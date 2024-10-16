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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2366236723682369 Додано: Вів 15 жов, 2024 23:29 Shaman написав: але як показав досвід мова вчиться не так легко, як обіцяють на курсах щоб більш менш розуміти - це я так гадаю років три. тобто прикладів, коли людина вже рік ПРАЦЮЄ, а спілкування - стрес - не один. а щоб пристойно володіти 5-8-10 років?



тобто для еміграції таки 35 років. пізніше - важче. але як показав досвід мова вчиться не так легко, як обіцяють на курсахщоб більш менш розуміти - це я так гадаю років три. тобто прикладів, коли людина вже рік ПРАЦЮЄ, а спілкування - стрес - не один. а щоб пристойно володіти 5-8-10 років?тобто для еміграції таки 35 років. пізніше - важче.

Мови і країни є різні. Вже багато разів говорив, що оволодіти польською, наприклад, на більш-менш прийнятному рівні можна десь за рік (і навіть місяців за 6-8, якщо реально "запотіти"). Чеська, словацька - думаю, приблизно так само. Англійську в школі треба було вчити. Та навіть купити якийсь підручник за пару сотен грн. та самостійно базу отримати. + інтернет, різні аплікації у телефоні. Зрозуміло, що будь-яка нова мова - це треба напружуватися. Але навіщо тоді взагалі у бік кордону дивитися, якщо нічого вчити не бажаеш? Без зусиль навіть у рідній країні багато не заробиш.

У мене назбирається десь 2-3 десятки колишніх колег, що роз'їхалися по різних країнах від ОАЕ до Північної Америки ще до війни працювати за фахом, володіючи тільки англійською (і далеко не завжди вільно). Мови і країни є різні. Вже багато разів говорив, що оволодіти польською, наприклад, на більш-менш прийнятному рівні можна десь за рік (і навіть місяців за 6-8, якщо реально "запотіти"). Чеська, словацька - думаю, приблизно так само. Англійську в школі треба було вчити. Та навіть купити якийсь підручник за пару сотен грн. та самостійно базу отримати. + інтернет, різні аплікації у телефоні. Зрозуміло, що будь-яка нова мова - це треба напружуватися. Але навіщо тоді взагалі у бік кордону дивитися, якщо нічого вчити не бажаеш? Без зусиль навіть у рідній країні багато не заробиш.У мене назбирається десь 2-3 десятки колишніх колег, що роз'їхалися по різних країнах від ОАЕ до Північної Америки ще до війни працювати за фахом, володіючи тільки англійською (і далеко не завжди вільно). Gastarbaiter Повідомлень: 3428 З нами з: 26.02.18 Подякував: 687 раз. Подякували: 565 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 23:33 Shaman написав: slonomag написав: Shaman написав: тут невеличкий огляд про ситуацію з нерухомістю

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ



коли тут розхвалюють, як добре в еміграції, то чомусь не пропонують зробити доволі простий розрахунок. а саме спрогнозувати рівень зп - не фантастичні 500 000 уо на рік, а щось більш життєве - 25 євро година чи 4-5 тис євро на місяць брутто. й порівняти з місячним платежем за житло. але правильно порівняти, а не зп в НЙ з вартістю дома десь в глуші Південної Кароліни.



й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужки



одна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці тут невеличкий огляд про ситуацію з нерухомістюколи тут розхвалюють, як добре в еміграції, то чомусь не пропонують зробити доволі простий розрахунок. а саме спрогнозувати рівень зп - не фантастичні 500 000 уо на рік, а щось більш життєве - 25 євро година чи 4-5 тис євро на місяць брутто. й порівняти з місячним платежем за житло. але правильно порівняти, а не зп в НЙ з вартістю дома десь в глуші Південної Кароліни.й вийде, що щоб виплатити будинок, то треба мати такий рівень зп, що може здатися зависоким для емігрантів - бо чомусь купа місцевих не можуть собі дозволити купити будинок. й працювати доведеться обом членам сім'ї - це не тому, що так прийнято, а тому, що по іншому середній клас не може собі забезпечити родину самотужкиодна з головних причин - житло за останні роки дуже сильно подорожчало, й співвідношення зп/вартість житла значно зросло. й коли ми читаємо про щасливі історії еміграції 90х років, то треба пам'ятати що десь до 2005 року житло коштувало зовсім інші гроші в тій же Америці

Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают. Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают.

