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#<1 ... 2373237423752376 Додано: Суб 19 жов, 2024 19:59 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: А німці зовсім інакше реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ: в них винуватий не той, хто придумав такі недосконалі закони, а той, хто їх використовує.

Я так думаю, що німці би і валютні каруселі чи картковий туризм засуджували... А німці зовсім інакше реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ: в них винуватий не той, хто придумав такі недосконалі закони, а той, хто їх використовує.Я так думаю, що німці би і валютні каруселі чи картковий туризм засуджували...

Я виходить по менталітету не українець, а німець. Я виходить по менталітету не українець, а німець. BIGor

Повідомлень: 9483 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1375 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 20:15 dimo_0n написав: Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...

А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит? Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?

1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.

2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. 1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. BIGor

Повідомлень: 9483 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1375 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 20:21 The_Rebel написав: І потім поступово виплачувати і покращувати локацію/метраж/стан нерухомості. Таким чином, ти зразу живеш у своєму і не тратишся на оренду. І заодно якщо ціни суттєво зростають, то зростає і твоя кавалірка. Тобі лише потрібно потім оплатити різницю на будинок мрії (або наступну проміжну нерухомість) І потім поступово виплачувати і покращувати локацію/метраж/стан нерухомості. Таким чином, ти зразу живеш у своєму і не тратишся на оренду. І заодно якщо ціни суттєво зростають, то зростає і твоя кавалірка. Тобі лише потрібно потім оплатити різницю на будинок мрії (або наступну проміжну нерухомість)

Вже була ця тема тут. Дуже високі накладні витрати роблять такий шлях непривабливим. Віддавати кожні 3-5 років по 50 тіс. євро просто "в нікуди" -- на папери, податки, стаховки, комісії, тобто все те, що не залишиться із тобою при перепродажу -- ну така собі перспектива. Цією сумою взагалі рік-два можна оренду покрити.



Я ж кажу -- володіння нерухомістю йде в бік бізнесу. Вона буде в тих, хто розуміється на цьому, кому до вподоби відслідковувати тенденції, і хто знає, як зекономити. А всім іншим доведеться в таких винаймати, причому це буде дешевше, ніж непрофесійно займатись цим всім самому. Вже була ця тема тут. Дуже високі накладні витрати роблять такий шлях непривабливим. Віддавати кожні 3-5 років по 50 тіс. євро просто "в нікуди" -- на папери, податки, стаховки, комісії, тобто все те, що не залишиться із тобою при перепродажу -- ну така собі перспектива. Цією сумою взагалі рік-два можна оренду покрити.Я ж кажу -- володіння нерухомістю йде в бік бізнесу. Вона буде в тих, хто розуміється на цьому, кому до вподоби відслідковувати тенденції, і хто знає, як зекономити. А всім іншим доведеться в таких винаймати, причому це буде дешевше, ніж непрофесійно займатись цим всім самому. M-Audio Повідомлень: 3221 З нами з: 23.03.11 Подякував: 607 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2373237423752376 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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