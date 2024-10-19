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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 жов, 2024 09:57
Faceless написав: Shaman написав:
але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.
та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.
ще трошки, й дійду до висновку Дюрі-бачі
- в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну
Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою. Бо доходи ростуть, і реальні і номінальні, а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро.
це умовна фраза. й мова йде про інше - що з рівня рядових посад купити квартиру важкувато, якщо взагалі неможливо. я навіть не знаю, скільки має бути дохід, щоб в'язатися в іпотеку в Україні - так навскидку - десь від 3 куо на місяць.
що номінальні доходи ростуть, це факт. але наприклад, коли модель іпотеки працювала в США - 60-80 роки, то долар не надто сильно девальвував. ми живемо в час вертолетних грошей та значної емісії. он в Туреччині девал в 5 разів. напевне, ті, хто встиг купити до девалу, значно виграли - знову ж таки, дивлячись, які відсоткові ставки були. але це все не про прогнозованість, а про вгадав-не вгадав
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Shaman
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Додано: Суб 19 жов, 2024 12:23
Shaman написав:
але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.
та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.
Зараз дуже високі відсоткові ставки. За ставкою у 3-4% навіть з середньої з/п вже вистачило би.
Не забуваємо, що з роками оренда, зарплата та (скоріш за все) вартість нерухомості будуть зростати. Відсотки ж навпаки, бо зараз і так вже космічні. Тому платіж у 40% від з/п сьогодні може за 5 років перетворитися на 25%, а альтернатива у вигляді оренди навпаки зрости до 40. І якщо душа поета не витримає і вирішить все ж щось купувати через 5 років, то і ціни вже можуть бути іншими, і іпотеку вже не на 30 років, а на 25 доведеться брати.
Також є й якісь посади посередині, але мені здається там потрібна вже активна комунікація на мові країни, якою наш іммігрант поки що не володіє.
Ну і розрахунок зроблено для порівняння при однакових умовах в різних країнах, а не для реалістичного розрахунку.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 19 жов, 2024 13:48
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.
та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.
Зараз дуже високі відсоткові ставки. За ставкою у 3-4% навіть з середньої з/п вже вистачило би.
Не забуваємо, що з роками оренда, зарплата та (скоріш за все) вартість нерухомості будуть зростати. Відсотки ж навпаки, бо зараз і так вже космічні. Тому платіж у 40% від з/п сьогодні може за 5 років перетворитися на 25%, а альтернатива у вигляді оренди навпаки зрости до 40. І якщо душа поета не витримає і вирішить все ж щось купувати через 5 років, то і ціни вже можуть бути іншими, і іпотеку вже не на 30 років, а на 25 доведеться брати.
Також є й якісь посади посередині, але мені здається там потрібна вже активна комунікація на мові країни, якою наш іммігрант поки що не володіє.
Ну і розрахунок зроблено для порівняння при однакових умовах в різних країнах, а не для реалістичного розрахунку.
цікаво, а чому ніхто не хоче погодитися, що вартість житла зараз завищена порівняно з зп? чи добре, співвідношення зп-вартість житла за останні 15-20 років різко змінилася?
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Shaman
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Додано: Суб 19 жов, 2024 14:34
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Додано: Суб 19 жов, 2024 15:27
Основну увагу буде приділено тому, щоб Карти поляка не видавалися на основі підроблених документів. Також до претендентів висуватиметься вимога знання польської мови.
Ну якось ці пункти і так були фактично, екзамен на Карту Поляка проходить на польській мові. А по документам я читав що вже давно закрутили гайки - тобто приймають тільки оригінали.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 15:44
Faceless написав:
Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою. Бо доходи ростуть, і реальні і номінальні
, а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро.
Якось дуже шоколадно/рожево, можливо якщо працювати в якомусь ужонді то стабільність є, але дуже голословно казати, що протягом 25-30 років у людини виростуть доходи, бо 100% будуть фінансові кризи, і декрет у дружини, або пенсія/втрата роботоспроможності. Приклад, людина бере іпотеку в 40 років - в 70 років в неї явно дохід буде менший. А скоріш всього це буде якась мінімальна пенсія якщо взагалі доживе. А в 25 років у людей не те щоб великі доходи і заощадження щоб щось взяти.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 16:39
Shaman написав:
але при цьому він так щиро розповідає першому-ліпшому про те, що він зробив. й ще дивується: а чого це на мене косо дивляться?
Тут от і криється ментальний розрив: українці як тільки знаходять якусь схему - одразу записують відео з інструкцією. І всі радуються і користуються схемою. Мовчать тільки якщо схема явно протирічить букві закону.
А німці зовсім інакше це реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ.
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