ви відразу працюєте за фахом з зп вище середньої навіть по іспанським міркам. тому це приклад середнього класу. киньте вартість житла й відсотки, а я прикину скільки треба за місяць платити - й вирахуємо зп, й порівняємо її з середньої по Іспанії



а про квартиру в Україні - така ж ситуація, як й у місцевих, що не можуть дозволити собі власне житло - батьківське житло. в переважної більшості воно є. ви відразу працюєте за фахом з зп вище середньої навіть по іспанським міркам. тому це приклад середнього класу. киньте вартість житла й відсотки, а я прикину скільки треба за місяць платити - й вирахуємо зп, й порівняємо її з середньої по Іспаніїа про квартиру в Україні - така ж ситуація, як й у місцевих, що не можуть дозволити собі власне житло - батьківське житло. в переважної більшості воно є.



Ну ок, давайте посчитаем. Средняя зп в Испании около 2к (1.7к чистыми так как на такой зп налоги ниже и всякие вычеты работают) * 2 = 3.4к/месяц на семью.



Расходы пока собираешь первый взнос:



аренда 800евро

еда 600евро (без ресторанов, мы ведь все-таки копим денежку, поэтому готовим дома)

пускай еще 400евро на шмотки, технику какую-то докупить раз в пару месяцев, бензин, еще какую-то мелочь.



Итого: 3.4к - 1.8к = 1.6к в копилку * 36 месяцев = 57.6к за 3 года.



С такой суммой уже можно брать квартиру за 200к: 40к (20% первый взнос) + 20к налоги на покупку, комиссии и тд.



А 200к это уже дом 2000х годов, с бассейном под окнами (общим естественно, но все-таки), паркингом + самое главное это уже будет норм локация без пакистанцев и тд. Можете сами сайт идеалиста.ком глянуть.



П.С. Я привел цену среднего города, конечно если смотреть Барсу или Мадрид то там ценник другой будет, но подозреваю и зп там по выше. Я же исхожу из того что знаю по Аликанте и другим городам в округе в радиусе 100км. Но соотношение будет +/- такое же так как у нас тут туристическая зона и цены тоже не низкие. Где-то на севере народ и за 40-60к умудряется норм домики в мелких городишках покупать, правда школа/работа у них только на машине. Ну ок, давайте посчитаем. Средняя зп в Испании около 2к (1.7к чистыми так как на такой зп налоги ниже и всякие вычеты работают) * 2 = 3.4к/месяц на семью.Расходы пока собираешь первый взнос:аренда 800евроеда 600евро (без ресторанов, мы ведь все-таки копим денежку, поэтому готовим дома)пускай еще 400евро на шмотки, технику какую-то докупить раз в пару месяцев, бензин, еще какую-то мелочь.Итого: 3.4к - 1.8к = 1.6к в копилку * 36 месяцев = 57.6к за 3 года.С такой суммой уже можно брать квартиру за 200к: 40к (20% первый взнос) + 20к налоги на покупку, комиссии и тд.А 200к это уже дом 2000х годов, с бассейном под окнами (общим естественно, но все-таки), паркингом + самое главное это уже будет норм локация без пакистанцев и тд. Можете сами сайт идеалиста.ком глянуть.П.С. Я привел цену среднего города, конечно если смотреть Барсу или Мадрид то там ценник другой будет, но подозреваю и зп там по выше. Я же исхожу из того что знаю по Аликанте и другим городам в округе в радиусе 100км. Но соотношение будет +/- такое же так как у нас тут туристическая зона и цены тоже не низкие. Где-то на севере народ и за 40-60к умудряется норм домики в мелких городишках покупать, правда школа/работа у них только на машине. slonomag Повідомлень: 557 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 23:44 Shaman написав: якщо немає власного житла взагалі, то еміграція вже не так страшна. дайте цифри, й зробимо розрахунки. як ви правильно пишете, найскладніше підібрати саме співставні параметри.



