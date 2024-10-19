Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Shaman написав:але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.
та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.
ще трошки, й дійду до висновку Дюрі-бачі - в кого є кошти, той купить й другу, й третю квартиру - в пересічний не в змозі купити й одну
Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою. Бо доходи ростуть, і реальні і номінальні, а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро.
це умовна фраза. й мова йде про інше - що з рівня рядових посад купити квартиру важкувато, якщо взагалі неможливо. я навіть не знаю, скільки має бути дохід, щоб в'язатися в іпотеку в Україні - так навскидку - десь від 3 куо на місяць.
що номінальні доходи ростуть, це факт. але наприклад, коли модель іпотеки працювала в США - 60-80 роки, то долар не надто сильно девальвував. ми живемо в час вертолетних грошей та значної емісії. он в Туреччині девал в 5 разів. напевне, ті, хто встиг купити до девалу, значно виграли - знову ж таки, дивлячись, які відсоткові ставки були. але це все не про прогнозованість, а про вгадав-не вгадав
Shaman написав:але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.
та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.
Зараз дуже високі відсоткові ставки. За ставкою у 3-4% навіть з середньої з/п вже вистачило би. Не забуваємо, що з роками оренда, зарплата та (скоріш за все) вартість нерухомості будуть зростати. Відсотки ж навпаки, бо зараз і так вже космічні. Тому платіж у 40% від з/п сьогодні може за 5 років перетворитися на 25%, а альтернатива у вигляді оренди навпаки зрости до 40. І якщо душа поета не витримає і вирішить все ж щось купувати через 5 років, то і ціни вже можуть бути іншими, і іпотеку вже не на 30 років, а на 25 доведеться брати. Також є й якісь посади посередині, але мені здається там потрібна вже активна комунікація на мові країни, якою наш іммігрант поки що не володіє. Ну і розрахунок зроблено для порівняння при однакових умовах в різних країнах, а не для реалістичного розрахунку.
Shaman написав:але з вашої таблички ще один цікавий висновок, який ховається за "ні" в рядку чи вистачить на платіж. а саме, що жодна рядова посада не дозволить виплачувати іпотеку. а взагалі дохід має бути десь від 10 000-12 000, щоб замахнутися на іпотеку. так якщо на двох це наче реально, але насправді не дуже. бо це означає, що 25 років родина буде змушена платити 30-40% відсотків від доходу за житло, що теоретично можливо, але надто обмежує - нагадаю - це на 25 років, половину активного життя.
та й у вашому прикладі оренда - лише половина від платежу за іпотеку. й гадаю не лише у Польщі. а колись рекламували - що один до одного. це теж свідоцтво, що житло надто сильно подорожчало порівняно з доходами.
Зараз дуже високі відсоткові ставки. За ставкою у 3-4% навіть з середньої з/п вже вистачило би. Не забуваємо, що з роками оренда, зарплата та (скоріш за все) вартість нерухомості будуть зростати. Відсотки ж навпаки, бо зараз і так вже космічні. Тому платіж у 40% від з/п сьогодні може за 5 років перетворитися на 25%, а альтернатива у вигляді оренди навпаки зрости до 40. І якщо душа поета не витримає і вирішить все ж щось купувати через 5 років, то і ціни вже можуть бути іншими, і іпотеку вже не на 30 років, а на 25 доведеться брати. Також є й якісь посади посередині, але мені здається там потрібна вже активна комунікація на мові країни, якою наш іммігрант поки що не володіє. Ну і розрахунок зроблено для порівняння при однакових умовах в різних країнах, а не для реалістичного розрахунку.
цікаво, а чому ніхто не хоче погодитися, що вартість житла зараз завищена порівняно з зп? чи добре, співвідношення зп-вартість житла за останні 15-20 років різко змінилася?
Faceless написав:Щодо "25 років родина буде змушена платити 30-40% доходу" в корні невірно. Те, що на момент видачі іпотеки може бути 30-40% від доходу сім'ї, з року в рік ставатиме все меншою і меншою часткою. Бо доходи ростуть, і реальні і номінальні, а борг і платіж рік за роком знецінюються. Звісно, не так швидко, як у гривні, але все ж - на горизонті в 10 і більше років знецінюються і злотий, і доляр, і євро.
Якось дуже шоколадно/рожево, можливо якщо працювати в якомусь ужонді то стабільність є, але дуже голословно казати, що протягом 25-30 років у людини виростуть доходи, бо 100% будуть фінансові кризи, і декрет у дружини, або пенсія/втрата роботоспроможності. Приклад, людина бере іпотеку в 40 років - в 70 років в неї явно дохід буде менший. А скоріш всього це буде якась мінімальна пенсія якщо взагалі доживе. А в 25 років у людей не те щоб великі доходи і заощадження щоб щось взяти.
Shaman написав:але при цьому він так щиро розповідає першому-ліпшому про те, що він зробив. й ще дивується: а чого це на мене косо дивляться?
Тут от і криється ментальний розрив: українці як тільки знаходять якусь схему - одразу записують відео з інструкцією на Ютьюб. І всі радуються, що нагріли державу і користуються схемою. Мовчать тільки якщо схема явно протирічить букві закону. А німці зовсім інакше реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ: в них винуватий не той, хто придумав такі недосконалі закони, а той, хто їх використовує. Я так думаю, що німці би і валютні каруселі чи картковий туризм засуджували...
Shaman написав:цікаво, а чому ніхто не хоче погодитися, що вартість житла зараз завищена порівняно з зп? чи добре, співвідношення зп-вартість житла за останні 15-20 років різко змінилася?
В цілому погоджуються. Але в залежності з чим порівнювати. І в який час, в якій країні. Наприклад, у мене був шок у 2007 році. Я розумів, що я ніколи не буду мати власного житла. Прості розрахунки показували, що чим більше чекаю, ти більше віддалаюся від можливості навіть назбирати на перший внесок. У людей були такі ж емоції, тому намагалися брати все що дають, навіть іпотеку у швейцарських франках. Я ж тоді ще не знав про циклічність, а також про можливі чорні лебеді, думав нерухомість вічно лише росте. Тому на мою думку, зараз доступніше житло в Україні ніж 15-20 років тому. Але в цілому погоджуюся, тенденція така, що вартість житла зростає більшими темпами, ніж зп
До речі, недавно дивився серію відео про Канадську нерухомість. То в мене така думка, що зараз там психологічний стан ринку подібний до нашого у 2007 році. Молодь втратила надію на власне житло, особливо в Торонто, Монреалі, Ванкувері... Ну як можна назбирати мільйон канадських доларів пересічному канадцю при відносно невеликих зп (порівняно з США та порівняно з цінами на нерухомість). Ніби й розвинена країна, але емігрант по суті віддасть життя, щоб орендувати/оплачувати іпотеку тим, хто раніше встиг взяти по 150-300 тис. Цікаво, а чи можна там розглянути можливість самому збудувати собі житло. Купити ділянку в пригороді і хоч з тих же сіп-панелей побудувати дешевий будиночок, тільки щоб не переплачувати такі великі суми. Дивився блоги переселенців, то багато хто так робить в Україні - купляють ділянку в селі/маленькому містечку і своїми руками будують невеликий будинок. Там на все про все до 50 тис. виходить. Ну не думаю, що в Канаді матеріали будуть в 10 разів дорожчими.