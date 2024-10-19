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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2373237423752376
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 19:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:А німці зовсім інакше реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ: в них винуватий не той, хто придумав такі недосконалі закони, а той, хто їх використовує.
Я так думаю, що німці би і валютні каруселі чи картковий туризм засуджували...

Я виходить по менталітету не українець, а німець.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 20:15

  dimo_0n написав:Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...
А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?

1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.
2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 20:21

  The_Rebel написав:І потім поступово виплачувати і покращувати локацію/метраж/стан нерухомості. Таким чином, ти зразу живеш у своєму і не тратишся на оренду. І заодно якщо ціни суттєво зростають, то зростає і твоя кавалірка. Тобі лише потрібно потім оплатити різницю на будинок мрії (або наступну проміжну нерухомість)

Вже була ця тема тут. Дуже високі накладні витрати роблять такий шлях непривабливим. Віддавати кожні 3-5 років по 50 тіс. євро просто "в нікуди" -- на папери, податки, стаховки, комісії, тобто все те, що не залишиться із тобою при перепродажу -- ну така собі перспектива. Цією сумою взагалі рік-два можна оренду покрити.

Я ж кажу -- володіння нерухомістю йде в бік бізнесу. Вона буде в тих, хто розуміється на цьому, кому до вподоби відслідковувати тенденції, і хто знає, як зекономити. А всім іншим доведеться в таких винаймати, причому це буде дешевше, ніж непрофесійно займатись цим всім самому.
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