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#<1 ... 2371237223732374> Додано: Чет 17 жов, 2024 22:48 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною. А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною.

Не ухилянтом, а отримав законну підставу відстрочки від призову під час воєнного стану. Не ухилянтом, а отримав законну підставу відстрочки від призову під час воєнного стану. Denik Повідомлень: 3289 З нами з: 23.02.09 Подякував: 679 раз. Подякували: 1154 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:36 Re: Еміграція, заробітчанство Філи ліпше за Нову Зеландію

flyman

Повідомлень: 36887 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 09:10 The_Rebel написав: Ну камон, признайтесь, хто з тутешніх форумчан може похвалитися як він рвав жили по 12 годин в день і це допомогло йому стати заможним Ну камон, признайтесь, хто з тутешніх форумчан може похвалитися як він рвав жили по 12 годин в день і це допомогло йому стати заможним

Був переіод, що "жили рвав", думаю, що крім негативного впливу на здоров"я це дало "прививку" більш так не робити.

На довгому горизонті стати заможним нескладно без перенапрягу, але з розумом витрачаючи та накопичуючи/інвестуючи Був переіод, що "жили рвав", думаю, що крім негативного впливу на здоров"я це дало "прививку" більш так не робити.На довгому горизонті стати заможним нескладно без перенапрягу, але з розумом витрачаючи та накопичуючи/інвестуючи flyman

Повідомлень: 36887 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 09:11 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: The_Rebel написав: Ну камон, признайтесь, хто з тутешніх форумчан може похвалитися як він рвав жили по 12 годин в день і це допомогло йому стати заможним Ну камон, признайтесь, хто з тутешніх форумчан може похвалитися як він рвав жили по 12 годин в день і це допомогло йому стати заможним

Був переіод, що "жили рвав", думаю, що крім негативного впливу на здоров"я це дало "прививку" більш так не робити.

На довгому горизонті стати заможним нескладно без перенапрягу, але з розумом витрачаючи та накопичуючи/інвестуючи Був переіод, що "жили рвав", думаю, що крім негативного впливу на здоров"я це дало "прививку" більш так не робити.На довгому горизонті стати заможним нескладно без перенапрягу, але з розумом витрачаючи та накопичуючи/інвестуючи Особливо, якщо планку заможності опустити до 140 дол на місяць Особливо, якщо планку заможності опустити до 140 дол на місяць Faceless

Модератор Повідомлень: 35443 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1460 раз. Подякували: 8055 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 09:15 Gastarbaiter написав: Ось зробив таку табличку. Розрахунок на 1 людину. Заробітки на посадах брав не найніжчі, скоріше з границі верхнього квартиля. Житло не вбитий сарай, а такий собі бабушатничок. Ну і витрати на життя, звичайно, у межах розумного мінімуму (без ресторанів та концертів Тейлор Свіфт, але й не на самих макаронах).На меті не полічити реальний строк, за який можна назбирати з 0 на перший внесок, а порівняти доступність. Тому прошу до цифр та припущень не чиплятися. Якщо накидають цифри по Україні та НЙ (або по інших країнах), тоді додам і порівняємо.

Ось зробив таку табличку. Розрахунок на 1 людину. Заробітки на посадах брав не найніжчі, скоріше з границі верхнього квартиля. Житло не вбитий сарай, а такий собі бабушатничок. Ну і витрати на життя, звичайно, у межах розумного мінімуму (без ресторанів та концертів Тейлор Свіфт, але й не на самих макаронах).На меті не полічити реальний строк, за який можна назбирати з 0 на перший внесок, а порівняти доступність. Тому прошу до цифр та припущень не чиплятися. Якщо накидають цифри по Україні та НЙ (або по інших країнах), тоді додам і порівняємо.

але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.



та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.



ще трошки, й дійду до висновку Дюрі-бачі - в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.ще трошки, й дійду до висновку- в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну Shaman

Повідомлень: 7071 З нами з: 29.09.19 Подякував: 677 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 09:22 Дюрі-бачі написав: До слова згадали: кум таки наймає няню і ходить всією родиною на ті сеанси. Так от вилізла ще одна проблема, яку ніхто не чекав: психолог почав лізти в родину і налаштовує куму на думку, що "в них в родині кум проявляє насильство щодо неї і їм треба розлучитись і засудити його". А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною. До слова згадали: кум таки наймає няню і ходить всією родиною на ті сеанси. Так от вилізла ще одна проблема, яку ніхто не чекав: психолог почав лізти в родину і налаштовує куму на думку, що "в них в родині кум проявляє насильство щодо неї і їм треба розлучитись і засудити його". А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною.

нехай цього психолога вигоняють та міняють на іншого. як на мене, жоден психолог не має радити розлучитися, його завдання навпаки поліпшити відносини у родині.



а ваш кум дивна людина - тобто в нього вистачає спритності "порішати питання" й в Україні, й в Німеччині, але при цьому він так щиро розповідає першому-ліпшому про те, що він зробив. й ще дивується - а чого це на мене косо дивляться? нехай цього психолога вигоняють та міняють на іншого. як на мене, жоден психолог не має радити розлучитися, його завдання навпаки поліпшити відносини у родині.а ваш кум дивна людина - тобто в нього вистачає спритності "порішати питання" й в Україні, й в Німеччині, але при цьому він так щиро розповідає першому-ліпшому про те, що він зробив. й ще дивується - а чого це на мене косо дивляться? Shaman

Повідомлень: 7071 З нами з: 29.09.19 Подякував: 677 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 09:23 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Gastarbaiter написав: Ось зробив таку табличку. Розрахунок на 1 людину. Заробітки на посадах брав не найніжчі, скоріше з границі верхнього квартиля. Житло не вбитий сарай, а такий собі бабушатничок. Ну і витрати на життя, звичайно, у межах розумного мінімуму (без ресторанів та концертів Тейлор Свіфт, але й не на самих макаронах).На меті не полічити реальний строк, за який можна назбирати з 0 на перший внесок, а порівняти доступність. Тому прошу до цифр та припущень не чиплятися. Якщо накидають цифри по Україні та НЙ (або по інших країнах), тоді додам і порівняємо.

Ось зробив таку табличку. Розрахунок на 1 людину. Заробітки на посадах брав не найніжчі, скоріше з границі верхнього квартиля. Житло не вбитий сарай, а такий собі бабушатничок. Ну і витрати на життя, звичайно, у межах розумного мінімуму (без ресторанів та концертів Тейлор Свіфт, але й не на самих макаронах).На меті не полічити реальний строк, за який можна назбирати з 0 на перший внесок, а порівняти доступність. Тому прошу до цифр та припущень не чиплятися. Якщо накидають цифри по Україні та НЙ (або по інших країнах), тоді додам і порівняємо.

але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.



та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.



ще трошки, й дійду до висновку Дюрі-бачі - в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.ще трошки, й дійду до висновку- в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну



Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою. Бо доходи ростуть, і реальні і номінальні, а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро. Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою. Бо доходи ростуть, і реальні і номінальні, а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро. Faceless

Модератор Повідомлень: 35443 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1460 раз. Подякували: 8055 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 09:48 Дюрі-бачі написав: akurt Не хочу нічого сказати поганого про Ужгород - бував декілька разів, але якась прямо конценнтратція негараздів: то долари американські з Америки не дозволяють вивезти, то дівчата б"ють чоловікв милицями по голові...





До слова згадали: кум таки наймає няню і ходить всією родиною на ті сеанси. Так от вилізла ще одна проблема, яку ніхто не чекав: психолог почав лізти в родину і налаштовує куму на думку, що "в них в родині кум проявляє насильство щодо неї і їм треба розлучитись і засудити його". А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною. До слова згадали: кум таки наймає няню і ходить всією родиною на ті сеанси. Так от вилізла ще одна проблема, яку ніхто не чекав: психолог почав лізти в родину і налаштовує куму на думку, що "в них в родині кум проявляє насильство щодо неї і їм треба розлучитись і засудити його". А основою того стала чесна розповідь про те, що вони, за згодою, завели другу і третю дитину після початку війни щоб кум став "ухилянтом", а без війни так і залишилися б з однією дитиною.

потім ще дітям нашепче що треба одним щось відрізати, а іншим пришити, бо батько внушив їм що стать має відповідати первинним половим ознакам, загниваючий ліберальний захід потім ще дітям нашепче що треба одним щось відрізати, а іншим пришити, бо батько внушив їм що стать має відповідати первинним половим ознакам, загниваючий ліберальний захід flyman

Повідомлень: 36887 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 09:50 Faceless написав: flyman написав: The_Rebel написав: Ну камон, признайтесь, хто з тутешніх форумчан може похвалитися як він рвав жили по 12 годин в день і це допомогло йому стати заможним Ну камон, признайтесь, хто з тутешніх форумчан може похвалитися як він рвав жили по 12 годин в день і це допомогло йому стати заможним

Був переіод, що "жили рвав", думаю, що крім негативного впливу на здоров"я це дало "прививку" більш так не робити.

На довгому горизонті стати заможним нескладно без перенапрягу, але з розумом витрачаючи та накопичуючи/інвестуючи Був переіод, що "жили рвав", думаю, що крім негативного впливу на здоров"я це дало "прививку" більш так не робити.На довгому горизонті стати заможним нескладно без перенапрягу, але з розумом витрачаючи та накопичуючи/інвестуючи Особливо, якщо планку заможності опустити до 140 дол на місяць Особливо, якщо планку заможності опустити до 140 дол на місяць

планка не опускається, а вона сама тримається, якщо її не піднімати останніми моделями айфонів та кросівок і іншими понтами планка не опускається, а вона сама тримається, якщо її не піднімати останніми моделями айфонів та кросівок і іншими понтами Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 жов, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 36887 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 09:54 Shaman написав: Gastarbaiter написав: Ось зробив таку табличку. Розрахунок на 1 людину. Заробітки на посадах брав не найніжчі, скоріше з границі верхнього квартиля. Житло не вбитий сарай, а такий собі бабушатничок. Ну і витрати на життя, звичайно, у межах розумного мінімуму (без ресторанів та концертів Тейлор Свіфт, але й не на самих макаронах).На меті не полічити реальний строк, за який можна назбирати з 0 на перший внесок, а порівняти доступність. Тому прошу до цифр та припущень не чиплятися. Якщо накидають цифри по Україні та НЙ (або по інших країнах), тоді додам і порівняємо.

Ось зробив таку табличку. Розрахунок на 1 людину. Заробітки на посадах брав не найніжчі, скоріше з границі верхнього квартиля. Житло не вбитий сарай, а такий собі бабушатничок. Ну і витрати на життя, звичайно, у межах розумного мінімуму (без ресторанів та концертів Тейлор Свіфт, але й не на самих макаронах).На меті не полічити реальний строк, за який можна назбирати з 0 на перший внесок, а порівняти доступність. Тому прошу до цифр та припущень не чиплятися. Якщо накидають цифри по Україні та НЙ (або по інших країнах), тоді додам і порівняємо.

але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.



та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.



ще трошки, й дійду до висновку Дюрі-бачі - в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.ще трошки, й дійду до висновку- в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну

1. дохід на домогосподарство, в розрахунку лише одна особа

2. не більше 30% від того доходу на погашення іпотеки, тому "рівними частинами вигідніше", а не "хтось не вміє рахувати і переплачує", нє? 1. дохід на домогосподарство, в розрахунку лише одна особа2. не більше 30% від того доходу на погашення іпотеки, тому "рівними частинами вигідніше", а не "хтось не вміє рахувати і переплачує", нє? flyman

Повідомлень: 36887 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2371237223732374> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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