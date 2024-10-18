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Дюрі-бачі написав:А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною.
Не ухилянтом, а отримав законну підставу відстрочки від призову під час воєнного стану.
The_Rebel написав:Ну камон, признайтесь, хто з тутешніх форумчан може похвалитися як він рвав жили по 12 годин в день і це допомогло йому стати заможним
Був переіод, що "жили рвав", думаю, що крім негативного впливу на здоров"я це дало "прививку" більш так не робити. На довгому горизонті стати заможним нескладно без перенапрягу, але з розумом витрачаючи та накопичуючи/інвестуючи
The_Rebel написав:Ну камон, признайтесь, хто з тутешніх форумчан може похвалитися як він рвав жили по 12 годин в день і це допомогло йому стати заможним
Був переіод, що "жили рвав", думаю, що крім негативного впливу на здоров"я це дало "прививку" більш так не робити. На довгому горизонті стати заможним нескладно без перенапрягу, але з розумом витрачаючи та накопичуючи/інвестуючи
Особливо, якщо планку заможності опустити до 140 дол на місяць
Gastarbaiter написав:Ось зробив таку табличку. Розрахунок на 1 людину. Заробітки на посадах брав не найніжчі, скоріше з границі верхнього квартиля. Житло не вбитий сарай, а такий собі бабушатничок. Ну і витрати на життя, звичайно, у межах розумного мінімуму (без ресторанів та концертів Тейлор Свіфт, але й не на самих макаронах).На меті не полічити реальний строк, за який можна назбирати з 0 на перший внесок, а порівняти доступність. Тому прошу до цифр та припущень не чиплятися. Якщо накидають цифри по Україні та НЙ (або по інших країнах), тоді додам і порівняємо.
але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.
та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.
ще трошки, й дійду до висновку Дюрі-бачі - в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну
Дюрі-бачі написав:До слова згадали: кум таки наймає няню і ходить всією родиною на ті сеанси. Так от вилізла ще одна проблема, яку ніхто не чекав: психолог почав лізти в родину і налаштовує куму на думку, що "в них в родині кум проявляє насильство щодо неї і їм треба розлучитись і засудити його". А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною.
нехай цього психолога вигоняють та міняють на іншого. як на мене, жоден психолог не має радити розлучитися, його завдання навпаки поліпшити відносини у родині.
а ваш кум дивна людина - тобто в нього вистачає спритності "порішати питання" й в Україні, й в Німеччині, але при цьому він так щиро розповідає першому-ліпшому про те, що він зробив. й ще дивується - а чого це на мене косо дивляться?
Gastarbaiter написав:Ось зробив таку табличку. Розрахунок на 1 людину. Заробітки на посадах брав не найніжчі, скоріше з границі верхнього квартиля. Житло не вбитий сарай, а такий собі бабушатничок. Ну і витрати на життя, звичайно, у межах розумного мінімуму (без ресторанів та концертів Тейлор Свіфт, але й не на самих макаронах).На меті не полічити реальний строк, за який можна назбирати з 0 на перший внесок, а порівняти доступність. Тому прошу до цифр та припущень не чиплятися. Якщо накидають цифри по Україні та НЙ (або по інших країнах), тоді додам і порівняємо.
але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.
та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.
ще трошки, й дійду до висновку Дюрі-бачі - в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну
Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою. Бо доходи ростуть, і реальні і номінальні, а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро.
akurt Не хочу нічого сказати поганого про Ужгород - бував декілька разів, але якась прямо конценнтратція негараздів: то долари американські з Америки не дозволяють вивезти, то дівчата б"ють чоловікв милицями по голові...
До слова згадали: кум таки наймає няню і ходить всією родиною на ті сеанси. Так от вилізла ще одна проблема, яку ніхто не чекав: психолог почав лізти в родину і налаштовує куму на думку, що "в них в родині кум проявляє насильство щодо неї і їм треба розлучитись і засудити його". А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною.
потім ще дітям нашепче що треба одним щось відрізати, а іншим пришити, бо батько внушив їм що стать має відповідати первинним половим ознакам, загниваючий ліберальний захід
The_Rebel написав:Ну камон, признайтесь, хто з тутешніх форумчан може похвалитися як він рвав жили по 12 годин в день і це допомогло йому стати заможним
Був переіод, що "жили рвав", думаю, що крім негативного впливу на здоров"я це дало "прививку" більш так не робити. На довгому горизонті стати заможним нескладно без перенапрягу, але з розумом витрачаючи та накопичуючи/інвестуючи
Особливо, якщо планку заможності опустити до 140 дол на місяць
планка не опускається, а вона сама тримається, якщо її не піднімати останніми моделями айфонів та кросівок і іншими понтами
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 жов, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:Ось зробив таку табличку. Розрахунок на 1 людину. Заробітки на посадах брав не найніжчі, скоріше з границі верхнього квартиля. Житло не вбитий сарай, а такий собі бабушатничок. Ну і витрати на життя, звичайно, у межах розумного мінімуму (без ресторанів та концертів Тейлор Свіфт, але й не на самих макаронах).На меті не полічити реальний строк, за який можна назбирати з 0 на перший внесок, а порівняти доступність. Тому прошу до цифр та припущень не чиплятися. Якщо накидають цифри по Україні та НЙ (або по інших країнах), тоді додам і порівняємо.
але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.
та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.
ще трошки, й дійду до висновку Дюрі-бачі - в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну
1. дохід на домогосподарство, в розрахунку лише одна особа 2. не більше 30% від того доходу на погашення іпотеки, тому "рівними частинами вигідніше", а не "хтось не вміє рахувати і переплачує", нє?