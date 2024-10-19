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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2371237223732374 Додано: Суб 19 жов, 2024 09:57 Faceless написав: Shaman написав: але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.



та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.



ще трошки, й дійду до висновку Дюрі-бачі - в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.ще трошки, й дійду до висновку- в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну

Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою. Бо доходи ростуть, і реальні і номінальні, а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро. Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою. Бо доходи ростуть, і реальні і номінальні, а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро.

це умовна фраза. й мова йде про інше - що з рівня рядових посад купити квартиру важкувато, якщо взагалі неможливо. я навіть не знаю, скільки має бути дохід, щоб в'язатися в іпотеку в Україні - так навскидку - десь від 3 куо на місяць.



що номінальні доходи ростуть, це факт. але наприклад, коли модель іпотеки працювала в США - 60-80 роки, то долар не надто сильно девальвував. ми живемо в час вертолетних грошей та значної емісії. он в Туреччині девал в 5 разів. напевне, ті, хто встиг купити до девалу, значно виграли - знову ж таки, дивлячись, які відсоткові ставки були. але це все не про прогнозованість, а про вгадав-не вгадав це умовна фраза. й мова йде про інше - що з рівня рядових посад купити квартиру важкувато, якщо взагалі неможливо. я навіть не знаю, скільки має бути дохід, щоб в'язатися в іпотеку в Україні - так навскидку - десь від 3 куо на місяць.що номінальні доходи ростуть, це факт. але наприклад, коли модель іпотеки працювала в США - 60-80 роки, то долар не надто сильно девальвував. ми живемо в час вертолетних грошей та значної емісії. он в Туреччині девал в 5 разів. напевне, ті, хто встиг купити до девалу, значно виграли - знову ж таки, дивлячись, які відсоткові ставки були. але це все не про прогнозованість, а про вгадав-не вгадав Shaman

Повідомлень: 7073 З нами з: 29.09.19 Подякував: 677 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 12:23 Shaman написав: але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.



та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.

але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.

Зараз дуже високі відсоткові ставки. За ставкою у 3-4% навіть з середньої з/п вже вистачило би.

Не забуваємо, що з роками оренда, зарплата та (скоріш за все) вартість нерухомості будуть зростати. Відсотки ж навпаки, бо зараз і так вже космічні. Тому платіж у 40% від з/п сьогодні може за 5 років перетворитися на 25%, а альтернатива у вигляді оренди навпаки зрости до 40. І якщо душа поета не витримає і вирішить все ж щось купувати через 5 років, то і ціни вже можуть бути іншими, і іпотеку вже не на 30 років, а на 25 доведеться брати.

Також є й якісь посади посередині, але мені здається там потрібна вже активна комунікація на мові країни, якою наш іммігрант поки що не володіє.

Ну і розрахунок зроблено для порівняння при однакових умовах в різних країнах, а не для реалістичного розрахунку. Зараз дуже високі відсоткові ставки. За ставкою у 3-4% навіть з середньої з/п вже вистачило би.Не забуваємо, що з роками оренда, зарплата та (скоріш за все) вартість нерухомості будуть зростати. Відсотки ж навпаки, бо зараз і так вже космічні. Тому платіж у 40% від з/п сьогодні може за 5 років перетворитися на 25%, а альтернатива у вигляді оренди навпаки зрости до 40. І якщо душа поета не витримає і вирішить все ж щось купувати через 5 років, то і ціни вже можуть бути іншими, і іпотеку вже не на 30 років, а на 25 доведеться брати.Також є й якісь посади посередині, але мені здається там потрібна вже активна комунікація на мові країни, якою наш іммігрант поки що не володіє.Ну і розрахунок зроблено для порівняння при однакових умовах в різних країнах, а не для реалістичного розрахунку. Gastarbaiter Повідомлень: 3438 З нами з: 26.02.18 Подякував: 688 раз. Подякували: 569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 13:48 Gastarbaiter написав: Shaman написав: але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.



та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.

але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.

Зараз дуже високі відсоткові ставки. За ставкою у 3-4% навіть з середньої з/п вже вистачило би.

Не забуваємо, що з роками оренда, зарплата та (скоріш за все) вартість нерухомості будуть зростати. Відсотки ж навпаки, бо зараз і так вже космічні. Тому платіж у 40% від з/п сьогодні може за 5 років перетворитися на 25%, а альтернатива у вигляді оренди навпаки зрости до 40. І якщо душа поета не витримає і вирішить все ж щось купувати через 5 років, то і ціни вже можуть бути іншими, і іпотеку вже не на 30 років, а на 25 доведеться брати.

