Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2368236923702371 Додано: Сер 16 жов, 2024 15:52 M-Audio написав: 430000 / 1200 ~ 358 місяців, чи майже 30 років. І це у разі якщо не платити податки і не робити ремонт. 430000 / 1200 ~ 358 місяців, чи майже 30 років. І це у разі якщо не платити податки і не робити ремонт.

Ринок має подібні аномалії вирівнювати. Проблема у тому, що у частині країн оренда може бути зарегульована. Вже тут або на сусідній гілці писали, як люди знімають за ставками 15-річної давнини, а власники не можуть їх підвищіти і не можуть виселити таких орендарів.

У Польщі практично усі договори оренди йдуть як "wynajem okazjonalny" - тобто не основне місце проживання. Тому щороку власник приходить і каже: я подивився на ставки у районі, відтепер буде +20%. Не подобається - до побачення. Ринок має подібні аномалії вирівнювати. Проблема у тому, що у частині країн оренда може бути зарегульована. Вже тут або на сусідній гілці писали, як люди знімають за ставками 15-річної давнини, а власники не можуть їх підвищіти і не можуть виселити таких орендарів.У Польщі практично усі договори оренди йдуть як "wynajem okazjonalny" - тобто не основне місце проживання. Тому щороку власник приходить і каже: я подивився на ставки у районі, відтепер буде +20%. Не подобається - до побачення. Gastarbaiter Повідомлень: 3432 З нами з: 26.02.18 Подякував: 688 раз. Подякували: 567 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 15:55 Faceless написав: Bolt написав: Faceless написав: І хто ж тоді підняв оренду до такого рівня? І хто ж тоді підняв оренду до такого рівня?

Та хочаб понаїхі ІТвці. Від мене тільки в перший день війни родина ІТвці білорусів до Польщі до Кракова втікли(в мене Трьошку орендували) Та хочаб понаїхі ІТвці. Від мене тільки в перший день війни родина ІТвці білорусів до Польщі до Кракова втікли(в мене Трьошку орендували) Не може відносно невелика кількість понаїхів розігнати ринок для всієї Польщі.

З таким уявленням виходить, що орендодавці орієнтуються на "понаїхів та місцевих ІТ", а місцеві пересічні поляки змушені віддавати асю зп одного члена родини за оренду, а самотні - жити вскладчину, і це масово.

Це такі самі вигадки, як свого часу на київській гілці нерухомості вигадувати про пересічних киян. Там було і про масову оренду вскладчину, і про підставних покупців в магазинах і ресторанах. Взагалі можна було б дохторську написати з шляхів відторгнення реальності Не може відносно невелика кількість понаїхів розігнати ринок для всієї Польщі.З таким уявленням виходить, що орендодавці орієнтуються на "понаїхів та місцевих ІТ", а місцеві пересічні поляки змушені віддавати асю зп одного члена родини за оренду, а самотні - жити вскладчину, і це масово.Це такі самі вигадки, як свого часу на київській гілці нерухомості вигадувати про пересічних киян. Там було і про масову оренду вскладчину, і про підставних покупців в магазинах і ресторанах. Взагалі можна було б дохторську написати з шляхів відторгнення реальності

Так і є. Якась досить популярна влогкерка робила опитування у Вроці в українців, що там мешкають, то переважно в відповідали, що майже одна ЗП з членів родини на оренду йде. Так і є. Якась досить популярна влогкерка робила опитування у Вроці в українців, що там мешкають, то переважно в відповідали, що майже одна ЗП з членів родини на оренду йде. Bolt Повідомлень: 3192 З нами з: 09.11.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 16:20 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Так і є. Якась досить популярна влогкерка робила опитування у Вроці в українців, що там мешкають, то переважно в відповідали, що майже одна ЗП з членів родини на оренду йде. Так і є. Якась досить популярна влогкерка робила опитування у Вроці в українців, що там мешкають, то переважно в відповідали, що майже одна ЗП з членів родини на оренду йде.

Та якось непоказово щодо ринку оренди робити висновки з відповідей понаїхавших українців.

Цікаво як справи в пересічного поляка-орендаря. Та якось непоказово щодо ринку оренди робити висновки з відповідей понаїхавших українців.Цікаво як справи в пересічного поляка-орендаря. Faceless

Модератор Повідомлень: 35426 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1459 раз. Подякували: 8053 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 18:08

Сама свіжа інформація про зарплатню пересічного поляка:

«Zgodnie z najnowszymi danymi, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 7544,98 zł brutto czyli 5473,62 zł netto. Było to nieco więcej niż w kwietniu, kiedy średnia krajowa wyniosła 7430,65 zł brutto. 24 сент. 2024».

https://interviewme.pl/blog/srednia-kra ... 2520brutto .

Племінник у Варшаві знімає трикімнатну за 6000 злотих. Це непоганий район але квартира реально «пендюрка» 55 кв.м.

Все співпадає з отриманим на цій гілці сьогодні: одна зарплатня іде на оренду житла.



Хм… і я наводив дані, і пан rjkz - реальний знавець реалій США - реальні цифри ціни оренди нерухомості в США.

Цікаво порахувати «від зворотнього» / про пересічного мешканця США.

Наприклад, точні свіжі дані по Силіконовій долині США / штат я Каліфорнія.

Що приватний будинок, що квартира 1-bedroom в комфортному ДК обходиться в середньому в 3500$ на місяць. За рік треба викласти 42 000$.

З урахуванням податків трета отримувати в рік не менше 50 400$ на рік.

Тепер дивимося на середню зарплатню в штаті Каліфорнія:

What is a good average salary in California?

Average Salary in California. $45,716 is the 25th percentile. Salaries below this are outliers. $78,359 is the 75th percentile.

Знову виходимо на одну зарплатню в місяць - гроші повинні піти на оплату оренди. Мабуть показову інформацію можна отримати, співставивши дані і з цього форуму.Сама свіжа інформація про зарплатню пересічного поляка:«Zgodnie z najnowszymi danymi, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 7544,98 zł brutto czyli 5473,62 zł netto. Było to nieco więcej niż w kwietniu, kiedy średnia krajowa wyniosła 7430,65 zł brutto. 24 сент. 2024».Племінник у Варшаві знімає трикімнатну за 6000 злотих. Це непоганий район але квартира реально «пендюрка» 55 кв.м.Все співпадає з отриманим на цій гілці сьогодні: одна зарплатня іде на оренду житла.Хм… і я наводив дані, і пан rjkz - реальний знавець реалій США - реальні цифри ціни оренди нерухомості в США.Цікаво порахувати «від зворотнього» / про пересічного мешканця США.Наприклад, точні свіжі дані по Силіконовій долині США / штат я Каліфорнія.Що приватний будинок, що квартира 1-bedroom в комфортному ДК обходиться в середньому в 3500$ на місяць. За рік треба викласти 42 000$.З урахуванням податків трета отримувати в рік не менше 50 400$ на рік.Тепер дивимося на середню зарплатню в штаті Каліфорнія:What is a good average salary in California?Average Salary in California. $45,716 is the 25th percentile. Salaries below this are outliers. $78,359 is the 75th percentile.Знову виходимо на одну зарплатню в місяць - гроші повинні піти на оплату оренди. akurt

Повідомлень: 10173 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3744 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 18:25 akurt написав: Племінник у Варшаві знімає трикімнатну за 6000 злотих. Це непоганий район але квартира реально «пендюрка» 55 кв.м.

Все співпадає з отриманим на цій гілці сьогодні: одна зарплатня іде на оренду житла. Племінник у Варшаві знімає трикімнатну за 6000 злотих. Це непоганий район але квартира реально «пендюрка» 55 кв.м.Все співпадає з отриманим на цій гілці сьогодні: одна зарплатня іде на оренду житла.

Це він орендує "па бахатому". І середня з/п у Кракові і у Варшаві десь біля 7000 нетто. У Кракові можна знайти 2к. десь від 2500 з комуналкою. У Хшануві (50 хвилин електричкою до центра Кракова - люди з деяких районів теж стільки на дорогу витрачають) взагалі можна від 1700 знайти просту кавалірку. Не може ж бути так, щоб кожен заробляючий мінімалку міг собі дозволити 3к з модними мопами? Це він орендує "па бахатому". І середня з/п у Кракові і у Варшаві десь біля 7000 нетто. У Кракові можна знайти 2к. десь від 2500 з комуналкою. У Хшануві (50 хвилин електричкою до центра Кракова - люди з деяких районів теж стільки на дорогу витрачають) взагалі можна від 1700 знайти просту кавалірку. Не може ж бути так, щоб кожен заробляючий мінімалку міг собі дозволити 3к з модними мопами? Gastarbaiter Повідомлень: 3432 З нами з: 26.02.18 Подякував: 688 раз. Подякували: 567 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2368236923702371 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless