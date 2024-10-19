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#<1 ... 2373237423752376> Додано: Суб 19 жов, 2024 17:46 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Купити ділянку в пригороді і хоч з тих же сіп-панелей побудувати дешевий будиночок, тільки щоб не переплачувати такі великі суми. Купити ділянку в пригороді і хоч з тих же сіп-панелей побудувати дешевий будиночок, тільки щоб не переплачувати такі великі суми.

А електрику, газ, воду звідки брати? А електрику, газ, воду звідки брати? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3922 З нами з: 29.07.22 Подякував: 706 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 17:58 Shaman написав: цікаво, а чому ніхто не хоче погодитися, що вартість житла зараз завищена порівняно з зп? чи добре, співвідношення зп-вартість житла за останні 15-20 років різко змінилася? цікаво, а чому ніхто не хоче погодитися, що вартість житла зараз завищена порівняно з зп? чи добре, співвідношення зп-вартість житла за останні 15-20 років різко змінилася?

За всех расписываться не буду, а я соглашаюсь, потому что не вижу смысла сравнивать цены с зарплатами.

Продавца на базаре не должно волновать, перед ним миллионер или бомж. Он выставляет цену, за которую может продать свой товар.

Рост цен на жилье говорит о том, что денег на покупку жилья в рынке хватает.

Все остальные рассуждения о кабальности кредитов происходят от нашей неготовности принимать чужие традиции финансового поведения как данность.

Не стоит учить жизни тех, кто явно богаче нас.



В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного. Это просто отличающаяся от нашей структура расходов. Коль речь здесь идёт об эмиграции, стоит быть готовым к другому образу жизни. Донкихотство адаптации не поможет. За всех расписываться не буду, а я соглашаюсь, потому что не вижу смысла сравнивать цены с зарплатами.Продавца на базаре не должно волновать, перед ним миллионер или бомж. Он выставляет цену, за которую может продать свой товар.Рост цен на жилье говорит о том, что денег на покупку жилья в рынке хватает.Все остальные рассуждения о кабальности кредитов происходят от нашей неготовности принимать чужие традиции финансового поведения как данность.Не стоит учить жизни тех, кто явно богаче нас.В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного. Это просто отличающаяся от нашей структура расходов. Коль речь здесь идёт об эмиграции, стоит быть готовым к другому образу жизни. Донкихотство адаптации не поможет. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7558 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6390 раз. Подякували: 21297 раз. Профіль 129 81 36 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 18:02 Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: Купити ділянку в пригороді і хоч з тих же сіп-панелей побудувати дешевий будиночок, тільки щоб не переплачувати такі великі суми. Купити ділянку в пригороді і хоч з тих же сіп-панелей побудувати дешевий будиночок, тільки щоб не переплачувати такі великі суми.

А електрику, газ, воду звідки брати? А електрику, газ, воду звідки брати?

Я ж не кажу в полі будувати. У наших людей чомусь виходить в Україні. Ну якщо такі завищені ціни, то чому б не розглянути такий варіант.

І ще одна стратегія для молоді/емігрантів на зростаючому ринку - купувати кавалірку або віддалену локацію, тобто найдоступніший варіант на даний момент, але щоб бути зразу в ринку. А не збирати на будинок своєї мрії, бо доки збираєш, то зростаючий ринок все віддаляє і віддаляє твої плани. І потім поступово виплачувати і покращувати локацію/метраж/стан нерухомості. Таким чином, ти зразу живеш у своєму і не тратишся на оренду. І заодно якщо ціни суттєво зростають, то зростає і твоя кавалірка. Тобі лише потрібно потім оплатити різницю на будинок мрії (або наступну проміжну нерухомість) Я ж не кажу в полі будувати. У наших людей чомусь виходить в Україні. Ну якщо такі завищені ціни, то чому б не розглянути такий варіант.І ще одна стратегія для молоді/емігрантів на зростаючому ринку - купувати кавалірку або віддалену локацію, тобто найдоступніший варіант на даний момент, але щоб бути зразу в ринку. А не збирати на будинок своєї мрії, бо доки збираєш, то зростаючий ринок все віддаляє і віддаляє твої плани. І потім поступово виплачувати і покращувати локацію/метраж/стан нерухомості. Таким чином, ти зразу живеш у своєму і не тратишся на оренду. І заодно якщо ціни суттєво зростають, то зростає і твоя кавалірка. Тобі лише потрібно потім оплатити різницю на будинок мрії (або наступну проміжну нерухомість) The_Rebel

Повідомлень: 454 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 18:21 Hotab

