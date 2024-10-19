А електрику, газ, воду звідки брати?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 жов, 2024 17:46
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 19 жов, 2024 17:58
За всех расписываться не буду, а я соглашаюсь, потому что не вижу смысла сравнивать цены с зарплатами.
Продавца на базаре не должно волновать, перед ним миллионер или бомж. Он выставляет цену, за которую может продать свой товар.
Рост цен на жилье говорит о том, что денег на покупку жилья в рынке хватает.
Все остальные рассуждения о кабальности кредитов происходят от нашей неготовности принимать чужие традиции финансового поведения как данность.
Не стоит учить жизни тех, кто явно богаче нас.
В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного. Это просто отличающаяся от нашей структура расходов. Коль речь здесь идёт об эмиграции, стоит быть готовым к другому образу жизни. Донкихотство адаптации не поможет.
Додано: Суб 19 жов, 2024 18:02
Я ж не кажу в полі будувати. У наших людей чомусь виходить в Україні. Ну якщо такі завищені ціни, то чому б не розглянути такий варіант.
І ще одна стратегія для молоді/емігрантів на зростаючому ринку - купувати кавалірку або віддалену локацію, тобто найдоступніший варіант на даний момент, але щоб бути зразу в ринку. А не збирати на будинок своєї мрії, бо доки збираєш, то зростаючий ринок все віддаляє і віддаляє твої плани. І потім поступово виплачувати і покращувати локацію/метраж/стан нерухомості. Таким чином, ти зразу живеш у своєму і не тратишся на оренду. І заодно якщо ціни суттєво зростають, то зростає і твоя кавалірка. Тобі лише потрібно потім оплатити різницю на будинок мрії (або наступну проміжну нерухомість)
Додано: Суб 19 жов, 2024 18:08
The_Rebel
Головне щоб не переклинило, а і справді після кавалірки щось пристойніше і пристойніше куплялось.
Бо історія знає приклади халамидників, які купують другу і третю знов кавалірку.
Додано: Суб 19 жов, 2024 18:21
Hotab
То вже інша стратегія . Я так зрозумів ще доковідна. Пам'ятаю, колись Флай розповідав, що коли Київ буде взятий в оперативне оточення кавалірками, то одна з переваг - він зможе вибрати собі для проживання ту, з якої дорога на роботу займе макс 15-20 хв. І буде крутити дулі людям в пробках на авто або з 3-ма пересадками в громадському транспорті, що добираються по півтора години на роботу. Але потім прийшла удальонка і ця перевага стала не актуальною. Хоча в майбутньому - хтозна
Додано: Суб 19 жов, 2024 18:28
Саме так. При віддаленій роботі можна залишити одну перлину перекантуватися в столиці проїздом. Але як вже є, так буде, нерухомість КРЖН не той вид активу, щоб його тудам-судан ганяти. В довгому горизонті цінність статистично має схильність до росту і в твердій валюті.
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