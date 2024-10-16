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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2368236923702371
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:52

  M-Audio написав:430000 / 1200 ~ 358 місяців, чи майже 30 років. І це у разі якщо не платити податки і не робити ремонт.

Ринок має подібні аномалії вирівнювати. Проблема у тому, що у частині країн оренда може бути зарегульована. Вже тут або на сусідній гілці писали, як люди знімають за ставками 15-річної давнини, а власники не можуть їх підвищіти і не можуть виселити таких орендарів.
У Польщі практично усі договори оренди йдуть як "wynajem okazjonalny" - тобто не основне місце проживання. Тому щороку власник приходить і каже: я подивився на ставки у районі, відтепер буде +20%. Не подобається - до побачення.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:55

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Faceless написав:І хто ж тоді підняв оренду до такого рівня?

Та хочаб понаїхі ІТвці. Від мене тільки в перший день війни родина ІТвці білорусів до Польщі до Кракова втікли(в мене Трьошку орендували)
Не може відносно невелика кількість понаїхів розігнати ринок для всієї Польщі.
З таким уявленням виходить, що орендодавці орієнтуються на "понаїхів та місцевих ІТ", а місцеві пересічні поляки змушені віддавати асю зп одного члена родини за оренду, а самотні - жити вскладчину, і це масово.
Це такі самі вигадки, як свого часу на київській гілці нерухомості вигадувати про пересічних киян. Там було і про масову оренду вскладчину, і про підставних покупців в магазинах і ресторанах. Взагалі можна було б дохторську написати з шляхів відторгнення реальності

Так і є. Якась досить популярна влогкерка робила опитування у Вроці в українців, що там мешкають, то переважно в відповідали, що майже одна ЗП з членів родини на оренду йде.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Так і є. Якась досить популярна влогкерка робила опитування у Вроці в українців, що там мешкають, то переважно в відповідали, що майже одна ЗП з членів родини на оренду йде.

Та якось непоказово щодо ринку оренди робити висновки з відповідей понаїхавших українців.
Цікаво як справи в пересічного поляка-орендаря.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:08

Мабуть показову інформацію можна отримати, співставивши дані і з цього форуму.
Сама свіжа інформація про зарплатню пересічного поляка:
«Zgodnie z najnowszymi danymi, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 7544,98 zł brutto czyli 5473,62 zł netto. Było to nieco więcej niż w kwietniu, kiedy średnia krajowa wyniosła 7430,65 zł brutto. 24 сент. 2024».
https://interviewme.pl/blog/srednia-kra ... 2520brutto.
Племінник у Варшаві знімає трикімнатну за 6000 злотих. Це непоганий район але квартира реально «пендюрка» 55 кв.м.
Все співпадає з отриманим на цій гілці сьогодні: одна зарплатня іде на оренду житла.

Хм… і я наводив дані, і пан rjkz - реальний знавець реалій США - реальні цифри ціни оренди нерухомості в США.
Цікаво порахувати «від зворотнього» / про пересічного мешканця США.
Наприклад, точні свіжі дані по Силіконовій долині США / штат я Каліфорнія.
Що приватний будинок, що квартира 1-bedroom в комфортному ДК обходиться в середньому в 3500$ на місяць. За рік треба викласти 42 000$.
З урахуванням податків трета отримувати в рік не менше 50 400$ на рік.
Тепер дивимося на середню зарплатню в штаті Каліфорнія:
What is a good average salary in California?
Average Salary in California. $45,716 is the 25th percentile. Salaries below this are outliers. $78,359 is the 75th percentile.
Знову виходимо на одну зарплатню в місяць - гроші повинні піти на оплату оренди.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:25

  akurt написав:Племінник у Варшаві знімає трикімнатну за 6000 злотих. Це непоганий район але квартира реально «пендюрка» 55 кв.м.
Все співпадає з отриманим на цій гілці сьогодні: одна зарплатня іде на оренду житла.

Це він орендує "па бахатому". І середня з/п у Кракові і у Варшаві десь біля 7000 нетто. У Кракові можна знайти 2к. десь від 2500 з комуналкою. У Хшануві (50 хвилин електричкою до центра Кракова - люди з деяких районів теж стільки на дорогу витрачають) взагалі можна від 1700 знайти просту кавалірку. Не може ж бути так, щоб кожен заробляючий мінімалку міг собі дозволити 3к з модними мопами?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 21:07

  Gastarbaiter написав:Це він орендує "па бахатому".

До Варшави жив в Україні орендував трикімнатну за 24 000 (!) гривень. І це був НЕ Київ. І то був далеко не центр міста.
Теж "по багатому". Йому та дівчині його треба мати по 1 кімнаті для роботи. ІТ-ники.
Так що це більше про апетити орендодавців.
Я сьогодні подумав, що - якщо в середньому по всьому світу 50...55% населення живе в орендованому житлі то це одна з найбільш прибуткових сфер діяльності.
Якщо оренда одного житла для однієї родини забирає 1 зарплатню, то достатньо мати в оренду 2 об"єкти - то вже інша родина могла зовсім НЕ працювати.
Безумовно, найбільше прибутковою ця діяльність є в Україні, де орендодавці ніколи не платили ніяких податків та мають готівку, яка ніяк не обліковується.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Сегодня смотрели квартиру для знакомых на съем в этом https://maps.app.goo.gl/ZXXKeTnYYa94Dmg2A доме. Цена 3100 + 1000(комунальные)+200злотых место в подземном паркинге и +100 за интернет. Ремонт свежий, квартира 37метров ван бедрум). Цен ниже 3000 за однушку в пределах города, а не всякие новые гуты и 50минут на электричке, как-то не попадались последние пару лет(в связи с войной периодически помогаю с поиском жилья для своих сотрудников и их семей)
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:21

Ну, як на мене - нормальний там район. Я раніше прилітав на Wizzair в Katowice та завжди їздив на орендованому авто з Катовиць до Park Wodny w Krakowie - по дорозі в аквапарк заїжджав у відділення ING Bank - то уявляю: без понтів район, спокійний, нормально.
Підтримую вибір.
akurt
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  #<1 ... 2368236923702371
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