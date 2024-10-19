Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дюрі-бачі написав:А німці зовсім інакше реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ: в них винуватий не той, хто придумав такі недосконалі закони, а той, хто їх використовує. Я так думаю, що німці би і валютні каруселі чи картковий туризм засуджували...
dimo_0n написав:Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил... А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?
1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць. 2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає.
The_Rebel написав:І потім поступово виплачувати і покращувати локацію/метраж/стан нерухомості. Таким чином, ти зразу живеш у своєму і не тратишся на оренду. І заодно якщо ціни суттєво зростають, то зростає і твоя кавалірка. Тобі лише потрібно потім оплатити різницю на будинок мрії (або наступну проміжну нерухомість)
Вже була ця тема тут. Дуже високі накладні витрати роблять такий шлях непривабливим. Віддавати кожні 3-5 років по 50 тіс. євро просто "в нікуди" -- на папери, податки, стаховки, комісії, тобто все те, що не залишиться із тобою при перепродажу -- ну така собі перспектива. Цією сумою взагалі рік-два можна оренду покрити.
Я ж кажу -- володіння нерухомістю йде в бік бізнесу. Вона буде в тих, хто розуміється на цьому, кому до вподоби відслідковувати тенденції, і хто знає, як зекономити. А всім іншим доведеться в таких винаймати, причому це буде дешевше, ніж непрофесійно займатись цим всім самому.
The_Rebel написав:Дивився блоги переселенців, то багато хто так робить в Україні - купляють ділянку в селі/маленькому містечку і своїми руками будують невеликий будинок. Там на все про все до 50 тис. виходить. Ну не думаю, що в Канаді матеріали будуть в 10 разів дорожчими.
Я не знаю, как в Канаде, а в США строительство очень жёстко контролируется. Есть работы, которые могут выполнять только лицензированные специалисты. В процессе строительства проводятся десятки инспекций на разных этапах, причем без одобрения очередного этапа нельзя приступать к следующему. Обойтись только ценой материалов не получится. Жить в халабуде, построенной без проекта кривыми руками никто не разрешит. Подозреваю, что в Канаде проблемы могут быть похожие. Более того, банки значительно охотнее кредитуют покупку готовых домов, чем индивидуальное строительство. Это могут себе позволить только очень богатые люди.
При знакомстве со страной по видосикам, стоит обращать внимание на тех авторов, кто прожил в стране не менее 10 лет. Свежие иммигранты горят желанием поделиться опытом, сами ещё толком не понимая, как что работает. Но и стаж тоже не панацея. Надо и адекватность оценивать. Видел одного блогера, который прожил в Канаде и США четверть века, но продолжает жутко обижаться, что американцы не желают жить по его понятиям. Понятия застряли в Украине 90-х.
The_Rebel написав:Дивився блоги переселенців, то багато хто так робить в Україні - купляють ділянку в селі/маленькому містечку і своїми руками будують невеликий будинок. Там на все про все до 50 тис. виходить. Ну не думаю, що в Канаді матеріали будуть в 10 разів дорожчими.
Я не знаю, как в Канаде, а в США строительство очень жёстко контролируется. Есть работы, которые могут выполнять только лицензированные специалисты. В процессе строительства проводятся десятки инспекций на разных этапах, причем без одобрения очередного этапа нельзя приступать к следующему. Обойтись только ценой материалов не получится. Жить в халабуде, построенной без проекта кривыми руками никто не разрешит. Подозреваю, что в Канаде проблемы могут быть похожие. Более того, банки значительно охотнее кредитуют покупку готовых домов, чем индивидуальное строительство. Это могут себе позволить только очень богатые люди.
При знакомстве со страной по видосикам, стоит обращать внимание на тех авторов, кто прожил в стране не менее 10 лет. Свежие иммигранты горят желанием поделиться опытом, сами ещё толком не понимая, как что работает. Но и стаж тоже не панацея. Надо и адекватность оценивать. Видел одного блогера, который прожил в Канаде и США четверть века, но продолжает жутко обижаться, что американцы не желают жить по его понятиям. Понятия застряли в Украине 90-х.
Тяжело из нас наша дурь выходит.
В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 жов, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n написав:Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил... А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?
1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць. 2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає.
За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності. Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше
dimo_0n написав:Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил... А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?
1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць. 2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає.
За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності. Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше
Ха-ха, рахувати точно вмієте? Зараз це десь 20-30 років? виходить лендлорди - меценати. В іпотеці треба віддати замість однієї вартості 3 вартості. Тобто 1 вартість квартири - за саму квартиру, і 2 вартості - банку. Чудес і халяви не буває.
dimo_0n написав:Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил... А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?
1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць. 2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає.
За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності. Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше
В 2016 на умовній околиці (до краю міста ще стільки ж) Щеціна (20-25 хв. автобусом до центра) мав можливicть за 120 тис. злотих (30Куе+-) придбати 3к квартиру у повоєнній кам"єниці (цегляна стіна 0.5м+) із спіжарнею та гаражем, навіть якби у іпотеку, виходить це була би втрата купи бабла? Питання риторичне.
BIGor написав:[quote="5780374:dimo_0n"]Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил... А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?
1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць. 2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає.
За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності. Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше
Ха-ха, рахувати точно вмієте? Зараз це десь 20-30 років? виходить лендлорди - меценати. В іпотеці треба віддати замість однієї вартості 3 вартості. Тобто 1 вартість квартири - за саму квартиру, і 2 вартості - банку. Чудес і халяви не буває.[/quote] Не певен, що ви вмієте. Оренда ростиме з року в рік. Ціна нерухомості ймовірно також ростиме. Лендлорди не меценати, бо купували те, що ви орендуєте, куди дешевше, і за 10 років цілком могли відбити суиу вкладених коштів. А щодо того скільки піде на відсотки - то все залежить від ставки і від даунпейменту. Ну якщо ви такий ідейний прихильник десятиріччями збагачувати лендлордів - тут нічого не вдієш. А дулю ви їм як збираєтеся в разі чого показати - повернувшись в Україну в батьківську хату? Грейт сакцесс
Shaman написав:цікаво, а чому ніхто не хоче погодитися, що вартість житла зараз завищена порівняно з зп? чи добре, співвідношення зп-вартість житла за останні 15-20 років різко змінилася?
За всех расписываться не буду, а я соглашаюсь, потому что не вижу смысла сравнивать цены с зарплатами. Продавца на базаре не должно волновать, перед ним миллионер или бомж. Он выставляет цену, за которую может продать свой товар. Рост цен на жилье говорит о том, что денег на покупку жилья в рынке хватает. Все остальные рассуждения о кабальности кредитов происходят от нашей неготовности принимать чужие традиции финансового поведения как данность. Не стоит учить жизни тех, кто явно богаче нас.
В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного. Это просто отличающаяся от нашей структура расходов. Коль речь здесь идёт об эмиграции, стоит быть готовым к другому образу жизни. Донкихотство адаптации не поможет.
трохи дивні погляди як для фінансиста. нагадаю кризу 2008 року, яка була обумовлена саме тим, що грошей на ринку нерухомості вистачало, але лише через те, що банки забули, що таке ризик-менеджмент, й роздавали кошти всім бажаючим.
а в 2008 році винайшли новий "вічний двигун", й зростання кількості доларів та держборгу США пішло по експоненті. й чим закінчиться ця історія ми ще не знаємо. тому вчити життю не треба, але й не треба вважати, що десь живуть ельфи, які ніколи не помиляються.
а з приводу півдоходу за іпотеку - як на мене, це ознака, що люди купили щось, що їм не по кишені. й структура витрат тут ні до чого. гадаю, що людей, які дотримуються збалансованої фінансової стратегії, витрати у в США складають 30-35% від доходу родини