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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2374237523762377> Додано: Суб 19 жов, 2024 19:59 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: А німці зовсім інакше реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ: в них винуватий не той, хто придумав такі недосконалі закони, а той, хто їх використовує.

Я так думаю, що німці би і валютні каруселі чи картковий туризм засуджували... А німці зовсім інакше реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ: в них винуватий не той, хто придумав такі недосконалі закони, а той, хто їх використовує.Я так думаю, що німці би і валютні каруселі чи картковий туризм засуджували...

Я виходить по менталітету не українець, а німець. Я виходить по менталітету не українець, а німець. BIGor

Повідомлень: 9485 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1375 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 20:15 dimo_0n написав: Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...

А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит? Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?

1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.

2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. 1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. BIGor

Повідомлень: 9485 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1375 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 20:21 The_Rebel написав: І потім поступово виплачувати і покращувати локацію/метраж/стан нерухомості. Таким чином, ти зразу живеш у своєму і не тратишся на оренду. І заодно якщо ціни суттєво зростають, то зростає і твоя кавалірка. Тобі лише потрібно потім оплатити різницю на будинок мрії (або наступну проміжну нерухомість) І потім поступово виплачувати і покращувати локацію/метраж/стан нерухомості. Таким чином, ти зразу живеш у своєму і не тратишся на оренду. І заодно якщо ціни суттєво зростають, то зростає і твоя кавалірка. Тобі лише потрібно потім оплатити різницю на будинок мрії (або наступну проміжну нерухомість)

Вже була ця тема тут. Дуже високі накладні витрати роблять такий шлях непривабливим. Віддавати кожні 3-5 років по 50 тіс. євро просто "в нікуди" -- на папери, податки, стаховки, комісії, тобто все те, що не залишиться із тобою при перепродажу -- ну така собі перспектива. Цією сумою взагалі рік-два можна оренду покрити.



Я ж кажу -- володіння нерухомістю йде в бік бізнесу. Вона буде в тих, хто розуміється на цьому, кому до вподоби відслідковувати тенденції, і хто знає, як зекономити. А всім іншим доведеться в таких винаймати, причому це буде дешевше, ніж непрофесійно займатись цим всім самому. Вже була ця тема тут. Дуже високі накладні витрати роблять такий шлях непривабливим. Віддавати кожні 3-5 років по 50 тіс. євро просто "в нікуди" -- на папери, податки, стаховки, комісії, тобто все те, що не залишиться із тобою при перепродажу -- ну така собі перспектива. Цією сумою взагалі рік-два можна оренду покрити.Я ж кажу -- володіння нерухомістю йде в бік бізнесу. Вона буде в тих, хто розуміється на цьому, кому до вподоби відслідковувати тенденції, і хто знає, як зекономити. А всім іншим доведеться в таких винаймати, причому це буде дешевше, ніж непрофесійно займатись цим всім самому. M-Audio Повідомлень: 3223 З нами з: 23.03.11 Подякував: 608 раз. Подякували: 472 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 20:42 The_Rebel написав: Дивився блоги переселенців, то багато хто так робить в Україні - купляють ділянку в селі/маленькому містечку і своїми руками будують невеликий будинок. Там на все про все до 50 тис. виходить. Ну не думаю, що в Канаді матеріали будуть в 10 разів дорожчими. Дивився блоги переселенців, то багато хто так робить в Україні - купляють ділянку в селі/маленькому містечку і своїми руками будують невеликий будинок. Там на все про все до 50 тис. виходить. Ну не думаю, що в Канаді матеріали будуть в 10 разів дорожчими.

Я не знаю, как в Канаде, а в США строительство очень жёстко контролируется. Есть работы, которые могут выполнять только лицензированные специалисты. В процессе строительства проводятся десятки инспекций на разных этапах, причем без одобрения очередного этапа нельзя приступать к следующему. Обойтись только ценой материалов не получится. Жить в халабуде, построенной без проекта кривыми руками никто не разрешит. Подозреваю, что в Канаде проблемы могут быть похожие.

Более того, банки значительно охотнее кредитуют покупку готовых домов, чем индивидуальное строительство. Это могут себе позволить только очень богатые люди.