То вже інша стратегія . Я так зрозумів ще доковідна. Пам'ятаю, колись Флай розповідав, що коли Київ буде взятий в оперативне оточення кавалірками, то одна з переваг - він зможе вибрати собі для проживання ту, з якої дорога на роботу займе макс 15-20 хв. І буде крутити дулі людям в пробках на авто або з 3-ма пересадками в громадському транспорті, що добираються по півтора години на роботу. Але потім прийшла удальонка і ця перевага стала не актуальною. Хоча в майбутньому - хтозна То вже інша стратегія. Я так зрозумів ще доковідна. Пам'ятаю, колись Флай розповідав, що коли Київ буде взятий в оперативне оточення кавалірками, то одна з переваг - він зможе вибрати собі для проживання ту, з якої дорога на роботу займе макс 15-20 хв. І буде крутити дулі людям в пробках на авто або з 3-ма пересадками в громадському транспорті, що добираються по півтора години на роботу. Але потім прийшла удальонка і ця перевага стала не актуальною. Хоча в майбутньому - хтозна The_Rebel

Повідомлень: 454 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 18:28 The_Rebel написав: Hotab

То вже інша стратегія . Я так зрозумів ще доковідна. Пам'ятаю, колись Флай розповідав, що коли Київ буде взятий в оперативне оточення кавалірками, то одна з переваг - він зможе вибрати собі для проживання ту, з якої дорога на роботу займе макс 15-20 хв. Але потім прийшла удальонка і ця перевага стала не актуальною. Хоча в майбутньому - хтозна То вже інша стратегія. Я так зрозумів ще доковідна. Пам'ятаю, колись Флай розповідав, що коли Київ буде взятий в оперативне оточення кавалірками, то одна з переваг - він зможе вибрати собі для проживання ту, з якої дорога на роботу займе макс 15-20 хв. Але потім прийшла удальонка і ця перевага стала не актуальною. Хоча в майбутньому - хтозна

Саме так. При віддаленій роботі можна залишити одну перлину перекантуватися в столиці проїздом. Але як вже є, так буде, нерухомість КРЖН не той вид активу, щоб його тудам-судан ганяти. В довгому горизонті цінність статистично має схильність до росту і в твердій валюті. Саме так. При віддаленій роботі можна залишити одну перлину перекантуватися в столиці проїздом. Але як вже є, так буде, нерухомість КРЖН не той вид активу, щоб його тудам-судан ганяти. В довгому горизонті цінність статистично має схильність до росту і в твердій валюті. flyman

Повідомлень: 36894 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 18:53 flyman написав: В довгому горизонті В довгому горизонті











Hotab Повідомлень: 13444 З нами з: 15.02.09 Подякував: 362 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 19:10 The_Rebel написав: Але потім прийшла удальонка і ця перевага стала не актуальною. Хоча в майбутньому - хтозна Але потім прийшла удальонка і ця перевага стала не актуальною. Хоча в майбутньому - хтозна

Погана тенденція, що усе більше компаній вимагають працювати з офісу. Вчора прочитав про AWS що вже усі 5 днів вимагають. Погана тенденція, що усе більше компаній вимагають працювати з офісу. Вчора прочитав про AWS що вже усі 5 днів вимагають. Gastarbaiter Повідомлень: 3441 З нами з: 26.02.18 Подякував: 688 раз. Подякували: 569 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 19:25 Сибарит написав: Все остальные рассуждения о кабальности кредитов происходят от нашей неготовности принимать чужие традиции финансового поведения как данность.

Не стоит учить жизни тех, кто явно богаче нас.



В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного. Это просто отличающаяся от нашей структура расходов. Коль речь здесь идёт об эмиграции, стоит быть готовым к другому образу жизни. Донкихотство адаптации не поможет. Все остальные рассуждения о кабальности кредитов происходят от нашей неготовности принимать чужие традиции финансового поведения как данность.Не стоит учить жизни тех, кто явно богаче нас.В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного. Это просто отличающаяся от нашей структура расходов. Коль речь здесь идёт об эмиграции, стоит быть готовым к другому образу жизни. Донкихотство адаптации не поможет.

Важно знайти більш розумні слова. Важно знайти більш розумні слова. akurt

Повідомлень: 10179 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3751 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 19:28 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного

А я вважаю інакше: це кредитне рабство, яке не дає можливості кинути роботу через боязнь втратити наполовину виплачене житло.

І більшість молоді в Європі теж так вважає. А я вважаю інакше: це кредитне рабство, яке не дає можливості кинути роботу через боязнь втратити наполовину виплачене житло.І більшість молоді в Європі теж так вважає. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3922 З нами з: 29.07.22 Подякував: 706 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 19:58 Re: Еміграція, заробітчанство Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...

А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит? dimo_0n Повідомлень: 522 З нами з: 21.10.18 Подякував: 17 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2373237423752376> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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