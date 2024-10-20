akurt
"Семёныч", а шо это за чудо на 98м ест 6л топлива? Квадро-пента-секстатурбо(98й только в турбоинжектора льют ну и в Феррари с Ламборгуни с их 120л.с. с литра)Фиеста с двигателем в 1литр? Или Опель с двигателем от мотоцикла?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 04:36
akurt
"Семёныч", а шо это за чудо на 98м ест 6л топлива? Квадро-пента-секстатурбо(98й только в турбоинжектора льют ну и в Феррари с Ламборгуни с их 120л.с. с литра)Фиеста с двигателем в 1литр? Или Опель с двигателем от мотоцикла?
Додано: Нед 20 жов, 2024 08:14
Я не бачу сенсу рахувати те що відбулося, деякі люди в 1917 році взагалі нашару отримали житло, і можуть мати з нього зиск. Хтось приватизував житло надане ПРЛ-ом. Це вже відбулося і цього вже не буде.
По теперішіній ситуації я приводив вже процент повернення зі здачі в оренду квартири по Кракову - це 4%, що трохи менше ставки по депозитам і менше інфляції. Чи є вигода зараз купляти квартиру під здачу - висновок очевидний.
Додано: Нед 20 жов, 2024 10:33
Менорович, ты как всегда ошибаешься.
У меня один из самых новых гибридов.
Не ошибайся так во всех вопросах.
Бензин А98 залил вчера первый раз 20 л в городе Флоранс чисто для эксперимента, кроме того, удивила цена: всего 1,70€ за литр. Обычно цена на такой бензин 1,95..2,0 €. В том средневековом городке многое в ценах удивило, еще больше - старинное здание мэрии и на входе флаг Украины. А перед мэрией праздник костюмированный: дамы, наряженные в костюмы 18-го века танцевали с кавалерами в военной форме времен Наполеона. Было прикольно. Кстати, Менорович, вот не поверишь: парковка прямо в центре бесплатная.
И цель поездки благородная, что тебе не понять: возил жену нашего украинца в реабилитационный центр: муж ее попал в засаду, будет там на реабилитации после сложной операции 6 недель.
Был я впервые в крутом и очень большом реабилитационном центре, там просто шикарно, но лучше туда не попадать. Забирал женщину от центрального входа, после того, как она долго ухаживала за лежачим мужем, так вот посетители с большим удивлением смотрели на авто с украинскими номерами.
Еще что тебе не понять: женщина хотела мое авто заправить, а я отказался, лучше сделал по-другому: заехал на АЗС прямо возле того центра и заправил бензином дешевле, но А98. В принципе потом по трассе разницы не почувствовал. Пробег на «нуль» для обновления данных не ставил: автомелочами не балуюсь.
На крышке бензобака с внутренней стороны табличка: модно лить бензин не ниже 95, в том числе марки бензина, содержащие 5 или 10% спирта. Но я такой не заливаю.
Как-то ты отстал от жизни. Копаешься в каком-то автомобильном старье.
Додано: Нед 20 жов, 2024 10:56
Ось на це і весь розрахунок. Нажаль, дії влади (у всіх країнах) не дають приводу думати, що буде інакше. Інфляція побуджує хоч якось "паркувати" гроші, хоча дорого, невигідно і незручно.
Хоча може прийти і якийсь чорний либідь, і через п'ять років виплат з'ясується, що залишок до сплати перевищує поточну вартість об'єкта, а на кошти, що вже виплачені, можна було б його купити прямо зараз, і без всякого боргу.
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