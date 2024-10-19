Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2375237623772378> Додано: Суб 19 жов, 2024 21:58 Faceless написав: BIGor написав: dimo_0n написав: Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...

А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит? Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?

1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.

2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. 1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.

Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей, а житло весь цей час у власності.Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше

це окремі випадки а не правило. може спитаємо тих, хто взяв валютну іпотеку в 2007 році, що в них з вартістю активу та боргу? особливо, хто досі не погасив. це окремі випадки а не правило. може спитаємо тих, хто взяв валютну іпотеку в 2007 році, що в них з вартістю активу та боргу? особливо, хто досі не погасив. Shaman

Повідомлень: 7079 З нами з: 29.09.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 22:01 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5780374:dimo_0n"]Ага, поэтому и снимает та молод жилье, которые кто-то купил...

А если эта молодь теряет работу, как она за аренду плвтит?

1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.

2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. 1. Я зараз знімаю житло за 2500 місяц, а в іпотеку воно коштувало б 6500 в місяць.2. При оренді - є завжди можливість зїхати в батьківську хату і показати дулю лендлорду, при іпотеці на 30 років - показати дулю банку можливості немає. За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.

Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей, а житло весь цей час у власності.Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше

це окремі випадки а не правило. може спитаємо тих, хто взяв валютну іпотеку в 2007 році, що в них з вартістю активу та боргу? особливо, хто досі не погасив.[/quote]

Я знаю таких. Всі давно погасили це окремі випадки а не правило. може спитаємо тих, хто взяв валютну іпотеку в 2007 році, що в них з вартістю активу та боргу? особливо, хто досі не погасив.[/quote]Я знаю таких. Всі давно погасили Faceless

Модератор Повідомлень: 35449 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1460 раз. Подякували: 8055 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 22:03 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: але при цьому він так щиро розповідає першому-ліпшому про те, що він зробив. й ще дивується: а чого це на мене косо дивляться? але при цьому він так щиро розповідає першому-ліпшому про те, що він зробив. й ще дивується: а чого це на мене косо дивляться?

Тут от і криється ментальний розрив: українці як тільки знаходять якусь схему - одразу записують відео з інструкцією на Ютьюб. І всі радуються, що нагріли державу і користуються схемою. Мовчать тільки якщо схема явно протирічить букві закону.

А німці зовсім інакше реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ: в них винуватий не той, хто придумав такі недосконалі закони, а той, хто їх використовує.

Я так думаю, що німці би і валютні каруселі чи картковий туризм засуджували... Тут от і криється ментальний розрив: українці як. І всі радуються, що нагріли державу і користуються схемою. Мовчать тільки якщо схема явно протирічить букві закону.А німці зовсім інакше реагують на ЗАКОННІ СХЕМИ: в них винуватий не той, хто придумав такі недосконалі закони, а той, хто їх використовує.Я так думаю, що німці би і валютні каруселі чи картковий туризм засуджували...

тут дуже тонка межа - де законна схема, а де вже ні. не платити податки - так на Заході постулюється, що це не комільфо. хоча в різних країнах по-різному.



той же ФОП - наче законна оптимізація, але коли цим користується середній бізнес - то вже ні.



в тих випадках, що ви навели, це не схоже на законну оптимізацію - ваш кум все одно не сплатив частку податків. тут дуже тонка межа - де законна схема, а де вже ні. не платити податки - так на Заході постулюється, що це не комільфо. хоча в різних країнах по-різному.той же ФОП - наче законна оптимізація, але коли цим користується середній бізнес - то вже ні.в тих випадках, що ви навели, це не схоже на законну оптимізацію - ваш кум все одно не сплатив частку податків. Shaman

Повідомлень: 7079 З нами з: 29.09.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 22:06 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: ]За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності.

Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше ]За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей, а житло весь цей час у власності.Ну хіба що сам факт можливості показати дулю важить більше

це окремі випадки а не правило. може спитаємо тих, хто взяв валютну іпотеку в 2007 році, що в них з вартістю активу та боргу? особливо, хто досі не погасив. це окремі випадки а не правило. може спитаємо тих, хто взяв валютну іпотеку в 2007 році, що в них з вартістю активу та боргу? особливо, хто досі не погасив.

Я знаю таких. Всі давно погасили Я знаю таких. Всі давно погасили

а я знаю тих, хто не погасив. а той, хто погасив 80% доходу 5 років вкидав в іпотеку - добре хоч зп дозволяла.



борг знецінюється вдвічі - це окремі випадки, про які наперед ніхто такого не прогнозував. а я знаю тих, хто не погасив. а той, хто погасив 80% доходу 5 років вкидав в іпотеку - добре хоч зп дозволяла.борг знецінюється вдвічі - це окремі випадки, про які наперед ніхто такого не прогнозував. Shaman

Повідомлень: 7079 З нами з: 29.09.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 22:11 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Оренда ростиме з року в рік. Оренда ростиме з року в рік.

