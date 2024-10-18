Не ухилянтом, а отримав законну підставу відстрочки від призову під час воєнного стану.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Філи ліпше за Нову Зеландію
Додано: Суб 19 жов, 2024 05:54
Напад росії і білорусі на Україну
Тут всі твої варіанти
Отак у халамидників зʼявляються нові асоціації: «ліпше - це дешевше»
А «найдешевше» - то «найліпше».
Унікальний кадр наш мрійник
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