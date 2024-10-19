|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 жов, 2024 09:57
Faceless написав: Shaman написав:
але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.
та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.
ще трошки, й дійду до висновку Дюрі-бачі
- в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну
Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою. Бо доходи ростуть, і реальні і номінальні, а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро.
це умовна фраза. й мова йде про інше - що з рівня рядових посад купити квартиру важкувато, якщо взагалі неможливо. я навіть не знаю, скільки має бути дохід, щоб в'язатися в іпотеку в Україні - так навскидку - десь від 3 куо на місяць.
що номінальні доходи ростуть, це факт. але наприклад, коли модель іпотеки працювала в США - 60-80 роки, то долар не надто сильно девальвував. ми живемо в час вертолетних грошей та значної емісії. он в Туреччині девал в 5 разів. напевне, ті, хто встиг купити до девалу, значно виграли - знову ж таки, дивлячись, які відсоткові ставки були. але це все не про прогнозованість, а про вгадав-не вгадав
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7072
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 677 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: Суб 19 жов, 2024 12:23
Shaman написав:
але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.
та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.
Зараз дуже високі відсоткові ставки. За ставкою у 3-4% навіть з середньої з/п вже вистачило би.
Не забуваємо, що з роками оренда, зарплата та (скоріш за все) вартість нерухомості будуть зростати. Відсотки ж навпаки, бо зараз і так вже космічні. Тому платіж у 40% від з/п сьогодні може за 5 років перетворитися на 25%, а альтернатива у вигляді оренди навпаки зрости до 40. І якщо душа поета не витримає і вирішить все ж щось купувати через 5 років, то і ціни вже можуть бути іншими, і іпотеку вже не на 30 років, а на 25 доведеться брати.
Також є й якісь посади посередині, але мені здається там потрібна вже активна комунікація на мові країни, якою наш іммігрант поки що не володіє.
Ну і розрахунок зроблено для порівняння при однакових умовах в різних країнах, а не для реалістичного розрахунку.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3437
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 688 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|