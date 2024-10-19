Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2375237623772378 Додано: Суб 19 жов, 2024 22:34 flyman написав: В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів. В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів.

Людина ж написала перед вами дуже просто і дуже вірно..

Можливо, Ви не прочитали:

Сибарит написав: Тяжело из нас наша дурь выходит. Тяжело из нас наша дурь выходит. Людина ж написала перед вами дуже просто і дуже вірно..Можливо, Ви не прочитали: akurt

Повідомлень: 10183 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3753 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 23:00 akurt написав: flyman написав: В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів. В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів.

Людина ж написала перед вами дуже просто і дуже вірно..

Можливо, Ви не прочитали:

Сибарит написав: Тяжело из нас наша дурь выходит. Тяжело из нас наша дурь выходит. Людина ж написала перед вами дуже просто і дуже вірно..Можливо, Ви не прочитали:

З вас? З вас? flyman

Повідомлень: 36892 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 23:18 akurt написав: flyman написав: В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів. В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів.

Людина ж написала перед вами дуже просто і дуже вірно..

Можливо, Ви не прочитали:

Сибарит написав: Тяжело из нас наша дурь выходит. Тяжело из нас наша дурь выходит. Людина ж написала перед вами дуже просто і дуже вірно..Можливо, Ви не прочитали:

Після підвалу автомобільний причіп, багажник позашляховика - це все ковток свіжого повітря.

Багато ви розумієте ото в бомжуванні. Після підвалу автомобільний причіп, багажник позашляховика - це все ковток свіжого повітря.Багато ви розумієте ото в бомжуванні. Hotab Повідомлень: 13445 З нами з: 15.02.09 Подякував: 362 раз. Подякували: 2274 раз. Профіль 1 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 23:21 Дивно що та дивна людина не робить ніяких висновків. akurt

Повідомлень: 10183 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3753 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 23:22 Дюрі-бачі написав: Сибарит написав: В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного

А я вважаю інакше: це кредитне рабство, яке не дає можливості кинути роботу через боязнь втратити наполовину виплачене житло.

І більшість молоді в Європі теж так вважає. А я вважаю інакше: це кредитне рабство, яке не дає можливості кинути роботу через боязнь втратити наполовину виплачене житло.



Приклади "кредитного рабства".

Конкретні. Від реальних діючих осіб. Молодих. Всім - до 40 років.



Ірландія. Куплено в кредит Таунхаус за 75 000€. З них перший внесок - продано двушку в обласному центрі України за 25 000+5000 накопичених - 30 000 євро.

Виплата за кредитом щомісяця 210 €. Зараз здається в оренду за 850€ (планується підвищити до 900 €). Взято в кредит тоді, коли зарплатня була 2000...2500 євро на імсяць. Періш 5 років виплата за кредитом склала 190 євро. Рабаство воно таке: часто буває з ірландським віскі та з танцями.

Ринкова ціна того таунхауза на сьогодні перевищує 300 000€.

Планується в 2025 році закрити кредит, щоби не возюкатися з тими копійками в 210 євро щомісяця.

Ще не озвучено, але гадаю що буде виставлено на продаж за ціною сусіда - тобто в 310 000 євро.



Бельгія. Той самий власник - громадянин вже Ірландії - а колись мешканець одного з обласних центрів України - перехав в Бельгію на кращу роботу - взяв в кредит приватний будинок. Узгодження від бельгійського банку чекав 7 днів. Зараз живе в будинку на сході Бельгії в тому власному будинку. Виплата за кредитом 850€ на місяць.

Повністю перекриває ці 850 євро оплатою орендаря за Таунхаус в Ірландії. Рабство воно іє рабство і в Бельгії...

Працює далекобіником, має зарплатню приблизно 4500€ на місяць. А ну беріть калькулятор та рахуйте, чи голодує він чи ні (для точності розрахунків: щойно він повернувся з «Октоберфест»).

їздив на своєму КІА Спортеqдж (гібрид), взятому в кредит.



Канада Наша людина купила приватний будинок за 280 000 канадських доларів. Місто Red Deer (Alberta). В кредит на 30 років. Перший внесок - 5% від ціни будинка. Виплата в місяць - 1700 канадських доларів або його заробіток за 1700/35=48 (сорок вісім годин) праці. Тобто зарплатня за 1 тиждень роботи в місяць.

Рабство воно буває і таке - з іржавими канадськими ланцюгами на шиї...



Швеція. Наша людина, яка колись мешкала в 3-к квартирі батьків - будинок з білої цегли - зараз живе у власній 3-к квартирі на заході Стокгольма. Взяв в кредит майже як тільки прибув в Стокгольм - орієнтовно 8 років тому. Виплата за кредитом була приблизно 800€ на місяць, зараз приблизно 1000€ на місяць. Не питав точно про зарплатню, але здається не голодує в рабстві: на відпочинок виключно в Іспанію і не менше, ніж на місяць. Взяв він собі не так давно Tesla Y за 85 000€ (ціни в Швеції високі - наприклад, тільки комуналка обходиться в 500€ на місяць. З Тесла трохи «влетів» - взяв на піку ціни, зараз лається. Але - якщо врахувати, що це в нього вже третя автівка з @нуля@ за 8 років - то переживе якось).



P.S. Слава Богу, що підданий короля Швеції не читає дописи на цьому форумі, а то точно налякався б «страшними жахіттями іпотеки» та не взяв два місяці тому в іпотеку другу (!) квартиру ринковою ціною в 500 000€. В Стокгольмі.