Наш спеціаліст по батьківських хатах в Києві напевно дуже знає польський РНЖ? Ну от мені продовжили оренду без підвищення (бо ринок зараз не на боці лендлордів). Шах і мат Фейслесс. Наш спеціаліст по батьківських хатах в Києві напевно дуже знає польський РНЖ? Ну от мені продовжили оренду без підвищення (бо ринок зараз не на боці лендлордів). Шах і мат Фейслесс. BIGor

Повідомлень: 9487 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1375 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 22:13 Faceless написав: За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності. За десять років оренди внікуди виплачується вартість приблизно квартири, що орендується. В іпотеці за цей період борг знецінюється десь вдвічі, а житло весь цей час у власності. В тих країнах, де хотілося б мати житло, вартість квартири виплачується орендодавцю не десять, а від 15 до 20 років. Причому перші роки так само "в нікуди" сплачуються значно більші суми. А ще весь цей час тільки обов'язки власника у вас в повному обсязі. Щодо прав, то їх навіть менше, ніж у орендатора.



Якщо прийняти можливість показати орендодавцю дулю як цінність, то у володінні така сама цінність -- це відчуття стабільності і власного даху над головою. Бо і те, і інше - грошима не вимірюється. В тих країнах, де хотілося б мати житло, вартість квартири виплачується орендодавцю не десять, а від 15 до 20 років. Причому перші роки так само "в нікуди" сплачуються значно більші суми. А ще весь цей час тільки обов'язки власника у вас в повному обсязі. Щодо прав, то їх навіть менше, ніж у орендатора.Якщо прийняти можливість показати орендодавцю дулю як цінність, то у володінні така сама цінність -- це відчуття стабільності і власного даху над головою. Бо і те, і інше - грошима не вимірюється. M-Audio Повідомлень: 3223 З нами з: 23.03.11 Подякував: 608 раз. Подякували: 472 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 22:14 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Оренда ростиме з року в рік. Оренда ростиме з року в рік.

Наш спеціаліст по батьківських хатах в Києві напевно дуже знає польський РНЖ? Ну от мені продовжили оренду без підвищення (бо ринок зараз не на боці лендлордів). Шах і мат Фейслесс. Наш спеціаліст по батьківських хатах в Києві напевно дуже знає польський РНЖ? Ну от мені продовжили оренду без підвищення (бо ринок зараз не на боці лендлордів). Шах і мат Фейслесс. Скільки років ви в Польщі, що робите висновки, чи ростиме оренда? Один-два? Скільки років ви в Польщі, що робите висновки, чи ростиме оренда? Один-два? Faceless

Модератор Повідомлень: 35449 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1460 раз. Подякували: 8055 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 22:14 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Я знаю таких. Всі давно погасили Я знаю таких. Всі давно погасили

В Києві Фейслеса - можливо і так, а от люди які не змогли заплатити по валютним іпотекам банкам - от просто купа, я тоді по роботі стикався з інфою по банкам - це навіть не тисячі людей були. Банківські кризи 2008 і 2014 нічого не навчили? В Києві Фейслеса - можливо і так, а от люди які не змогли заплатити по валютним іпотекам банкам - от просто купа, я тоді по роботі стикався з інфою по банкам - це навіть не тисячі людей були. Банківські кризи 2008 і 2014 нічого не навчили? BIGor

Повідомлень: 9487 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1375 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 22:16 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Оренда ростиме з року в рік. Оренда ростиме з року в рік.

Наш спеціаліст по батьківських хатах в Києві напевно дуже знає польський РНЖ? Ну от мені продовжили оренду без підвищення (бо ринок зараз не на боці лендлордів). Шах і мат Фейслесс. Наш спеціаліст по батьківських хатах в Києві напевно дуже знає польський РНЖ? Ну от мені продовжили оренду без підвищення (бо ринок зараз не на боці лендлордів). Шах і мат Фейслесс. Скільки років ви в Польщі, що робите висновки, чи ростиме оренда? Один-два? Скільки років ви в Польщі, що робите висновки, чи ростиме оренда? Один-два?

Нічого собі, для наших рожевоокулярних знатоків ретроспективні дані - це фуфло ?? Нічого собі, для наших рожевоокулярних знатоків ретроспективні дані - це фуфло?? BIGor

Повідомлень: 9487 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1375 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 22:31 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5780405:Faceless"]Оренда ростиме з року в рік.

Наш спеціаліст по батьківських хатах в Києві напевно дуже знає польський РНЖ? Ну от мені продовжили оренду без підвищення (бо ринок зараз не на боці лендлордів). Шах і мат Фейслесс. Наш спеціаліст по батьківських хатах в Києві напевно дуже знає польський РНЖ? Ну от мені продовжили оренду без підвищення (бо ринок зараз не на боці лендлордів). Шах і мат Фейслесс. Скільки років ви в Польщі, що робите висновки, чи ростиме оренда? Один-два? Скільки років ви в Польщі, що робите висновки, чи ростиме оренда? Один-два?

Нічого собі, для наших рожевоокулярних знатоків ретроспективні дані - це фуфло ??[/quote]

За один рік ви будуєте ретроспективу? Достойно рівня аудитора з біг-4 Нічого собі, для наших рожевоокулярних знатоків ретроспективні дані - це фуфло??[/quote]За один рік ви будуєте ретроспективу? Достойно рівня аудитора з біг-4 Faceless

Модератор Повідомлень: 35449 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1460 раз. Подякували: 8055 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2375237623772378> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор