ наводять хату в селі, що дісталася у спадок від прабабці. Чи може у кожного є будиночок під Києвом?

А давайте залишимо ту прабачину хату спокійно собі руйнуватися біля тієї груші

Але якщо вже правильно порівнювати, то робити це на 100%. Бо чомусь зазвичай у противагу недосяжному будиночку у передмісті НЙ наводять хату в селі, що дісталася у спадок від прабабці. Чи може у кожного є будиночок під Києвом?

А давайте залишимо ту прабачину хату спокійно собі руйнуватися біля тієї груші

та помістимо людину у рівні стартові умови. Приїхав у НЙ з 3000 дол. vs приїхав з села у Київ з 20000 грн. Наскільки простіше на аналогічній роботі (крім суддів та голів МСЕК) заробити собі на житло у Києві/Львові у порівнянні з НЙ або Мюнхеном?

якщо немає власного житла взагалі, то еміграція вже не так страшна. дайте цифри, й зробимо розрахунки. як ви правильно пишете, найскладніше підібрати саме співставні параметри.



якщо немає власного житла взагалі, то еміграція вже не так страшна. дайте цифри, й зробимо розрахунки. як ви правильно пишете, найскладніше підібрати саме співставні параметри.

наприклад партнер Big4. щось мені підказує, що в Києві він швидше купить