При знакомстве со страной по видосикам, стоит обращать внимание на тех авторов, кто прожил в стране не менее 10 лет. Свежие иммигранты горят желанием поделиться опытом, сами ещё толком не понимая, как что работает.

Но и стаж тоже не панацея. Надо и адекватность оценивать. Видел одного блогера, который прожил в Канаде и США четверть века, но продолжает жутко обижаться, что американцы не желают жить по его понятиям. Понятия застряли в Украине 90-х.



Тяжело из нас наша дурь выходит. Я не знаю, как в Канаде, а в США строительство очень жёстко контролируется. Есть работы, которые могут выполнять только лицензированные специалисты. В процессе строительства проводятся десятки инспекций на разных этапах, причем без одобрения очередного этапа нельзя приступать к следующему. Обойтись только ценой материалов не получится. Жить в халабуде, построенной без проекта кривыми руками никто не разрешит. Подозреваю, что в Канаде проблемы могут быть похожие.Более того, банки значительно охотнее кредитуют покупку готовых домов, чем индивидуальное строительство. Это могут себе позволить только очень богатые люди.При знакомстве со страной по видосикам, стоит обращать внимание на тех авторов, кто прожил в стране не менее 10 лет. Свежие иммигранты горят желанием поделиться опытом, сами ещё толком не понимая, как что работает.Но и стаж тоже не панацея. Надо и адекватность оценивать. Видел одного блогера, который прожил в Канаде и США четверть века, но продолжает жутко обижаться, что американцы не желают жить по его понятиям. Понятия застряли в Украине 90-х.Тяжело из нас наша дурь выходит. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7559 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6390 раз. Подякували: 21297 раз. Профіль 129 81 36 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 21:03 Сибарит написав: The_Rebel написав: Дивився блоги переселенців, то багато хто так робить в Україні - купляють ділянку в селі/маленькому містечку і своїми руками будують невеликий будинок. Там на все про все до 50 тис. виходить. Ну не думаю, що в Канаді матеріали будуть в 10 разів дорожчими. Дивився блоги переселенців, то багато хто так робить в Україні - купляють ділянку в селі/маленькому містечку і своїми руками будують невеликий будинок. Там на все про все до 50 тис. виходить. Ну не думаю, що в Канаді матеріали будуть в 10 разів дорожчими.

Я не знаю, как в Канаде, а в США строительство очень жёстко контролируется. Есть работы, которые могут выполнять только лицензированные специалисты. В процессе строительства проводятся десятки инспекций на разных этапах, причем без одобрения очередного этапа нельзя приступать к следующему. Обойтись только ценой материалов не получится. Жить в халабуде, построенной без проекта кривыми руками никто не разрешит. Подозреваю, что в Канаде проблемы могут быть похожие.

Более того, банки значительно охотнее кредитуют покупку готовых домов, чем индивидуальное строительство. Это могут себе позволить только очень богатые люди.



При знакомстве со страной по видосикам, стоит обращать внимание на тех авторов, кто прожил в стране не менее 10 лет. Свежие иммигранты горят желанием поделиться опытом, сами ещё толком не понимая, как что работает.

Но и стаж тоже не панацея. Надо и адекватность оценивать. Видел одного блогера, который прожил в Канаде и США четверть века, но продолжает жутко обижаться, что американцы не желают жить по его понятиям. Понятия застряли в Украине 90-х.



Тяжело из нас наша дурь выходит. Я не знаю, как в Канаде, а в США строительство очень жёстко контролируется. Есть работы, которые могут выполнять только лицензированные специалисты. В процессе строительства проводятся десятки инспекций на разных этапах, причем без одобрения очередного этапа нельзя приступать к следующему. Обойтись только ценой материалов не получится. Жить в халабуде, построенной без проекта кривыми руками никто не разрешит. Подозреваю, что в Канаде проблемы могут быть похожие.Более того, банки значительно охотнее кредитуют покупку готовых домов, чем индивидуальное строительство. Это могут себе позволить только очень богатые люди.При знакомстве со страной по видосикам, стоит обращать внимание на тех авторов, кто прожил в стране не менее 10 лет. Свежие иммигранты горят желанием поделиться опытом, сами ещё толком не понимая, как что работает.Но и стаж тоже не панацея. Надо и адекватность оценивать. Видел одного блогера, который прожил в Канаде и США четверть века, но продолжает жутко обижаться, что американцы не желают жить по его понятиям. Понятия застряли в Украине 90-х.Тяжело из нас наша дурь выходит.

В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів. В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів. Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 жов, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 36896 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 21:03 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: dimo_0n написав: Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...

А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит? Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?

1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.

2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. 1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.

Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше Faceless

Модератор Повідомлень: 35447 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1460 раз. Подякували: 8055 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 21:29 Faceless написав: BIGor написав: dimo_0n написав: Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...

А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит? Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?

1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.

2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. 1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.

Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше

Ха-ха, рахувати точно вмієте? Зараз це десь 20-30 років? виходить лендлорди - меценати.

В іпотеці треба віддати замість однієї вартості 3 вартості. Тобто 1 вартість квартири - за саму квартиру, і 2 вартості - банку. Чудес і халяви не буває. Ха-ха, рахувати точно вмієте? Зараз це десь 20-30 років? виходить лендлорди - меценати.В іпотеці треба віддати замість однієї вартості 3 вартості. Тобто 1 вартість квартири - за саму квартиру, і 2 вартості - банку. Чудес і халяви не буває. BIGor

Повідомлень: 9485 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1375 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 21:42 Faceless написав: BIGor написав: dimo_0n написав: Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...

А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит? Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?

1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.

2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. 1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.

Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше

В 2016 на умовній околиці (до краю міста ще стільки ж) Щеціна (20-25 хв. автобусом до центра) мав можливicть за 120 тис. злотих (30Куе+-) придбати 3к квартиру у повоєнній кам"єниці (цегляна стіна 0.5м+) із спіжарнею та гаражем, навіть якби у іпотеку, виходить це була би втрата купи бабла? Питання риторичне.



P.S.

заради інтересу глянув ціни, 500К+- PLN, шах і мат, акуртова Анталія відпочиває

для прикладу

https://szczecin.nieruchomosci-online.pl/mieszkanie,na-sprzedaz/24904083.html

іпотека зло, тому сидимо і чекаємо обвалу,



P.S.S.

оренда виросла трохи більше, хіба в 2 рази (тоді було десь біля 700 зл., тепер 1400)

https://szczecin.nieruchomosci-online.pl/mieszkanie,na-wynajem/25280005.html В 2016 на умовній околиці (до краю міста ще стільки ж) Щеціна (20-25 хв. автобусом до центра) мав можливicть за 120 тис. злотих (30Куе+-) придбати 3к квартиру у повоєнній кам"єниці (цегляна стіна 0.5м+) із спіжарнею та гаражем, навіть якби у іпотеку, виходить це була би втрата купи бабла? Питання риторичне.P.S.заради інтересу глянув ціни, 500К+- PLN, шах і мат, акуртова Анталія відпочиваєдля прикладуіпотека зло, тому сидимо і чекаємо обвалу,P.S.S.оренда виросла трохи більше, хіба в 2 рази (тоді було десь біля 700 зл., тепер 1400) Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 жов, 2024 21:58, всього редагувалось 4 разів. flyman

Повідомлень: 36896 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 21:50 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5780374:dimo_0n"]Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...

А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?

1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.

2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. 1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.

Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше

Ха-ха, рахувати точно вмієте? Зараз це десь 20-30 років? виходить лендлорди - меценати.

В іпотеці треба віддати замість однієї вартості 3 вартості. Тобто 1 вартість квартири - за саму квартиру, і 2 вартості - банку. Чудес і халяви не буває.[/quote]

Не певен, що ви вмієте.

Оренда ростиме з року в рік. Ціна нерухомості ймовірно також ростиме. Лендлорди не меценати, бо купували те, що ви орендуєте, куди дешевше, і за 10 років цілком могли відбити суиу вкладених коштів.

А щодо того скільки піде на відсотки - то все залежить від ставки і від даунпейменту.

Ну якщо ви такий ідейний прихильник десятиріччями збагачувати лендлордів - тут нічого не вдієш. А дулю ви їм як збираєтеся в разі чого показати - повернувшись в Україну в батьківську хату? Грейт сакцесс Ха-ха, рахувати точно вмієте? Зараз це десь 20-30 років? виходить лендлорди - меценати.В іпотеці треба віддати замість однієї вартості 3 вартості. Тобто 1 вартість квартири - за саму квартиру, і 2 вартості - банку. Чудес і халяви не буває.[/quote]Не певен, що ви вмієте.Оренда ростиме з року в рік. Ціна нерухомості ймовірно також ростиме. Лендлорди не меценати, бо купували те, що ви орендуєте, куди дешевше, і за 10 років цілком могли відбити суиу вкладених коштів.А щодо того скільки піде на відсотки - то все залежить від ставки і від даунпейменту.Ну якщо ви такий ідейний прихильник десятиріччями збагачувати лендлордів - тут нічого не вдієш. А дулю ви їм як збираєтеся в разі чого показати - повернувшись в Україну в батьківську хату? Грейт сакцесс Faceless

Модератор Повідомлень: 35447 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1460 раз. Подякували: 8055 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 21:55 Сибарит написав: Shaman написав: цікаво, а чому ніхто не хоче погодитися, що вартість житла зараз завищена порівняно з зп? чи добре, співвідношення зп-вартість житла за останні 15-20 років різко змінилася? цікаво, а чому ніхто не хоче погодитися, що вартість житла зараз завищена порівняно з зп? чи добре, співвідношення зп-вартість житла за останні 15-20 років різко змінилася?

За всех расписываться не буду, а я соглашаюсь, потому что не вижу смысла сравнивать цены с зарплатами.

Продавца на базаре не должно волновать, перед ним миллионер или бомж. Он выставляет цену, за которую может продать свой товар.

Рост цен на жилье говорит о том, что денег на покупку жилья в рынке хватает.

Все остальные рассуждения о кабальности кредитов происходят от нашей неготовности принимать чужие традиции финансового поведения как данность.

Не стоит учить жизни тех, кто явно богаче нас.



В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного. Это просто отличающаяся от нашей структура расходов. Коль речь здесь идёт об эмиграции, стоит быть готовым к другому образу жизни. Донкихотство адаптации не поможет. За всех расписываться не буду, а я соглашаюсь, потому что не вижу смысла сравнивать цены с зарплатами.Продавца на базаре не должно волновать, перед ним миллионер или бомж. Он выставляет цену, за которую может продать свой товар.Рост цен на жилье говорит о том, что денег на покупку жилья в рынке хватает.Все остальные рассуждения о кабальности кредитов происходят от нашей неготовности принимать чужие традиции финансового поведения как данность.Не стоит учить жизни тех, кто явно богаче нас.В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного. Это просто отличающаяся от нашей структура расходов. Коль речь здесь идёт об эмиграции, стоит быть готовым к другому образу жизни. Донкихотство адаптации не поможет.

трохи дивні погляди як для фінансиста. нагадаю кризу 2008 року, яка була обумовлена саме тим, що грошей на ринку нерухомості вистачало, але лише через те, що банки забули, що таке ризик-менеджмент, й роздавали кошти всім бажаючим.



а в 2008 році винайшли новий "вічний двигун", й зростання кількості доларів та держборгу США пішло по експоненті. й чим закінчиться ця історія ми ще не знаємо. тому вчити життю не треба, але й не треба вважати, що десь живуть ельфи, які ніколи не помиляються.



а з приводу півдоходу за іпотеку - як на мене, це ознака, що люди купили щось, що їм не по кишені. й структура витрат тут ні до чого. гадаю, що людей, які дотримуються збалансованої фінансової стратегії, витрати у в США складають 30-35% від доходу родини трохи дивні погляди як для фінансиста. нагадаю кризу 2008 року, яка була обумовлена саме тим, що грошей на ринку нерухомості вистачало, але лише через те, що банки забули, що таке ризик-менеджмент, й роздавали кошти всім бажаючим.а в 2008 році винайшли новий "вічний двигун", й зростання кількості доларів та держборгу США пішло по експоненті. й чим закінчиться ця історія ми ще не знаємо. тому вчити життю не треба, але й не треба вважати, що десь живуть ельфи, які ніколи не помиляються.а з приводу півдоходу за іпотеку - як на мене, це ознака, що люди купили щось, що їм не по кишені. й структура витрат тут ні до чого. гадаю, що людей, які дотримуються збалансованої фінансової стратегії, витрати у в США складають 30-35% від доходу родини Shaman

Повідомлень: 7079 З нами з: 29.09.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2374237523762377> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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