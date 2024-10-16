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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2368236923702371
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:52

  M-Audio написав:430000 / 1200 ~ 358 місяців, чи майже 30 років. І це у разі якщо не платити податки і не робити ремонт.

Ринок має подібні аномалії вирівнювати. Проблема у тому, що у частині країн оренда може бути зарегульована. Вже тут або на сусідній гілці писали, як люди знімають за ставками 15-річної давнини, а власники не можуть їх підвищіти і не можуть виселити таких орендарів.
У Польщі практично усі договори оренди йдуть як "wynajem okazjonalny" - тобто не основне місце проживання. Тому щороку власник приходить і каже: я подивився на ставки у районі, відтепер буде +20%. Не подобається - до побачення.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:55

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Faceless написав:І хто ж тоді підняв оренду до такого рівня?

Та хочаб понаїхі ІТвці. Від мене тільки в перший день війни родина ІТвці білорусів до Польщі до Кракова втікли(в мене Трьошку орендували)
Не може відносно невелика кількість понаїхів розігнати ринок для всієї Польщі.
З таким уявленням виходить, що орендодавці орієнтуються на "понаїхів та місцевих ІТ", а місцеві пересічні поляки змушені віддавати асю зп одного члена родини за оренду, а самотні - жити вскладчину, і це масово.
Це такі самі вигадки, як свого часу на київській гілці нерухомості вигадувати про пересічних киян. Там було і про масову оренду вскладчину, і про підставних покупців в магазинах і ресторанах. Взагалі можна було б дохторську написати з шляхів відторгнення реальності

Так і є. Якась досить популярна влогкерка робила опитування у Вроці в українців, що там мешкають, то переважно в відповідали, що майже одна ЗП з членів родини на оренду йде.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Так і є. Якась досить популярна влогкерка робила опитування у Вроці в українців, що там мешкають, то переважно в відповідали, що майже одна ЗП з членів родини на оренду йде.

Та якось непоказово щодо ринку оренди робити висновки з відповідей понаїхавших українців.
Цікаво як справи в пересічного поляка-орендаря.
Faceless
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