Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Shaman написав:якщо немає власного житла взагалі, то еміграція вже не так страшна. дайте цифри, й зробимо розрахунки. як ви правильно пишете, найскладніше підібрати саме співставні параметри.
наприклад партнер Big4. щось мені підказує, що в Києві він швидше купить
Ну давайте візьмемо щось. Наприклад, працівник супермаркета, водій міського автобуса, автомеханік, фінансовий менеджер. Львів проти Кракова, Київ проти НЙ, Жмеринка проти Пособланко (Кордоба, Іспанія).
наведіть цифри, порахуємо - я не спеціаліст по всьому на світі, я не знаю ні зп цих посад, ні вартість житла. але казав й буду казати - працівник супермаркету не купить житло ні тут, ні там - розмір зп на посаді просто не дозволить - надто нерухомість дорога
Якщо дивитися ширше, наприклад, нахалбуд в передмісті якму Флая чи хатку тут, і наприклад хрущ на теренах колишньої ГДР у сумнівному районі - то подужає за певний час і працівник супермаркету. Порівнювати треба більш конкретно
W kwietniu 2024 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej była niższa o 21,9% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2024 r. wyniosła 6500,00 zł. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Wartość mediany wynagrodzeń wskazywała na różnice ze względu na płeć - dla mężczyzn wyniosła 6740,66 zł i była o 448,54 zł wyższa niż dla kobiet. Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, można zauważyć, że najwyższa wartość mediany wystąpiła w przedziale wiekowym 35-44 lata i wyniosła 6834,44 zł. Według wielkości podmiotu najwyższa wartość mediany wynagrodzeń wystąpiła w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej i wyniosła 8003,40 zł.
А тепер віднімаємо 33% податків і получиться... , що тої ЗП вистачить на оренду двушки у Вроці або В-ві.
Shaman написав:наведіть цифри, порахуємо - я не спеціаліст по всьому на світі, я не знаю ні зп цих посад, ні вартість житла. але казав й буду казати - працівник супермаркету не купить житло ні тут, ні там - розмір зп на посаді просто не дозволить - надто нерухомість дорога
Якщо дивитися ширше, наприклад, нахалбуд в передмісті якму Флая чи хатку тут, і наприклад хрущ на теренах колишньої ГДР у сумнівному районі - то подужає за певний час і працівник супермаркету. Порівнювати треба більш конкретно
Ось зробив таку табличку. Розрахунок на 1 людину. Заробітки на посадах брав не найніжчі, скоріше з границі верхнього квартиля. Житло не вбитий сарай, а такий собі бабушатничок. Ну і витрати на життя, звичайно, у межах розумного мінімуму (без ресторанів та концертів Тейлор Свіфт, але й не на самих макаронах).На меті не полічити реальний строк, за який можна назбирати з 0 на перший внесок, а порівняти доступність. Тому прошу до цифр та припущень не чиплятися. Якщо накидають цифри по Україні та НЙ (або по інших країнах), тоді додам і порівняємо.
Ех, медицина… Як говорив мій дядько: “Бог створив людину, але не створив до неї запасний частин». Зараз виконую роль Матері-Терези: доставив в один з потужних госпіталів Європи нашого українця 74 років. https://maps.app.goo.gl/vZqhMgibdkskf3C ... eview.copy 10 днів тому йому замінили на лівій нозі суглоб. Це було зроблено з урахуванням Поліса страхування: сам заплатив 750 євро.
Таку саму операцію зробив рік тому в клініці в Анталії мій приятель: це обійшлося в 4000€. Через місяць ходив без ходунків, через 2 місяці почав ходити на відстань в 10 км; в ці дні виїжджає з жінкою в гори неподалік Анталії та підкорює гірські вершини.
У Франції все сталося не так. По-перше, ця знаменита клініка майже не реагує на скарги пацієнта (він був вдома, дзвінки залишалися без відповіді). По-друге: візит додому масажиста або медичного працівника кожен раз забирає 55 євро. По-третє, вчора пацієнту стало зовсім недобре: нога розпухла, стала мати чорний колір. Пацієнт намагався викликати авто для транспортування в госпіталь: госпіталь, в якому було проведено операцію, виставив рахунок в 800 €. Тоді пацієнт подзвонив у волонтерську службу, яка погодилася надіслати автівку з ношами та доставити опівночі в лікарню. Зі мною домовилися, що я прибуду в Тулузу о 3-ій чи четвертій ночі, щоби забрати його жінку - нашу українку. Без проблем це для мене. Нова інформація прийшла опівночі: ніхто за пацієнтом не приїде, порадили напитися знеболюючого та терпіти до ранку. Зранку якось дістатися до клініки… Ну ось: о 08-45 моє авто було вже в 100 км від Тулузи, разом з місцевим помічником - працівником мерії завантажили хворого в моє авто, що було дуже важко, та о 10-30 вже вивантажували з авто біля дверей госпіталя. Оренда візка: 1,50€. Парковка для мого авто: 1 година безкоштовно. Місце для авто на платній парковці госпіталю ледве знайшов… блін, хворих купа…
Не знаю, який прогноз, але нога виглядає досить погано. Візит до хірурга, який проводив операцію, призначено на 11-30 (в Києві 12-30). Взагалі відчуття стандартне: ти нікому не потрібний, навіть якщо в тебе є гроші або Поліс страхування. Виклик авто з госпіталя для перевезення пацієнта у 800 євро - якось занадто. Слава Богу, що я тут був «на підхваті», не відмовився. В автоматі госпіталю купив філіжанку кави за 1€: це приємно для водія… Ну і досить приємно виконувати роль «Матері-Терези»…
Ой, панове, не варто хворіти - навіть в одній із самих потужних країн світу…
Faceless написав:Якщо дивитися ширше, наприклад, нахалбуд в передмісті якму Флая чи хатку тут, і наприклад хрущ на теренах колишньої ГДР у сумнівному районі - то подужає за певний час і працівник супермаркету. Порівнювати треба більш конкретно
На теренах колишнього «ГДР» зараз орендує квартиру наш українець, який взагалі-то з 2021 року мешкає в Анталії, у 4-к квартирі, яку купив в серпні 2021 року. До цього 14 років жив в оренді в Києві. Працює в Німеччині за контрактом. Подробиці оренди такі: - місто раніше називалося «Карл-Маркс-Штадт» - славилося тим, що там було виставлено найбільшу в світі відрізану у Карла Маркса голову. - Оренда квартири 350€. - всі комунальні витрати 150€. - разом 500€ на місяць. - верхній поверх будинка в 6 поверхів, ліфта немає. Будинок та квартира виглядають досить пристойно. Цитата: «Это немецкие Хрущевки ...или вернее... то, что может быть с хрущевками, если делают немцы…» Купив собі Honda CR-V 2009 року, ціну не питав. Про зарплатню незручних питань я не задавав.
Faceless написав:Якщо дивитися ширше, наприклад, нахалбуд в передмісті якму Флая чи хатку тут, і наприклад хрущ на теренах колишньої ГДР у сумнівному районі - то подужає за певний час і працівник супермаркету. Порівнювати треба більш конкретно
Ось зробив таку табличку. Розрахунок на 1 людину. Заробітки на посадах брав не найніжчі, скоріше з границі верхнього квартиля. Житло не вбитий сарай, а такий собі бабушатничок. Ну і витрати на життя, звичайно, у межах розумного мінімуму (без ресторанів та концертів Тейлор Свіфт, але й не на самих макаронах).На меті не полічити реальний строк, за який можна назбирати з 0 на перший внесок, а порівняти доступність. Тому прошу до цифр та припущень не чиплятися. Якщо накидають цифри по Україні та НЙ (або по інших країнах), тоді додам і порівняємо.
Дуже сумно вийшло для працівника супермаркету - жити тільки вскладчину інакше все як в пісенці 16 тон "another day older and deeper in debt":