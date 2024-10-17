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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2369237023712372 Додано: Чет 17 жов, 2024 10:03 Re: Еміграція, заробітчанство Альтернативщик написав: інтернет 100 інтернет 100



шо це за ціни такі в об'явах пишуть вже не раз бачив.

в плей є тарифи за 40зл + ще по акції 400гб в місяць мобільний.

глянув в них за 105зл швидкість до 5гб! та навіть самому мамкіному хакеру вистачить 300мб за 55 шоб не то шо пентагон взламать а і ракету маска скачать по самі двигуни.



ну рахувати ті 30зл з чиншем за 1к зл ні ОДИН нормальний поляк не буде, а з іншими то може краще і не винаймати бо потім задаток не віддадуть, або пів хати не ремонт скажуть, короче напишіть свої думки. шо це за ціни такі в об'явах пишуть вже не раз бачив.в плей є тарифи за 40зл + ще по акції 400гб в місяць мобільний.глянув в них за 105зл швидкість до 5гб! та навіть самому мамкіному хакеру вистачить 300мб за 55 шоб не то шо пентагон взламать а і ракету маска скачать по самі двигуни.ну рахувати ті 30зл з чиншем за 1к зл ні ОДИН нормальний поляк не буде, а з іншими то може краще і не винаймати бо потім задаток не віддадуть, або пів хати не ремонт скажуть, короче напишіть свої думки. BeneFuckTor Повідомлень: 191 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2024 11:39 BIGor написав: Дійсно район хороший, прицентр можна так сказати, купа магазинів, кафе, послуг але та Вроцлавська постійно стоїть. Оренда що вказана - шара - бо там житло нормальне все від 1 млн. Дійсно район хороший, прицентр можна так сказати, купа магазинів, кафе, послуг але та Вроцлавська постійно стоїть. Оренда що вказана - шара - бо там житло нормальне все від 1 млн.

Не знаю у кого як, але у моєї сім'ї локації розкидані по всьому місті. Робота, навчання, басейн, інші спортивні заняття, перукарі, автосервіс, якісь специфічні магазини і т.д. - усе в різних частинах міста. До лікарні взагалі іноді щастя, що хоча б у північній півкулі вдалося записати Тобто немає особливої різниці де жити - усе рівно треба десь їздити. І особисто мені важливіше, що я можу практично будь-де дістатися за 20-30 хвилин зі своєї околиці, ніж відчуття "життя в прицентрі" та витрата цих 20 хвилин тільки на виїзд зі своєї вулиці.

Пригадую, що років 20-30 тому в Україні був сенс прагнути жити саме в центрі міста. Бо там була гаряча вода не по годинах, більш-менш робили дороги та сміття вивозилося не раз на місяць. І головне, що чим центровішою була локація офісу - тим крутішою була фірма і тим більше там заробляли. Не знаю у кого як, але у моєї сім'ї локації розкидані по всьому місті. Робота, навчання, басейн, інші спортивні заняття, перукарі, автосервіс, якісь специфічні магазини і т.д. - усе в різних частинах міста. До лікарні взагалі іноді щастя, що хоча б у північній півкулі вдалося записатиТобто немає особливої різниці де жити - усе рівно треба десь їздити. І особисто мені важливіше, що я можу практично будь-де дістатися за 20-30 хвилин зі своєї околиці, ніж відчуття "життя в прицентрі" та витрата цих 20 хвилин тільки на виїзд зі своєї вулиці.Пригадую, що років 20-30 тому в Україні був сенс прагнути жити саме в центрі міста. Бо там була гаряча вода не по годинах, більш-менш робили дороги та сміття вивозилося не раз на місяць. І головне, що чим центровішою була локація офісу - тим крутішою була фірма і тим більше там заробляли. Gastarbaiter Повідомлень: 3436 З нами з: 26.02.18 Подякував: 688 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2024 12:12 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Дійсно район хороший, прицентр можна так сказати, купа магазинів, кафе, послуг але та Вроцлавська постійно стоїть. Оренда що вказана - шара - бо там житло нормальне все від 1 млн. Дійсно район хороший, прицентр можна так сказати, купа магазинів, кафе, послуг але та Вроцлавська постійно стоїть. Оренда що вказана - шара - бо там житло нормальне все від 1 млн.

Не знаю у кого як, але у моєї сім'ї локації розкидані по всьому місті. Робота, навчання, басейн, інші спортивні заняття, перукарі, автосервіс, якісь специфічні магазини і т.д. - усе в різних частинах міста. До лікарні взагалі іноді щастя, що хоча б у північній півкулі вдалося записати Тобто немає особливої різниці де жити - усе рівно треба десь їздити. І особисто мені важливіше, що я можу практично будь-де дістатися за 20-30 хвилин зі своєї околиці, ніж відчуття "життя в прицентрі" та витрата цих 20 хвилин тільки на виїзд зі своєї вулиці. Не знаю у кого як, але у моєї сім'ї локації розкидані по всьому місті. Робота, навчання, басейн, інші спортивні заняття, перукарі, автосервіс, якісь специфічні магазини і т.д. - усе в різних частинах міста. До лікарні взагалі іноді щастя, що хоча б у північній півкулі вдалося записатиТобто немає особливої різниці де жити - усе рівно треба десь їздити. І особисто мені важливіше, що я можу практично будь-де дістатися за 20-30 хвилин зі своєї околиці, ніж відчуття "життя в прицентрі" та витрата цих 20 хвилин тільки на виїзд зі своєї вулиці.

В мене навпаки, живу також в околиці, і є втрата часу щоб кудись добратися (до центра). В Кракові впринципі все життя - тільки в центрі-прицентрі зосереджено. В спальних районах всього дуже мало (у нас в спальнику навіть жодної кавярні нема), можливо тільки на Гуті і Авіа норм.

щодо тієї Вроцлавської - то там СОР і лікарня пішо, люксмед - пішо, купа кафе і магазинів - пішо, навіть ринок - пішо. Єдине що - постійні затори, було б прикольно, щоб там зробили взагалі тільки бас-паси, але Кракову ще дуже далеко до цього. В мене навпаки, живу також в околиці, і є втрата часу щоб кудись добратися (до центра). В Кракові впринципі все життя - тільки в центрі-прицентрі зосереджено. В спальних районах всього дуже мало (у нас в спальнику навіть жодної кавярні нема), можливо тільки на Гуті і Авіа норм.щодо тієї Вроцлавської - то там СОР і лікарня пішо, люксмед - пішо, купа кафе і магазинів - пішо, навіть ринок - пішо. Єдине що - постійні затори, було б прикольно, щоб там зробили взагалі тільки бас-паси, але Кракову ще дуже далеко до цього. BIGor

Повідомлень: 9476 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1374 раз. Подякували: 1776 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2024 16:31 Re: Еміграція, заробітчанство Олежан написав: Мобілізація жінок є неприйнятною, але в разі крайньої необхідності до цього можуть вдатися, — Залужний



интересно, после этих слов, сколько сотен тысяч женщин начнут собирать чемоданы и планировать отьезд? Мобілізація жінок є неприйнятною, але в разі крайньої необхідності до цього можуть вдатися, — Залужнийинтересно, после этих слов, сколько сотен тысяч женщин начнут собирать чемоданы и планировать отьезд?

В друга дружина так емігрувала, бо їй восени повістка прийшла, адже вона до декрету займалась реабілітацією воїнів АТО. А потім і друг виїхав у відрядження і не повернувся.



akurt казав, що при виїзді із США нікого нічого не питають.

Друг же вилетів із США і каже, що його прям при посадці зняли з рейсу, відвели в "підвал" і там його десь 6 годин, добре хоч посадили на інший літак, бо свій пропустив. "По 100 разів питали одне й те ж", а саме їх цікавило "на які гроші він жив 6 місяців в США і чи не працював десь він". Згадали йому й той випадок, коли його поліція затримала в нелегальному салоні красоти, але напевно йому повезло, що в протоколі не написали, що він там працював.

Речі кілька разів обшукали. Напевно були б проблеми якщо б знайшли 20k$ готівкою при тому, що при в'їзді пів року тому було 2k$. Вони до нового iPhone докопалися і вимагали чек з покупки...

За результатами розмови він так зрозумів, що його більше до США не пустять. В друга дружина так емігрувала, бо їй восени повістка прийшла, адже вона до декрету займалась реабілітацією воїнів АТО. А потім і друг виїхав у відрядження і не повернувся.казав, що при виїзді із США нікого нічого не питають.Друг же вилетів із США і каже, що його прям при посадці зняли з рейсу, відвели в "підвал" і там його десь 6 годин, добре хоч посадили на інший літак, бо свій пропустив. "По 100 разів питали одне й те ж", а саме їх цікавило "на які гроші він жив 6 місяців в США і чи не працював десь він". Згадали йому й той випадок, коли його поліція затримала в нелегальному салоні красоти, але напевно йому повезло, що в протоколі не написали, що він там працював.Речі кілька разів обшукали. Напевно були б проблеми якщо б знайшли 20k$ готівкою при тому, що при в'їзді пів року тому було 2k$. Вони до нового iPhone докопалися і вимагали чек з покупки...За результатами розмови він так зрозумів, що його більше до США не пустять. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 17 жов, 2024 17:22, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3915 З нами з: 29.07.22 Подякував: 705 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2024 17:22 Дюрі-бачі написав: Олежан написав: Мобілізація жінок є неприйнятною, але в разі крайньої необхідності до цього можуть вдатися, — Залужний



интересно, после этих слов, сколько сотен тысяч женщин начнут собирать чемоданы и планировать отьезд? Мобілізація жінок є неприйнятною, але в разі крайньої необхідності до цього можуть вдатися, — Залужнийинтересно, после этих слов, сколько сотен тысяч женщин начнут собирать чемоданы и планировать отьезд?

В друга дружина так емігрувала, бо їй восени повістка прийшла, адже вона до декрету займалась реабілітацією воїнів АТО. А потім і друг виїхав у відрядження і не повернувся.



akurt казав, що при виїзді із США нікого нічого не питають.

Друг же вилетів із США і каже, що його прям при посадці зняли з рейсу, відвели в "підвал" і там його десь 6 годин "по 100 разів питали одне й те ж", а саме їх цікавило "на які гроші він жив 6 місяців в США і чи не працював він". Згадали йому й той випадок, коли його поліція затримала в нелегальному салоні красоти, але напевно йому повезло, що в протоколі не написали, що він там працював.

Речі кілька разів обшукали. Напевно були б проблеми якщо б знайшли 20k$ готівкою при тому, що при в'їзді пів року тому було 2k$. Вони до нового iPhone докопалися і вимагали "чек"...

За результатами розмови він так зрозумів, що його більше до США не пустять. В друга дружина так емігрувала, бо їй восени повістка прийшла, адже вона до декрету займалась реабілітацією воїнів АТО. А потім і друг виїхав у відрядження і не повернувся.казав, що при виїзді із США нікого нічого не питають.Друг же вилетів із США і каже, що його прям при посадці зняли з рейсу, відвели в "підвал" і там його десь 6 годин "по 100 разів питали одне й те ж", а саме їх цікавило "на які гроші він жив 6 місяців в США і чи не працював він". Згадали йому й той випадок, коли його поліція затримала в нелегальному салоні красоти, але напевно йому повезло, що в протоколі не написали, що він там працював.Речі кілька разів обшукали. Напевно були б проблеми якщо бпри тому, що при в'їзді пів року тому було 2k$. Вони до нового iPhone докопалися і вимагали "чек"...За результатами розмови він так зрозумів, що його більше до США не пустять.

їм не треба зайвий паритися - заборона на в'їзд, й до побачення. цікаво, якби при ньому були б кошти, які були б наслідки.



upd де ж він їх сховав? там, де не шукають без скоєння тяжкого кримінального злочину? їм не треба зайвий паритися - заборона на в'їзд, й до побачення. цікаво, якби при ньому були б кошти, які були б наслідки.upd де ж він їх сховав? там, де не шукають без скоєння тяжкого кримінального злочину? Востаннє редагувалось Shaman в Чет 17 жов, 2024 17:31, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 7061 З нами з: 29.09.19 Подякував: 677 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2024 17:28 Re: Еміграція, заробітчанство

У Німеччині згоріла «ультрасучасна» пожежна частина.

У німецькому місті Штадталлендорфі згоріла дотла пожежна частина, відкрита лише на початку 2024 року.

Як виявилося, у приміщенні зі спецтехнікою, де й сталося загоряння, не виявилося пожежної сигналізації та системи автоматичного гасіння.

...

Самі пожежники тим часом виправдовуються, що за законом встановлення сигналізації не обов’язкове, а коштують такі системи дорого. щоб не розповідали, а люди всюди однакові Shaman

Повідомлень: 7061 З нами з: 29.09.19 Подякував: 677 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2024 17:39 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: upd де ж він їх сховав? там, де не шукають без скоєння тяжкого кримінального злочину? upd де ж він їх сховав? там, де не шукають без скоєння тяжкого кримінального злочину?

Перевів в USDT (хоча казав, що наркоту було простіше знайти ніж криптобмінник), готівкою із собою мав 60$.

Та й розповідав на допиті правду: жив в добрих людей безкоштовно, харчувався їжею із фудбанків та в церкві безкоштовно, їздив на велосипеді, який дали в церкві і він його повернув. Всі покупки здійснював за готівку, а з собою в США привіз 2k$. Чеків жодонго не має, всі викинув в сміття коли висилявся.

Каже, як і при в'їзді, копалися в його смартфонах... Перевів в USDT (хоча казав, що наркоту було простіше знайти ніж криптобмінник), готівкою із собою мав 60$.Та й розповідав на допиті правду: жив в добрих людей безкоштовно, харчувався їжею із фудбанків та в церкві безкоштовно, їздив на велосипеді, який дали в церкві і він його повернув. Всі покупки здійснював за готівку, а з собою в США привіз 2k$. Чеків жодонго не має, всі викинув в сміття коли висилявся.Каже, як і при в'їзді, копалися в його смартфонах... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3915 З нами з: 29.07.22 Подякував: 705 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2369237023712372 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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