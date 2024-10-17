Додано: Чет 17 жов, 2024 16:31

Олежан написав: Мобілізація жінок є неприйнятною, але в разі крайньої необхідності до цього можуть вдатися, — Залужний



интересно, после этих слов, сколько сотен тысяч женщин начнут собирать чемоданы и планировать отьезд? Мобілізація жінок є неприйнятною, але в разі крайньої необхідності до цього можуть вдатися, — Залужнийинтересно, после этих слов, сколько сотен тысяч женщин начнут собирать чемоданы и планировать отьезд?

В друга дружина так емігрувала, бо їй восени повістка прийшла, адже вона до декрету займалась реабілітацією воїнів АТО. А потім і друг виїхав у відрядження і не повернувся.казав, що при виїзді із США нікого нічого не питають.Друг же вилетів із США і каже, що його прям при посадці зняли з рейсу, відвели в "підвал" і там його десь 6 годин, добре хоч посадили на інший літак, бо свій пропустив. "По 100 разів питали одне й те ж", а саме їх цікавило "на які гроші він жив 6 місяців в США і чи не працював десь він". Згадали йому й той випадок, коли його поліція затримала в нелегальному салоні красоти, але напевно йому повезло, що в протоколі не написали, що він там працював.Речі кілька разів обшукали. Напевно були б проблеми якщо б знайшли 20k$ готівкою при тому, що при в'їзді пів року тому було 2k$. Вони до нового iPhone докопалися і вимагали чек з покупки...За результатами розмови він так зрозумів, що його більше до США не пустять.