наприклад партнер Big4. щось мені підказує, що в Києві він швидше купить якщо немає власного житла взагалі, то еміграція вже не так страшна. дайте цифри, й зробимо розрахунки. як ви правильно пишете, найскладніше підібрати саме співставні параметри.наприклад партнер Big4. щось мені підказує, що в Києві він швидше купить

Ну давайте візьмемо щось. Наприклад, працівник супермаркета, водій міського автобуса, автомеханік, фінансовий менеджер. Львів проти Кракова, Київ проти НЙ, Жмеринка проти Пособланко (Кордоба, Іспанія). Ну давайте візьмемо щось. Наприклад, працівник супермаркета, водій міського автобуса, автомеханік, фінансовий менеджер. Львів проти Кракова, Київ проти НЙ, Жмеринка проти Пособланко (Кордоба, Іспанія). Gastarbaiter Повідомлень: 3428 З нами з: 26.02.18 Подякував: 687 раз. Подякували: 565 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 06:05 Gastarbaiter написав: Shaman написав: якщо немає власного житла взагалі, то еміграція вже не так страшна. дайте цифри, й зробимо розрахунки. як ви правильно пишете, найскладніше підібрати саме співставні параметри.



наприклад партнер Big4. щось мені підказує, що в Києві він швидше купить якщо немає власного житла взагалі, то еміграція вже не так страшна. дайте цифри, й зробимо розрахунки. як ви правильно пишете, найскладніше підібрати саме співставні параметри.наприклад партнер Big4. щось мені підказує, що в Києві він швидше купить

Ну давайте візьмемо щось. Наприклад, працівник супермаркета, водій міського автобуса, автомеханік, фінансовий менеджер. Львів проти Кракова, Київ проти НЙ, Жмеринка проти Пособланко (Кордоба, Іспанія). Ну давайте візьмемо щось. Наприклад, працівник супермаркета, водій міського автобуса, автомеханік, фінансовий менеджер. Львів проти Кракова, Київ проти НЙ, Жмеринка проти Пособланко (Кордоба, Іспанія).

наведіть цифри, порахуємо - я не спеціаліст по всьому на світі, я не знаю ні зп цих посад, ні вартість житла. але казав й буду казати - працівник супермаркету не купить житло ні тут, ні там - розмір зп на посаді просто не дозволить - надто нерухомість дорога наведіть цифри, порахуємо - я не спеціаліст по всьому на світі, я не знаю ні зп цих посад, ні вартість житла. але казав й буду казати - працівник супермаркету не купить житло ні тут, ні там - розмір зп на посаді просто не дозволить - надто нерухомість дорога Shaman

Повідомлень: 7044 З нами з: 29.09.19 Подякував: 673 раз. Подякували: 1500 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 06:07 slonomag написав: Shaman написав: slonomag написав: Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают. Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают.

ви відразу працюєте за фахом з зп вище середньої навіть по іспанським міркам. тому це приклад середнього класу. киньте вартість житла й відсотки, а я прикину скільки треба за місяць платити - й вирахуємо зп, й порівняємо її з середньої по Іспанії



а про квартиру в Україні - така ж ситуація, як й у місцевих, що не можуть дозволити собі власне житло - батьківське житло. в переважної більшості воно є. ви відразу працюєте за фахом з зп вище середньої навіть по іспанським міркам. тому це приклад середнього класу. киньте вартість житла й відсотки, а я прикину скільки треба за місяць платити - й вирахуємо зп, й порівняємо її з середньої по Іспаніїа про квартиру в Україні - така ж ситуація, як й у місцевих, що не можуть дозволити собі власне житло - батьківське житло. в переважної більшості воно є.



Ну ок, давайте посчитаем. Средняя зп в Испании около 2к (1.7к чистыми так как на такой зп налоги ниже и всякие вычеты работают) * 2 = 3.4к/месяц на семью.



Расходы пока собираешь первый взнос:



аренда 800евро

еда 600евро (без ресторанов, мы ведь все-таки копим денежку, поэтому готовим дома)

пускай еще 400евро на шмотки, технику какую-то докупить раз в пару месяцев, бензин, еще какую-то мелочь.



Итого: 3.4к - 1.8к = 1.6к в копилку * 36 месяцев = 57.6к за 3 года.



С такой суммой уже можно брать квартиру за 200к: 40к (20% первый взнос) + 20к налоги на покупку, комиссии и тд.



А 200к это уже дом 2000х годов, с бассейном под окнами (общим естественно, но все-таки), паркингом + самое главное это уже будет норм локация без пакистанцев и тд. Можете сами сайт идеалиста.ком глянуть.