Подробиць не знаю, можливо сьогодні звʼяжуся розпитаю.

Якщо буде час - весь день був за кермом...

Ну не ШРТ - але теж їздить...

Витрати бензину 6,1 літра на 100 км.

Ціна за 1 літр А98 - 1,68 євро за 1 літр. Але зазвичай заправляюся А95.

Чомусь оці європейські приколи: то 5% спирту в бензині (А95-Е5) , чи 10% вмісту спирту (А95-Е10) не сприймваю... Приклади "кредитного рабства".Конкретні. Від реальних діючих осіб. Молодих. Всім - до 40 років.Куплено в кредит Таунхаус за 75 000€. З них перший внесок - продано двушку в обласному центрі України за 25 000+5000 накопичених - 30 000 євро.Зараз здається в оренду за 850€ (планується підвищити до 900 €). Взято в кредит тоді, коли зарплатня була 2000...2500 євро на імсяць. Періш 5 років виплата за кредитом склала 190 євро. Рабаство воно таке: часто буває з ірландським віскі та з танцями.Ринкова ціна того таунхауза на сьогодні перевищує 300 000€.Планується в 2025 році закрити кредит, щоби не возюкатися з тими копійками в 210 євро щомісяця.Ще не озвучено, але гадаю що буде виставлено на продаж за ціною сусіда - тобто в 310 000 євро.Той самий власник - громадянин вже Ірландії - а колись мешканець одного з обласних центрів України - перехав в Бельгію на кращу роботу - взяв в кредит приватний будинок. Узгодження від бельгійського банку чекав 7 днів. Зараз живе в будинку на сході Бельгії. Виплата за кредитом 850€ на місяць.Повністю перекриває ці 850 євро оплатою орендаря за Таунхаус в Ірландії. Рабство воно іє рабство і в Бельгії...Працює далекобіником, має зарплатню приблизно 4500€ на місяць. А ну беріть калькулятор та рахуйте, чи голодує він чи ні (для точності розрахунків: щойно він повернувся з «Октоберфест»).їздив на своєму КІА Спортеqдж (гібрид), взятому в кредит.Наша людина купила приватний будинок за 280 000 канадських доларів. Місто Red Deer (Alberta). В кредит на 30 років. Перший внесок - 5% від ціни будинка. Виплата в місяць - 1700 канадських доларів або його заробіток за 1700/35=48 (сорок вісім годин) праці. Тобто зарплатня за 1 тиждень роботи в місяць.Рабство воно буває і таке - з іржавими канадськими ланцюгами на шиї...Наша людина, яка колись мешкала в 3-к квартирі батьків - будинок з білої цегли - зараз живе у власній 3-к квартирі на заході Стокгольма. Взяв в кредит майже як тільки прибув в Стокгольм - орієнтовно 8 років тому. Виплата за кредитом була приблизно 800€ на місяць, зараз приблизно 1000€ на місяць. Не питав точно про зарплатню, але здається не голодує в рабстві: на відпочинок виключно в Іспанію і не менше, ніж на місяць. Взяв він собі не так давно Tesla Y за 85 000€ (ціни в Швеції високі - наприклад, тільки комуналка обходиться в 500€ на місяць. З Тесла трохи «влетів» - взяв на піку ціни, зараз лається. Але - якщо врахувати, що це в нього вже третя автівка з @нуля@ за 8 років - то переживе якось).Слава Богу, що підданий короля Швеції не читає дописи на цьому форумі, а то точно налякався б «страшними жахіттями іпотеки» та не взяв два місяці тому в іпотеку другу (!) квартиру ринковою ціною в 500 000€. В Стокгольмі.Подробиць не знаю, можливо сьогодні звʼяжуся розпитаю.Якщо буде час - весь день був за кермом...Ну не ШРТ - але теж їздить...Витрати бензину 6,1 літра на 100 км.Ціна за 1 літр А98 - 1,68 євро за 1 літр. Але зазвичай заправляюся А95.Чомусь оці європейські приколи: то 5% спирту в бензині (А95-Е5) , чи 10% вмісту спирту (А95-Е10) не сприймваю... Востаннє редагувалось akurt в Суб 19 жов, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10183 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3753 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 23:34 akurt написав: Працює далекобіником, має зарплатню приблизно 4500€ на місяць. Працює далекобіником, має зарплатню приблизно 4500€ на місяць. Забыли уточнить что это зарплата брутто) Забыли уточнить что это зарплата брутто) Альтернативщик Повідомлень: 172 З нами з: 20.01.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2024 23:38 Зарплата не моя - потому и не уточнил я.

Сказал тот парень, что отпускных начислили - оказывается в Бельгии есть отпускные - 5 300.

Но ведь дело НЕ в этом: вы же почитайте: люди, которые последние 3/4 столетия нигде ничего никогда не брали в кредит , рассказывают, как ужасно: взять дом - реально частный дом на территории Бельгии в кредит, и жить в нем по-человечески (!Ужас то какой!) и с зарплаты в 4500 (неважно чистыми или грязными) платят аж 850 за кредит - это более, чем ужасно.

А ужасно ли?

Весь мир так живет.

Правда весь мир не довел страну до войны.

Но то мелочь... akurt

Повідомлень: 10183 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3753 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2375237623772378 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор