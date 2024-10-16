Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
M-Audio написав:430000 / 1200 ~ 358 місяців, чи майже 30 років. І це у разі якщо не платити податки і не робити ремонт.
Ринок має подібні аномалії вирівнювати. Проблема у тому, що у частині країн оренда може бути зарегульована. Вже тут або на сусідній гілці писали, як люди знімають за ставками 15-річної давнини, а власники не можуть їх підвищіти і не можуть виселити таких орендарів. У Польщі практично усі договори оренди йдуть як "wynajem okazjonalny" - тобто не основне місце проживання. Тому щороку власник приходить і каже: я подивився на ставки у районі, відтепер буде +20%. Не подобається - до побачення.
Faceless написав:І хто ж тоді підняв оренду до такого рівня?
Та хочаб понаїхі ІТвці. Від мене тільки в перший день війни родина ІТвці білорусів до Польщі до Кракова втікли(в мене Трьошку орендували)
Не може відносно невелика кількість понаїхів розігнати ринок для всієї Польщі. З таким уявленням виходить, що орендодавці орієнтуються на "понаїхів та місцевих ІТ", а місцеві пересічні поляки змушені віддавати асю зп одного члена родини за оренду, а самотні - жити вскладчину, і це масово. Це такі самі вигадки, як свого часу на київській гілці нерухомості вигадувати про пересічних киян. Там було і про масову оренду вскладчину, і про підставних покупців в магазинах і ресторанах. Взагалі можна було б дохторську написати з шляхів відторгнення реальності
Так і є. Якась досить популярна влогкерка робила опитування у Вроці в українців, що там мешкають, то переважно в відповідали, що майже одна ЗП з членів родини на оренду йде.
Мабуть показову інформацію можна отримати, співставивши дані і з цього форуму. Сама свіжа інформація про зарплатню пересічного поляка: «Zgodnie z najnowszymi danymi, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 7544,98 zł brutto czyli 5473,62 zł netto. Było to nieco więcej niż w kwietniu, kiedy średnia krajowa wyniosła 7430,65 zł brutto. 24 сент. 2024». https://interviewme.pl/blog/srednia-kra ... 2520brutto. Племінник у Варшаві знімає трикімнатну за 6000 злотих. Це непоганий район але квартира реально «пендюрка» 55 кв.м. Все співпадає з отриманим на цій гілці сьогодні: одна зарплатня іде на оренду житла.
Хм… і я наводив дані, і пан rjkz - реальний знавець реалій США - реальні цифри ціни оренди нерухомості в США. Цікаво порахувати «від зворотнього» / про пересічного мешканця США. Наприклад, точні свіжі дані по Силіконовій долині США / штат я Каліфорнія. Що приватний будинок, що квартира 1-bedroom в комфортному ДК обходиться в середньому в 3500$ на місяць. За рік треба викласти 42 000$. З урахуванням податків трета отримувати в рік не менше 50 400$ на рік. Тепер дивимося на середню зарплатню в штаті Каліфорнія: What is a good average salary in California? Average Salary in California. $45,716 is the 25th percentile. Salaries below this are outliers. $78,359 is the 75th percentile. Знову виходимо на одну зарплатню в місяць - гроші повинні піти на оплату оренди.
akurt написав:Племінник у Варшаві знімає трикімнатну за 6000 злотих. Це непоганий район але квартира реально «пендюрка» 55 кв.м. Все співпадає з отриманим на цій гілці сьогодні: одна зарплатня іде на оренду житла.
Це він орендує "па бахатому". І середня з/п у Кракові і у Варшаві десь біля 7000 нетто. У Кракові можна знайти 2к. десь від 2500 з комуналкою. У Хшануві (50 хвилин електричкою до центра Кракова - люди з деяких районів теж стільки на дорогу витрачають) взагалі можна від 1700 знайти просту кавалірку. Не може ж бути так, щоб кожен заробляючий мінімалку міг собі дозволити 3к з модними мопами?
Gastarbaiter написав:Це він орендує "па бахатому".
До Варшави жив в Україні орендував трикімнатну за 24 000 (!) гривень. І це був НЕ Київ. І то був далеко не центр міста. Теж "по багатому". Йому та дівчині його треба мати по 1 кімнаті для роботи. ІТ-ники. Так що це більше про апетити орендодавців. Я сьогодні подумав, що - якщо в середньому по всьому світу 50...55% населення живе в орендованому житлі то це одна з найбільш прибуткових сфер діяльності. Якщо оренда одного житла для однієї родини забирає 1 зарплатню, то достатньо мати в оренду 2 об"єкти - то вже інша родина могла зовсім НЕ працювати. Безумовно, найбільше прибутковою ця діяльність є в Україні, де орендодавці ніколи не платили ніяких податків та мають готівку, яка ніяк не обліковується.
Сегодня смотрели квартиру для знакомых на съем в этом https://maps.app.goo.gl/ZXXKeTnYYa94Dmg2A доме. Цена 3100 + 1000(комунальные)+200злотых место в подземном паркинге и +100 за интернет. Ремонт свежий, квартира 37метров ван бедрум). Цен ниже 3000 за однушку в пределах города, а не всякие новые гуты и 50минут на электричке, как-то не попадались последние пару лет(в связи с войной периодически помогаю с поиском жилья для своих сотрудников и их семей)
Ну, як на мене - нормальний там район. Я раніше прилітав на Wizzair в Katowice та завжди їздив на орендованому авто з Катовиць до Park Wodny w Krakowie - по дорозі в аквапарк заїжджав у відділення ING Bank - то уявляю: без понтів район, спокійний, нормально. Підтримую вибір.