П.С. Я привел цену среднего города, конечно если смотреть Барсу или Мадрид то там ценник другой будет, но подозреваю и зп там по выше. Я же исхожу из того что знаю по Аликанте и другим городам в округе в радиусе 100км. Но соотношение будет +/- такое же так как у нас тут туристическая зона и цены тоже не низкие. Где-то на севере народ и за 40-60к умудряется норм домики в мелких городишках покупать, правда школа/работа у них только на машине. Ну ок, давайте посчитаем. Средняя зп в Испании около 2к (1.7к чистыми так как на такой зп налоги ниже и всякие вычеты работают) * 2 = 3.4к/месяц на семью.Расходы пока собираешь первый взнос:аренда 800евроеда 600евро (без ресторанов, мы ведь все-таки копим денежку, поэтому готовим дома)пускай еще 400евро на шмотки, технику какую-то докупить раз в пару месяцев, бензин, еще какую-то мелочь.Итого: 3.4к - 1.8к = 1.6к в копилку * 36 месяцев = 57.6к за 3 года.С такой суммой уже можно брать квартиру за 200к: 40к (20% первый взнос) + 20к налоги на покупку, комиссии и тд.А 200к это уже дом 2000х годов, с бассейном под окнами (общим естественно, но все-таки), паркингом + самое главное это уже будет норм локация без пакистанцев и тд. Можете сами сайт идеалиста.ком глянуть.П.С. Я привел цену среднего города, конечно если смотреть Барсу или Мадрид то там ценник другой будет, но подозреваю и зп там по выше. Я же исхожу из того что знаю по Аликанте и другим городам в округе в радиусе 100км. Но соотношение будет +/- такое же так как у нас тут туристическая зона и цены тоже не низкие. Где-то на севере народ и за 40-60к умудряется норм домики в мелких городишках покупать, правда школа/работа у них только на машине.

скажіть ще вартість кредиту - й мона прикидати. але ви вже бачите, що лише двоє працюючих - одному не потягнути. й відповідно ваш рівень - це три середніх зп. це вже значно вище середнього скажіть ще вартість кредиту - й мона прикидати. але ви вже бачите, що лише двоє працюючих - одному не потягнути. й відповідно ваш рівень - це три середніх зп. це вже значно вище середнього Shaman

Повідомлень: 7044 З нами з: 29.09.19 Подякував: 673 раз. Подякували: 1500 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 07:11 slonomag написав: Shaman написав: slonomag написав: Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают. Хз, мне 1.5 года хватило чтобы взять и впринципе лет за 5 можно без проблем закрыть ипотеку при желании. Не такие уж тут и страшные цены. Пускай для не ИТ это займет 3 года на первый взнос и 10 на закрытие (если вот прям принципиально не хочешь на 30 лет растягивать удовольствие). А типа в Украине, где практически нет доступа к дешевому кредиту/ипотеке можно быстрее на квартиру собрать? Так же само по 10+ лет собирают. Только при этом еще за аренду каждый месяц отлистывают.

ви відразу працюєте за фахом з зп вище середньої навіть по іспанським міркам. тому це приклад середнього класу. киньте вартість житла й відсотки, а я прикину скільки треба за місяць платити - й вирахуємо зп, й порівняємо її з середньої по Іспанії



а про квартиру в Україні - така ж ситуація, як й у місцевих, що не можуть дозволити собі власне житло - батьківське житло. в переважної більшості воно є. ви відразу працюєте за фахом з зп вище середньої навіть по іспанським міркам. тому це приклад середнього класу. киньте вартість житла й відсотки, а я прикину скільки треба за місяць платити - й вирахуємо зп, й порівняємо її з середньої по Іспаніїа про квартиру в Україні - така ж ситуація, як й у місцевих, що не можуть дозволити собі власне житло - батьківське житло. в переважної більшості воно є.



Ну ок, давайте посчитаем. Средняя зп в Испании около 2к (1.7к чистыми так как на такой зп налоги ниже и всякие вычеты работают) * 2 = 3.4к/месяц на семью.



Расходы пока собираешь первый взнос:



аренда 800евро

еда 600евро (без ресторанов, мы ведь все-таки копим денежку, поэтому готовим дома)

пускай еще 400евро на шмотки, технику какую-то докупить раз в пару месяцев, бензин, еще какую-то мелочь.



Итого: 3.4к - 1.8к = 1.6к в копилку * 36 месяцев = 57.6к за 3 года.



С такой суммой уже можно брать квартиру за 200к: 40к (20% первый взнос) + 20к налоги на покупку, комиссии и тд.



А 200к это уже дом 2000х годов, с бассейном под окнами (общим естественно, но все-таки), паркингом + самое главное это уже будет норм локация без пакистанцев и тд. Можете сами сайт идеалиста.ком глянуть.



П.С. Я привел цену среднего города, конечно если смотреть Барсу или Мадрид то там ценник другой будет, но подозреваю и зп там по выше. Я же исхожу из того что знаю по Аликанте и другим городам в округе в радиусе 100км. Но соотношение будет +/- такое же так как у нас тут туристическая зона и цены тоже не низкие. Где-то на севере народ и за 40-60к умудряется норм домики в мелких городишках покупать, правда школа/работа у них только на машине. Ну ок, давайте посчитаем. Средняя зп в Испании около 2к (1.7к чистыми так как на такой зп налоги ниже и всякие вычеты работают) * 2 = 3.4к/месяц на семью.Расходы пока собираешь первый взнос:аренда 800евроеда 600евро (без ресторанов, мы ведь все-таки копим денежку, поэтому готовим дома)пускай еще 400евро на шмотки, технику какую-то докупить раз в пару месяцев, бензин, еще какую-то мелочь.Итого: 3.4к - 1.8к = 1.6к в копилку * 36 месяцев = 57.6к за 3 года.С такой суммой уже можно брать квартиру за 200к: 40к (20% первый взнос) + 20к налоги на покупку, комиссии и тд.А 200к это уже дом 2000х годов, с бассейном под окнами (общим естественно, но все-таки), паркингом + самое главное это уже будет норм локация без пакистанцев и тд. Можете сами сайт идеалиста.ком глянуть.П.С. Я привел цену среднего города, конечно если смотреть Барсу или Мадрид то там ценник другой будет, но подозреваю и зп там по выше. Я же исхожу из того что знаю по Аликанте и другим городам в округе в радиусе 100км. Но соотношение будет +/- такое же так как у нас тут туристическая зона и цены тоже не низкие. Где-то на севере народ и за 40-60к умудряется норм домики в мелких городишках покупать, правда школа/работа у них только на машине.

Средняя ЗП в Польше тоже уже около 2 куе.

Поинтересуйтесь у поляков многие ли её получают. Средняя ЗП в Польше тоже уже около 2 куе.Поинтересуйтесь у поляков многие ли её получают. Bolt Повідомлень: 3190 З нами з: 09.11.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 08:17 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Средняя ЗП в Польше тоже уже около 2 куе.

Поинтересуйтесь у поляков многие ли её получают. Средняя ЗП в Польше тоже уже около 2 куе.Поинтересуйтесь у поляков многие ли её получают.

Так вони недавно вийшли на новий рівень - рахують і медіану - 6500 зл медіана за квітень 2024 - не 2 кує, а всього лиш 1645 уе.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ... ,32,4.html

W kwietniu 2024 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej była niższa o 21,9% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.



Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2024 r. wyniosła 6500,00 zł. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Wartość mediany wynagrodzeń wskazywała na różnice ze względu na płeć - dla mężczyzn wyniosła 6740,66 zł i była o 448,54 zł wyższa niż dla kobiet. Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, można zauważyć, że najwyższa wartość mediany wystąpiła w przedziale wiekowym 35-44 lata i wyniosła 6834,44 zł. Według wielkości podmiotu najwyższa wartość mediany wynagrodzeń wystąpiła w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej i wyniosła 8003,40 zł. Так вони недавно вийшли на новий рівень - рахують і медіану - 6500 зл медіана за квітень 2024 - не 2 кує, а всього лиш 1645 уе. BIGor

Повідомлень: 9467 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1374 раз. Подякували: 1775 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 08:49 BIGor написав: Bolt написав: Средняя ЗП в Польше тоже уже около 2 куе.

Поинтересуйтесь у поляков многие ли её получают. Средняя ЗП в Польше тоже уже около 2 куе.Поинтересуйтесь у поляков многие ли её получают.

Так вони недавно вийшли на новий рівень - рахують і медіану - 6500 зл медіана за квітень 2024 - не 2 кує, а всього лиш 1645 уе.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ... ,32,4.html

W kwietniu 2024 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej była niższa o 21,9% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.



Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2024 r. wyniosła 6500,00 zł. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Wartość mediany wynagrodzeń wskazywała na różnice ze względu na płeć - dla mężczyzn wyniosła 6740,66 zł i była o 448,54 zł wyższa niż dla kobiet. Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, można zauważyć, że najwyższa wartość mediany wystąpiła w przedziale wiekowym 35-44 lata i wyniosła 6834,44 zł. Według wielkości podmiotu najwyższa wartość mediany wynagrodzeń wystąpiła w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej i wyniosła 8003,40 zł. Так вони недавно вийшли на новий рівень - рахують і медіану - 6500 зл медіана за квітень 2024 - не 2 кує, а всього лиш 1645 уе.

А тепер віднімаємо 33% податків і получиться... , що тої ЗП вистачить на оренду двушки у Вроці або В-ві. 😏 А тепер віднімаємо 33% податків і получиться... , що тої ЗП вистачить на оренду двушки у Вроці або В-ві. 😏 Bolt Повідомлень: 3190 З нами з: 09.11.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 09:26 Shaman написав: й ще питання для знавців гілки - а ким може працювати за кордоном дівчина, яка не ІТшник й не перекладач відповідної мови? які ідеї?



бо всі професії, які тут обговорюють - будівництво, тракер, мувер, електрик, сантехнік - трохи не жіночі... й ще питання для знавців гілки - а ким може працювати за кордоном дівчина, яка не ІТшник й не перекладач відповідної мови? які ідеї?бо всі професії, які тут обговорюють - будівництво, тракер, мувер, електрик, сантехнік - трохи не жіночі...

Зараз не знаю як, але до повномаштабки, коли документи просто так не давали, то більшість (реально не побоюсь цього слова) наших дівчат у Англії починали з прибирання будинків за нал.

У Чехії можна було працювати пару місяців по біометричному (знаходили відповідні напівлегальні схеми), то дійсно як зазначали вище, дівчата ішли на заводи/фабрики як і хлопці. Зараз не знаю як, але до повномаштабки, коли документи просто так не давали, то більшість (реально не побоюсь цього слова) наших дівчат у Англії починали з прибирання будинків за нал.У Чехії можна було працювати пару місяців по біометричному (знаходили відповідні напівлегальні схеми), то дійсно як зазначали вище, дівчата ішли на заводи/фабрики як і хлопці. The_Rebel

Повідомлень: 450 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 09:53 Faceless написав: Не знаю, як кваліфікувати "заможний" чи ні, я працював з 4 курсу університету (повний робочий день), був період доводилося вставати о 4:00 а повертатися близько опівночі, було що працював і до 20 вечора, і до 22, було що брали овертайми і працювали з п'ятниці до ранку понеділка. Різне бувало.

Чогось в результаті досяг. Не жебракую. Є де жити і на чому їздити. І все з нуля. Чи заможний? Хз, тумбочки від баксів не ломляться.

Взагалі, коректніше не "більше працюєш", а "краще працюєш". І це працює. Навіть в Україні. Не знаю, як кваліфікувати "заможний" чи ні, я працював з 4 курсу університету (повний робочий день), був період доводилося вставати о 4:00 а повертатися близько опівночі, було що працював і до 20 вечора, і до 22, було що брали овертайми і працювали з п'ятниці до ранку понеділка. Різне бувало.Чогось в результаті досяг. Не жебракую. Є де жити і на чому їздити. І все з нуля. Чи заможний? Хз, тумбочки від баксів не ломляться.Взагалі, коректніше не "більше працюєш", а "краще працюєш". І це працює. Навіть в Україні.

Ну бачите, у кожного свій досвід, тим цікавіше ним обмінюватися. У мене в житті було все навпаки - коли перепрацьовував, старався зробити більше - то зазвичай перегорав і можливо тому й зникала та задоринка, нічого путнього в мене не виходило. А коли почав забивати, розуміти що крім роботи є ще особистий час, а завтра буде такий самий робочий день, то і заробляти більше почав і виходить в мене краще (на мою думку). Бо сроки (сраки) горять завжди, такий сучасний швидкий світ) Ну бачите, у кожного свій досвід, тим цікавіше ним обмінюватися. У мене в житті було все навпаки - коли перепрацьовував, старався зробити більше - то зазвичай перегорав і можливо тому й зникала та задоринка, нічого путнього в мене не виходило. А коли почав забивати, розуміти що крім роботи є ще особистий час, а завтра буде такий самий робочий день, то і заробляти більше почав і виходить в мене краще (на мою думку). Бо сроки (сраки) горять завжди, такий сучасний швидкий світ) The_Rebel

Повідомлень: 450 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2366236723682369 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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