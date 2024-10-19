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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 жов, 2024 21:58
Faceless написав: BIGor написав: dimo_0n написав:
Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...
А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?
1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.
2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає.
За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі
, а житло весь цей час у власності.
Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше
це окремі випадки а не правило. може спитаємо тих, хто взяв валютну іпотеку в 2007 році, що в них з вартістю активу та боргу? особливо, хто досі не погасив.
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Shaman
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:01
Shaman написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5780374:dimo_0n"]Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...
А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?
1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.
2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає.
За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі
, а житло весь цей час у власності.
Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше
це окремі випадки а не правило. може спитаємо тих, хто взяв валютну іпотеку в 2007 році, що в них з вартістю активу та боргу? особливо, хто досі не погасив.[/quote]
Я знаю таких. Всі давно погасили
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Faceless
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:03
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
але при цьому він так щиро розповідає першому-ліпшому про те, що він зробив. й ще дивується: а чого це на мене косо дивляться?
Тут от і криється ментальний розрив: українці як тільки знаходять якусь схему - одразу записують відео з інструкцією на Ютьюб
. І всі радуються, що нагріли державу і користуються схемою. Мовчать тільки якщо схема явно протирічить букві закону.
А німці зовсім інакше реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ: в них винуватий не той, хто придумав такі недосконалі закони, а той, хто їх використовує.
Я так думаю, що німці би і валютні каруселі чи картковий туризм засуджували...
тут дуже тонка межа - де законна схема, а де вже ні. не платити податки - так на Заході постулюється, що це не комільфо. хоча в різних країнах по-різному.
той же ФОП - наче законна оптимізація, але коли цим користується середній бізнес - то вже ні.
в тих випадках, що ви навели, це не схоже на законну оптимізацію - ваш кум все одно не сплатив частку податків.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:06
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:
]За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі
, а житло весь цей час у власності.
Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше
це окремі випадки а не правило. може спитаємо тих, хто взяв валютну іпотеку в 2007 році, що в них з вартістю активу та боргу? особливо, хто досі не погасив.
Я знаю таких. Всі давно погасили
а я знаю тих, хто не погасив. а той, хто погасив 80% доходу 5 років вкидав в іпотеку - добре хоч зп дозволяла.
борг знецінюється вдвічі - це окремі випадки, про які наперед ніхто такого не прогнозував.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:11
Faceless написав:
Оренда ростиме з року в рік.
Наш спеціаліст по батьківських хатах в Києві напевно дуже знає польський РНЖ? Ну от мені продовжили оренду без підвищення (бо ринок зараз не на боці лендлордів). Шах і мат Фейслесс.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:13
Faceless написав:
За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.
В тих країнах, де хотілося б мати житло, вартість квартири виплачується орендодавцю не десять, а від 15 до 20 років. Причому перші роки так само "в нікуди" сплачуються значно більші суми. А ще весь цей час тільки обов'язки власника у вас в повному обсязі. Щодо прав, то їх навіть менше, ніж у орендатора.
Якщо прийняти можливість показати орендодавцю дулю як цінність, то у володінні така сама цінність -- це відчуття стабільності і власного даху над головою. Бо і те, і інше - грошима не вимірюється.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:14
BIGor написав: Faceless написав:
Оренда ростиме з року в рік.
Наш спеціаліст по батьківських хатах в Києві напевно дуже знає польський РНЖ? Ну от мені продовжили оренду без підвищення (бо ринок зараз не на боці лендлордів). Шах і мат Фейслесс.
Скільки років ви в Польщі, що робите висновки, чи ростиме оренда? Один-два?
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Додано: Суб 19 жов, 2024 22:14
Faceless написав:
Я знаю таких. Всі давно погасили
В Києві Фейслеса - можливо і так, а от люди які не змогли заплатити по валютним іпотекам банкам - от просто купа, я тоді по роботі стикався з інфою по банкам - це навіть не тисячі людей були. Банківські кризи 2008 і 2014 нічого не навчили?
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