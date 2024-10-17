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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2369237023712372
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Альтернативщик написав:інтернет 100


шо це за ціни такі в об'явах пишуть вже не раз бачив.
в плей є тарифи за 40зл + ще по акції 400гб в місяць мобільний.
глянув в них за 105зл швидкість до 5гб! та навіть самому мамкіному хакеру вистачить 300мб за 55 шоб не то шо пентагон взламать а і ракету маска скачать по самі двигуни.

ну рахувати ті 30зл з чиншем за 1к зл ні ОДИН нормальний поляк не буде, а з іншими то може краще і не винаймати бо потім задаток не віддадуть, або пів хати не ремонт скажуть, короче напишіть свої думки.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:39

  BIGor написав:Дійсно район хороший, прицентр можна так сказати, купа магазинів, кафе, послуг але та Вроцлавська постійно стоїть. Оренда що вказана - шара - бо там житло нормальне все від 1 млн.

Не знаю у кого як, але у моєї сім'ї локації розкидані по всьому місті. Робота, навчання, басейн, інші спортивні заняття, перукарі, автосервіс, якісь специфічні магазини і т.д. - усе в різних частинах міста. До лікарні взагалі іноді щастя, що хоча б у північній півкулі вдалося записати :mrgreen: Тобто немає особливої різниці де жити - усе рівно треба десь їздити. І особисто мені важливіше, що я можу практично будь-де дістатися за 20-30 хвилин зі своєї околиці, ніж відчуття "життя в прицентрі" та витрата цих 20 хвилин тільки на виїзд зі своєї вулиці.
Пригадую, що років 20-30 тому в Україні був сенс прагнути жити саме в центрі міста. Бо там була гаряча вода не по годинах, більш-менш робили дороги та сміття вивозилося не раз на місяць. І головне, що чим центровішою була локація офісу - тим крутішою була фірма і тим більше там заробляли. :)
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:12

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Дійсно район хороший, прицентр можна так сказати, купа магазинів, кафе, послуг але та Вроцлавська постійно стоїть. Оренда що вказана - шара - бо там житло нормальне все від 1 млн.

Не знаю у кого як, але у моєї сім'ї локації розкидані по всьому місті. Робота, навчання, басейн, інші спортивні заняття, перукарі, автосервіс, якісь специфічні магазини і т.д. - усе в різних частинах міста. До лікарні взагалі іноді щастя, що хоча б у північній півкулі вдалося записати :mrgreen: Тобто немає особливої різниці де жити - усе рівно треба десь їздити. І особисто мені важливіше, що я можу практично будь-де дістатися за 20-30 хвилин зі своєї околиці, ніж відчуття "життя в прицентрі" та витрата цих 20 хвилин тільки на виїзд зі своєї вулиці.

В мене навпаки, живу також в околиці, і є втрата часу щоб кудись добратися (до центра). В Кракові впринципі все життя - тільки в центрі-прицентрі зосереджено. В спальних районах всього дуже мало (у нас в спальнику навіть жодної кавярні нема), можливо тільки на Гуті і Авіа норм.
щодо тієї Вроцлавської - то там СОР і лікарня пішо, люксмед - пішо, купа кафе і магазинів - пішо, навіть ринок - пішо. Єдине що - постійні затори, було б прикольно, щоб там зробили взагалі тільки бас-паси, але Кракову ще дуже далеко до цього.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  Олежан написав:Мобілізація жінок є неприйнятною, але в разі крайньої необхідності до цього можуть вдатися, — Залужний

интересно, после этих слов, сколько сотен тысяч женщин начнут собирать чемоданы и планировать отьезд?

В друга дружина так емігрувала, бо їй восени повістка прийшла, адже вона до декрету займалась реабілітацією воїнів АТО. А потім і друг виїхав у відрядження і не повернувся.

akurt казав, що при виїзді із США нікого нічого не питають.
Друг же вилетів із США і каже, що його прям при посадці зняли з рейсу, відвели в "підвал" і там його десь 6 годин, добре хоч посадили на інший літак, бо свій пропустив. "По 100 разів питали одне й те ж", а саме їх цікавило "на які гроші він жив 6 місяців в США і чи не працював десь він". Згадали йому й той випадок, коли його поліція затримала в нелегальному салоні красоти, але напевно йому повезло, що в протоколі не написали, що він там працював.
Речі кілька разів обшукали. Напевно були б проблеми якщо б знайшли 20k$ готівкою при тому, що при в'їзді пів року тому було 2k$. Вони до нового iPhone докопалися і вимагали чек з покупки...
За результатами розмови він так зрозумів, що його більше до США не пустять.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 17 жов, 2024 17:22, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:22

  Дюрі-бачі написав:
  Олежан написав:Мобілізація жінок є неприйнятною, але в разі крайньої необхідності до цього можуть вдатися, — Залужний

интересно, после этих слов, сколько сотен тысяч женщин начнут собирать чемоданы и планировать отьезд?

В друга дружина так емігрувала, бо їй восени повістка прийшла, адже вона до декрету займалась реабілітацією воїнів АТО. А потім і друг виїхав у відрядження і не повернувся.

akurt казав, що при виїзді із США нікого нічого не питають.
Друг же вилетів із США і каже, що його прям при посадці зняли з рейсу, відвели в "підвал" і там його десь 6 годин "по 100 разів питали одне й те ж", а саме їх цікавило "на які гроші він жив 6 місяців в США і чи не працював він". Згадали йому й той випадок, коли його поліція затримала в нелегальному салоні красоти, але напевно йому повезло, що в протоколі не написали, що він там працював.
Речі кілька разів обшукали. Напевно були б проблеми якщо б знайшли 20k$ готівкою при тому, що при в'їзді пів року тому було 2k$. Вони до нового iPhone докопалися і вимагали "чек"...
За результатами розмови він так зрозумів, що його більше до США не пустять.

їм не треба зайвий паритися - заборона на в'їзд, й до побачення. цікаво, якби при ньому були б кошти, які були б наслідки.

upd де ж він їх сховав? там, де не шукають без скоєння тяжкого кримінального злочину? :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 17 жов, 2024 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:28

Re: Еміграція, заробітчанство

щоб не розповідали, а люди всюди однакові :D
У Німеччині згоріла «ультрасучасна» пожежна частина.
У німецькому місті Штадталлендорфі згоріла дотла пожежна частина, відкрита лише на початку 2024 року.

Як виявилося, у приміщенні зі спецтехнікою, де й сталося загоряння, не виявилося пожежної сигналізації та системи автоматичного гасіння.
...
Самі пожежники тим часом виправдовуються, що за законом встановлення сигналізації не обов’язкове, а коштують такі системи дорого.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:upd де ж він їх сховав? там, де не шукають без скоєння тяжкого кримінального злочину?

Перевів в USDT (хоча казав, що наркоту було простіше знайти ніж криптобмінник), готівкою із собою мав 60$.
Та й розповідав на допиті правду: жив в добрих людей безкоштовно, харчувався їжею із фудбанків та в церкві безкоштовно, їздив на велосипеді, який дали в церкві і він його повернув. Всі покупки здійснював за готівку, а з собою в США привіз 2k$. Чеків жодонго не має, всі викинув в сміття коли висилявся.
Каже, як і при в'їзді, копалися в його смартфонах...

P.S. ще тут в темі питали колись "навіщо йому гроші". Так от: він хоче купити машину за 14999Є (бо свою колимагу продав за 2 чи 3k перед поїздкою в США) і зняти житло в Чехії хоча б на рік...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 20:58

akurt Не хочу нічого сказати поганого про Ужгород - бував декілька разів, але якась прямо конценнтратція негараздів: то долари американські з Америки не дозволяють вивезти, то дівчата б"ють чоловікв милицями по голові...


До слова згадали: кум таки наймає няню і ходить всією родиною на ті сеанси. Так от вилізла ще одна проблема, яку ніхто не чекав: психолог почав лізти в родину і налаштовує куму на думку, що "в них в родині кум проявляє насильство щодо неї і їм треба розлучитись і засудити його". А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
akurt Не хочу нічого сказати поганого про Ужгород - бував декілька разів, але якась прямо конценнтратція негараздів: то долари американські з Америки не дозволяють вивезти, то дівчата б"ють чоловікв милицями по голові...


До слова згадали: кум таки наймає няню і ходить всією родиною на ті сеанси. Так от вилізла ще одна проблема, яку ніхто не чекав: психолог почав лізти в родину і налаштовує куму на думку, що "в них в родині кум проявляє насильство щодо неї і їм треба розлучитись і засудити його". А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною.
Хай використає німецьку систему проти неї самої - поскаржиться на упередженість терапевта
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 21:09

Re: Еміграція, заробітчанство

Коллега снимает на ул.Врославской(5я дельница) в доме от застройщика квартиру, так вот весь дом полностью под арендой(в основном иностранцы/украинцы) в одной управляющей компании и они платили по договору на полгода 5000злотых за 1кмонатную(36метров) с подземным паркингом, а сейчас им предлагают продлить контракт на год + 500злотых, вот он и хочет найти подешевле, но чтобы в пешей доступности от офиса(кроводжа). Вроде и предложений море по сравнению с прошлым годом, а найти под свои критерии не так и просто.
Альтернативщик
 
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