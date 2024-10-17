|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2024 10:03
Альтернативщик написав:
інтернет 100
шо це за ціни такі в об'явах пишуть вже не раз бачив.
в плей є тарифи за 40зл + ще по акції 400гб в місяць мобільний.
глянув в них за 105зл швидкість до 5гб! та навіть самому мамкіному хакеру вистачить 300мб за 55 шоб не то шо пентагон взламать а і ракету маска скачать по самі двигуни.
ну рахувати ті 30зл з чиншем за 1к зл ні ОДИН нормальний поляк не буде, а з іншими то може краще і не винаймати бо потім задаток не віддадуть, або пів хати не ремонт скажуть, короче напишіть свої думки.
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2024 11:39
BIGor написав:
Дійсно район хороший, прицентр можна так сказати, купа магазинів, кафе, послуг але та Вроцлавська постійно стоїть. Оренда що вказана - шара - бо там житло нормальне все від 1 млн.
Не знаю у кого як, але у моєї сім'ї локації розкидані по всьому місті. Робота, навчання, басейн, інші спортивні заняття, перукарі, автосервіс, якісь специфічні магазини і т.д. - усе в різних частинах міста. До лікарні взагалі іноді щастя, що хоча б у північній півкулі вдалося записати
Тобто немає особливої різниці де жити - усе рівно треба десь їздити. І особисто мені важливіше, що я можу практично будь-де дістатися за 20-30 хвилин зі своєї околиці, ніж відчуття "життя в прицентрі" та витрата цих 20 хвилин тільки на виїзд зі своєї вулиці.
Пригадую, що років 20-30 тому в Україні був сенс прагнути жити саме в центрі міста. Бо там була гаряча вода не по годинах, більш-менш робили дороги та сміття вивозилося не раз на місяць. І головне, що чим центровішою була локація офісу - тим крутішою була фірма і тим більше там заробляли.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3435
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 688 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2024 12:12
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Дійсно район хороший, прицентр можна так сказати, купа магазинів, кафе, послуг але та Вроцлавська постійно стоїть. Оренда що вказана - шара - бо там житло нормальне все від 1 млн.
Не знаю у кого як, але у моєї сім'ї локації розкидані по всьому місті. Робота, навчання, басейн, інші спортивні заняття, перукарі, автосервіс, якісь специфічні магазини і т.д. - усе в різних частинах міста. До лікарні взагалі іноді щастя, що хоча б у північній півкулі вдалося записати
Тобто немає особливої різниці де жити - усе рівно треба десь їздити. І особисто мені важливіше, що я можу практично будь-де дістатися за 20-30 хвилин зі своєї околиці, ніж відчуття "життя в прицентрі" та витрата цих 20 хвилин тільки на виїзд зі своєї вулиці.
В мене навпаки, живу також в околиці, і є втрата часу щоб кудись добратися (до центра). В Кракові впринципі все життя - тільки в центрі-прицентрі зосереджено. В спальних районах всього дуже мало (у нас в спальнику навіть жодної кавярні нема), можливо тільки на Гуті і Авіа норм.
щодо тієї Вроцлавської - то там СОР і лікарня пішо, люксмед - пішо, купа кафе і магазинів - пішо, навіть ринок - пішо. Єдине що - постійні затори, було б прикольно, щоб там зробили взагалі тільки бас-паси, але Кракову ще дуже далеко до цього.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9469
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1374 раз.
- Подякували: 1776 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|