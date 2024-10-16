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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2024 23:29
Shaman написав:
але як показав досвід мова вчиться не так легко, як обіцяють на курсах
щоб більш менш розуміти - це я так гадаю років три. тобто прикладів, коли людина вже рік ПРАЦЮЄ, а спілкування - стрес - не один. а щоб пристойно володіти 5-8-10 років?
тобто для еміграції таки 35 років. пізніше - важче.
Мови і країни є різні. Вже багато разів говорив, що оволодіти польською, наприклад, на більш-менш прийнятному рівні можна десь за рік (і навіть місяців за 6-8, якщо реально "запотіти"). Чеська, словацька - думаю, приблизно так само. Англійську в школі треба було вчити. Та навіть купити якийсь підручник за пару сотен грн. та самостійно базу отримати. + інтернет, різні аплікації у телефоні. Зрозуміло, що будь-яка нова мова - це треба напружуватися. Але навіщо тоді взагалі у бік кордону дивитися, якщо нічого вчити не бажаеш? Без зусиль навіть у рідній країні багато не заробиш.
У мене назбирається десь 2-3 десятки колишніх колег, що роз'їхалися по різних країнах від ОАЕ до Північної Америки ще до війни працювати за фахом, володіючи тільки англійською (і далеко не завжди вільно).
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Додано: Вів 15 жов, 2024 23:33
Shaman написав: slonomag написав: Shaman написав:
тут невеличкий огляд про ситуацію з нерухомістюЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
коли тут розхвалюють, як добре в еміграції, то чомусь не пропонують зробити доволі простий розрахунок. а саме спрогнозувати рівень зп - не фантастичні 500 000 уо на рік, а щось більш життєве - 25 євро година чи 4-5 тис євро на місяць брутто. й порівняти з місячним платежем за житло. але правильно порівняти, а не зп в НЙ з вартістю дома десь в глуші Південної Кароліни.
й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужки
одна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці
Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают.
ви відразу працюєте за фахом з зп вище середньої навіть по іспанським міркам. тому це приклад середнього класу. киньте вартість житла й відсотки, а я прикину скільки треба за місяць платити - й вирахуємо зп, й порівняємо її з середньої по Іспанії
а про квартиру в Україні - така ж ситуація, як й у місцевих, що не можуть дозволити собі власне житло - батьківське житло. в переважної більшості воно є.
Ну ок, давайте посчитаем. Средняя зп в Испании около 2к (1.7к чистыми так как на такой зп налоги ниже и всякие вычеты работают) * 2 = 3.4к/месяц на семью.
Расходы пока собираешь первый взнос:
аренда 800евро
еда 600евро (без ресторанов, мы ведь все-таки копим денежку, поэтому готовим дома)
пускай еще 400евро на шмотки, технику какую-то докупить раз в пару месяцев, бензин, еще какую-то мелочь.
Итого: 3.4к - 1.8к = 1.6к в копилку * 36 месяцев = 57.6к за 3 года.
С такой суммой уже можно брать квартиру за 200к: 40к (20% первый взнос) + 20к налоги на покупку, комиссии и тд.
А 200к это уже дом 2000х годов, с бассейном под окнами (общим естественно, но все-таки), паркингом + самое главное это уже будет норм локация без пакистанцев и тд. Можете сами сайт идеалиста.ком глянуть.
П.С. Я привел цену среднего города, конечно если смотреть Барсу или Мадрид то там ценник другой будет, но подозреваю и зп там по выше. Я же исхожу из того что знаю по Аликанте и другим городам в округе в радиусе 100км. Но соотношение будет +/- такое же так как у нас тут туристическая зона и цены тоже не низкие. Где-то на севере народ и за 40-60к умудряется норм домики в мелких городишках покупать, правда школа/работа у них только на машине.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 23:44
Shaman написав:
якщо немає власного житла взагалі, то еміграція вже не так страшна. дайте цифри, й зробимо розрахунки. як ви правильно пишете, найскладніше підібрати саме співставні параметри.
наприклад партнер Big4. щось мені підказує, що в Києві він швидше купить
Ну давайте візьмемо щось. Наприклад, працівник супермаркета, водій міського автобуса, автомеханік, фінансовий менеджер. Львів проти Кракова, Київ проти НЙ, Жмеринка проти Пособланко (Кордоба, Іспанія).
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Додано: Сер 16 жов, 2024 06:05
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
якщо немає власного житла взагалі, то еміграція вже не так страшна. дайте цифри, й зробимо розрахунки. як ви правильно пишете, найскладніше підібрати саме співставні параметри.
наприклад партнер Big4. щось мені підказує, що в Києві він швидше купить
Ну давайте візьмемо щось. Наприклад, працівник супермаркета, водій міського автобуса, автомеханік, фінансовий менеджер. Львів проти Кракова, Київ проти НЙ, Жмеринка проти Пособланко (Кордоба, Іспанія).
наведіть цифри, порахуємо - я не спеціаліст по всьому на світі, я не знаю ні зп цих посад, ні вартість житла. але казав й буду казати - працівник супермаркету не купить житло ні тут, ні там - розмір зп на посаді просто не дозволить - надто нерухомість дорога
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Додано: Сер 16 жов, 2024 06:07
slonomag написав: Shaman написав: slonomag написав:
Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают.
ви відразу працюєте за фахом з зп вище середньої навіть по іспанським міркам. тому це приклад середнього класу. киньте вартість житла й відсотки, а я прикину скільки треба за місяць платити - й вирахуємо зп, й порівняємо її з середньої по Іспанії
а про квартиру в Україні - така ж ситуація, як й у місцевих, що не можуть дозволити собі власне житло - батьківське житло. в переважної більшості воно є.
Ну ок, давайте посчитаем. Средняя зп в Испании около 2к (1.7к чистыми так как на такой зп налоги ниже и всякие вычеты работают) * 2 = 3.4к/месяц на семью.
Расходы пока собираешь первый взнос:
аренда 800евро
еда 600евро (без ресторанов, мы ведь все-таки копим денежку, поэтому готовим дома)
пускай еще 400евро на шмотки, технику какую-то докупить раз в пару месяцев, бензин, еще какую-то мелочь.
Итого: 3.4к - 1.8к = 1.6к в копилку * 36 месяцев = 57.6к за 3 года.
С такой суммой уже можно брать квартиру за 200к: 40к (20% первый взнос) + 20к налоги на покупку, комиссии и тд.
А 200к это уже дом 2000х годов, с бассейном под окнами (общим естественно, но все-таки), паркингом + самое главное это уже будет норм локация без пакистанцев и тд. Можете сами сайт идеалиста.ком глянуть.
П.С. Я привел цену среднего города, конечно если смотреть Барсу или Мадрид то там ценник другой будет, но подозреваю и зп там по выше. Я же исхожу из того что знаю по Аликанте и другим городам в округе в радиусе 100км. Но соотношение будет +/- такое же так как у нас тут туристическая зона и цены тоже не низкие. Где-то на севере народ и за 40-60к умудряется норм домики в мелких городишках покупать, правда школа/работа у них только на машине.
скажіть ще вартість кредиту - й мона прикидати. але ви вже бачите, що лише двоє працюючих - одному не потягнути. й відповідно ваш рівень - це три середніх зп. це вже значно вище середнього
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