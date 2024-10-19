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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2375237623772378
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 22:34

  flyman написав:В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів.

Людина ж написала перед вами дуже просто і дуже вірно..
Можливо, Ви не прочитали:
  Сибарит написав:Тяжело из нас наша дурь выходит.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:00

  akurt написав:
  flyman написав:В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів.

Людина ж написала перед вами дуже просто і дуже вірно..
Можливо, Ви не прочитали:
  Сибарит написав:Тяжело из нас наша дурь выходит.

З вас?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:18

  akurt написав:
  flyman написав:В США можна жити у вені, або в прицепі, припаркованому в спеціально обладнаному місці, або і просто на стоянці в автівці. Тут публікував відповідне відео, але тицюнам кнопки "скарга" не сподобалась правда американського життя без рожевих кольорів.

Людина ж написала перед вами дуже просто і дуже вірно..
Можливо, Ви не прочитали:
  Сибарит написав:Тяжело из нас наша дурь выходит.

Після підвалу автомобільний причіп, багажник позашляховика - це все ковток свіжого повітря.
Багато ви розумієте ото в бомжуванні.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:21

Дивно що та дивна людина не робить ніяких висновків.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:22

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:В том, что на жилье уходит половина доходов нет ничего страшного

А я вважаю інакше: це кредитне рабство, яке не дає можливості кинути роботу через боязнь втратити наполовину виплачене житло.
І більшість молоді в Європі теж так вважає.


Приклади "кредитного рабства".
Конкретні. Від реальних діючих осіб. Молодих. Всім - до 40 років.

Ірландія. Куплено в кредит Таунхаус за 75 000€. З них перший внесок - продано двушку в обласному центрі України за 25 000+5000 накопичених - 30 000 євро.
Виплата за кредитом щомісяця 210 €. Зараз здається в оренду за 850€ (планується підвищити до 900 €). Взято в кредит тоді, коли зарплатня була 2000...2500 євро на імсяць. Періш 5 років виплата за кредитом склала 190 євро. Рабаство воно таке: часто буває з ірландським віскі та з танцями.
Ринкова ціна того таунхауза на сьогодні перевищує 300 000€.
Планується в 2025 році закрити кредит, щоби не возюкатися з тими копійками в 210 євро щомісяця.
Ще не озвучено, але гадаю що буде виставлено на продаж за ціною сусіда - тобто в 310 000 євро.

Бельгія. Той самий власник - громадянин вже Ірландії - а колись мешканець одного з обласних центрів України - перехав в Бельгію на кращу роботу - взяв в кредит приватний будинок. Узгодження від бельгійського банку чекав 7 днів. Зараз живе в будинку на сході Бельгії в тому власному будинку. Виплата за кредитом 850€ на місяць.
Повністю перекриває ці 850 євро оплатою орендаря за Таунхаус в Ірландії. Рабство воно іє рабство і в Бельгії...
Працює далекобіником, має зарплатню приблизно 4500€ на місяць. А ну беріть калькулятор та рахуйте, чи голодує він чи ні (для точності розрахунків: щойно він повернувся з «Октоберфест»).
їздив на своєму КІА Спортеqдж (гібрид), взятому в кредит.

Канада Наша людина купила приватний будинок за 280 000 канадських доларів. Місто Red Deer (Alberta). В кредит на 30 років. Перший внесок - 5% від ціни будинка. Виплата в місяць - 1700 канадських доларів або його заробіток за 1700/35=48 (сорок вісім годин) праці. Тобто зарплатня за 1 тиждень роботи в місяць.
Рабство воно буває і таке - з іржавими канадськими ланцюгами на шиї...

Швеція. Наша людина, яка колись мешкала в 3-к квартирі батьків - будинок з білої цегли - зараз живе у власній 3-к квартирі на заході Стокгольма. Взяв в кредит майже як тільки прибув в Стокгольм - орієнтовно 8 років тому. Виплата за кредитом була приблизно 800€ на місяць, зараз приблизно 1000€ на місяць. Не питав точно про зарплатню, але здається не голодує в рабстві: на відпочинок виключно в Іспанію і не менше, ніж на місяць. Взяв він собі не так давно Tesla Y за 85 000€ (ціни в Швеції високі - наприклад, тільки комуналка обходиться в 500€ на місяць. З Тесла трохи «влетів» - взяв на піку ціни, зараз лається. Але - якщо врахувати, що це в нього вже третя автівка з @нуля@ за 8 років - то переживе якось).

