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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2376237723782379
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 04:36

akurt
"Семёныч", а шо это за чудо на 98м ест 6л топлива? Квадро-пента-секстатурбо(98й только в турбоинжектора льют ну и в Феррари с Ламборгуни с их 120л.с. с литра)Фиеста с двигателем в 1литр? Или Опель с двигателем от мотоцикла?
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 08:14

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Давайте порахуємо на сьогодні.

"На сьогодні" може бути так, що ваш лендлорд з тих 2500 після сплати кредиту ще має у залишку 500 злотих. Бо купив, наприклад, 10 років тому за 300 тис. Хоча тоді це теж видавалося дуже дорого, бо здавати в оренду можна було лише за 1500. А Ви не купуєте, бо воно зараз коштує вже 700 тис.
А "завтра" (років черерз 5) може виявитися так, що ваша оренда буде вже 4000, але це буде усі рівно вигідніше, ніж купувати цю квартиру у іпотеку за 1 млн.

Я не бачу сенсу рахувати те що відбулося, деякі люди в 1917 році взагалі нашару отримали житло, і можуть мати з нього зиск. Хтось приватизував житло надане ПРЛ-ом. Це вже відбулося і цього вже не буде.

По теперішіній ситуації я приводив вже процент повернення зі здачі в оренду квартири по Кракову - це 4%, що трохи менше ставки по депозитам і менше інфляції. Чи є вигода зараз купляти квартиру під здачу - висновок очевидний.
BIGor
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  #<1 ... 2376237723782379
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