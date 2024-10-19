akurt
"Семёныч", а шо это за чудо на 98м ест 6л топлива? Квадро-пента-секстатурбо(98й только в турбоинжектора льют ну и в Феррари с Ламборгуни с их 120л.с. с литра)Фиеста с двигателем в 1литр? Или Опель с двигателем от мотоцикла?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 04:36
akurt
"Семёныч", а шо это за чудо на 98м ест 6л топлива? Квадро-пента-секстатурбо(98й только в турбоинжектора льют ну и в Феррари с Ламборгуни с их 120л.с. с литра)Фиеста с двигателем в 1литр? Или Опель с двигателем от мотоцикла?
Додано: Нед 20 жов, 2024 08:14
Я не бачу сенсу рахувати те що відбулося, деякі люди в 1917 році взагалі нашару отримали житло, і можуть мати з нього зиск. Хтось приватизував житло надане ПРЛ-ом. Це вже відбулося і цього вже не буде.
По теперішіній ситуації я приводив вже процент повернення зі здачі в оренду квартири по Кракову - це 4%, що трохи менше ставки по депозитам і менше інфляції. Чи є вигода зараз купляти квартиру під здачу - висновок очевидний.
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