P.S. Слава Богу, що підданий короля Швеції не читає дописи на цьому форумі, а то точно налякався б «страшними жахіттями іпотеки» та не взяв два місяці тому в іпотеку другу (!) квартиру ринковою ціною в 500 000€. В Стокгольмі.
Подробиць не знаю, можливо сьогодні звʼяжуся розпитаю.
Якщо буде час - весь день був за кермом...
Ну не ШРТ - але теж їздить...
Витрати бензину 6,1 літра на 100 км.
Ціна за 1 літр А98 - 1,68 євро за 1 літр. Але зазвичай заправляюся А95.
Чомусь оці європейські приколи: то 5% спирту в бензині (А95-Е5) , чи 10% вмісту спирту (А95-Е10) не сприймваю...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 19 жов, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:34

  akurt написав:Працює далекобіником, має зарплатню приблизно 4500€ на місяць.
Забыли уточнить что это зарплата брутто)
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:38

Зарплата не моя - потому и не уточнил я.
Сказал тот парень, что отпускных начислили - оказывается в Бельгии есть отпускные - 5 300.
Но ведь дело НЕ в этом: вы же почитайте: люди, которые последние 3/4 столетия нигде ничего никогда не брали в кредит, рассказывают, как ужасно: взять дом - реально частный дом на территории Бельгии в кредит, и жить в нем по-человечески (!Ужас то какой!) и с зарплаты в 4500 (неважно чистыми или грязными) платят аж 850 за кредит - это более, чем ужасно.
А ужасно ли?
Весь мир так живет.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Приклади "кредитного рабства".
Конкретні. Від реальних діючих осіб. Молодих. Всім - до 40 років.

Ірландія. Куплено в кредит Таунхаус за 75 000€. З них перший внесок - продано двушку в обласному центрі України за 25 000+5000 накопичених - 30 000 євро.
Виплата за кредитом щомісяця 210 €. Зараз здається в оренду за 850€ (планується підвищити до 900 €). Взято в кредит тоді, коли зарплатня була 2000...2500 євро на імсяць. Періш 5 років виплата за кредитом склала 190 євро. Рабаство воно таке: часто буває з ірландським віскі та з танцями.
Ринкова ціна того таунхауза на сьогодні перевищує 300 000€.
Планується в 2025 році закрити кредит, щоби не возюкатися з тими копійками в 210 євро щомісяця.
Ще не озвучено, але гадаю що буде виставлено на продаж за ціною сусіда - тобто в 310 000 євро.

Давайте порахуємо на сьогодні. Вартість іпотеки 300 000 Євро, зарплатню не знаю, але для ЄС щось середнє 3 000 Євро.
Чи рабство? І не факт, що ця квартира подорожчає в найближчі роки в 4 рази з 300 000 Євро до 1 200 000 Євро.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 00:24

Не факт, що подорожчає в 4 рази. Вірно.
А хіба повинна батьківська хата здорожчати в 4 рази? Вона ж батьківська, тобто в так безцінна.
Але однозначно не подешевшає в 4 рази.
Сьогодні відвідував невеличке французьке містечко Фльоранс. Зупинився біля офісу рієлтор їв. Подивився на фото та тексти.
Ціна від 144 000 євро до 644 000 євро.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 00:43

  BIGor написав:Давайте порахуємо на сьогодні.

"На сьогодні" може бути так, що ваш лендлорд з тих 2500 після сплати кредиту ще має у залишку 500 злотих. Бо купив, наприклад, 10 років тому за 300 тис. Хоча тоді це теж видавалося дуже дорого, бо здавати в оренду можна було лише за 1500. А Ви не купуєте, бо воно зараз коштує вже 700 тис.
А "завтра" (років черерз 5) може виявитися так, що ваша оренда буде вже 4000, але це буде усі рівно вигідніше, ніж купувати цю квартиру у іпотеку за 1 млн.
Gastarbaiter
 
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