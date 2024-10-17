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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2370237123722373
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 22:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною.

Не ухилянтом, а отримав законну підставу відстрочки від призову під час воєнного стану.
Denik
 
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