Також є й якісь посади посередині, але мені здається там потрібна вже активна комунікація на мові країни, якою наш іммігрант поки що не володіє.

Ну і розрахунок зроблено для порівняння при однакових умовах в різних країнах, а не для реалістичного розрахунку. Зараз дуже високі відсоткові ставки. За ставкою у 3-4% навіть з середньої з/п вже вистачило би.Не забуваємо, що з роками оренда, зарплата та (скоріш за все) вартість нерухомості будуть зростати. Відсотки ж навпаки, бо зараз і так вже космічні. Тому платіж у 40% від з/п сьогодні може за 5 років перетворитися на 25%, а альтернатива у вигляді оренди навпаки зрости до 40. І якщо душа поета не витримає і вирішить все ж щось купувати через 5 років, то і ціни вже можуть бути іншими, і іпотеку вже не на 30 років, а на 25 доведеться брати.Також є й якісь посади посередині, але мені здається там потрібна вже активна комунікація на мові країни, якою наш іммігрант поки що не володіє.Ну і розрахунок зроблено для порівняння при однакових умовах в різних країнах, а не для реалістичного розрахунку.

цікаво, а чому ніхто не хоче погодитися, що вартість житла зараз завищена порівняно з зп? чи добре, співвідношення зп-вартість житла за останні 15-20 років різко змінилася? цікаво, а чому ніхто не хоче погодитися, що вартість житла зараз завищена порівняно з зп? чи добре, співвідношення зп-вартість житла за останні 15-20 років різко змінилася? Shaman

Повідомлень: 7073 З нами з: 29.09.19 Подякував: 677 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 14:34



https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-p ... ty-polyaka У Польщі закручують гайки Hotab Повідомлень: 13443 З нами з: 15.02.09 Подякував: 362 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 15:27 Hotab написав: У Польщі закручують гайки



https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-p ... ty-polyaka У Польщі закручують гайки

Основну увагу буде приділено тому, щоб Карти поляка не видавалися на основі підроблених документів. Також до претендентів висуватиметься вимога знання польської мови.

Ну якось ці пункти і так були фактично, екзамен на Карту Поляка проходить на польській мові. А по документам я читав що вже давно закрутили гайки - тобто приймають тільки оригінали. Ну якось ці пункти і так були фактично, екзамен на Карту Поляка проходить на польській мові. А по документам я читав що вже давно закрутили гайки - тобто приймають тільки оригінали. BIGor

Повідомлень: 9481 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1375 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 15:44 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою. Бо доходи ростуть, і реальні і номінальні, а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро. Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою., а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро.

Якось дуже шоколадно/рожево, можливо якщо працювати в якомусь ужонді то стабільність є, але дуже голословно казати, що протягом 25-30 років у людини виростуть доходи, бо 100% будуть фінансові кризи, і декрет у дружини, або пенсія/втрата роботоспроможності. Приклад, людина бере іпотеку в 40 років - в 70 років в неї явно дохід буде менший. А скоріш всього це буде якась мінімальна пенсія якщо взагалі доживе. А в 25 років у людей не те щоб великі доходи і заощадження щоб щось взяти. Якось дуже шоколадно/рожево, можливо якщо працювати в якомусь ужонді то стабільність є, але дуже голословно казати, що протягом 25-30 років у людини виростуть доходи, бо 100% будуть фінансові кризи, і декрет у дружини, або пенсія/втрата роботоспроможності. Приклад, людина бере іпотеку в 40 років - в 70 років в неї явно дохід буде менший. А скоріш всього це буде якась мінімальна пенсія якщо взагалі доживе. А в 25 років у людей не те щоб великі доходи і заощадження щоб щось взяти. BIGor

Повідомлень: 9481 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1375 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 16:39 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: але при цьому він так щиро розповідає першому-ліпшому про те, що він зробив. й ще дивується: а чого це на мене косо дивляться? але при цьому він так щиро розповідає першому-ліпшому про те, що він зробив. й ще дивується: а чого це на мене косо дивляться?

Тут от і криється ментальний розрив: українці як тільки знаходять якусь схему - одразу записують відео з інструкцією. І всі радуються і користуються схемою. Мовчать тільки якщо схема явно протирічить букві закону.

А німці зовсім інакше це реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ. Тут от і криється ментальний розрив: українці як тільки знаходять якусь схему - одразу записують відео з інструкцією. І всі радуються і користуються схемою. Мовчать тільки якщо схема явно протирічить букві закону.А німці зовсім інакше це реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3917 З нами з: 29.07.22 Подякував: 706 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2371237223732374 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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