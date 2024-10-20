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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2376237723782379 Додано: Нед 20 жов, 2024 04:36 akurt

"Семёныч", а шо это за чудо на 98м ест 6л топлива? Квадро-пента-секстатурбо(98й только в турбоинжектора льют ну и в Феррари с Ламборгуни с их 120л.с. с литра)Фиеста с двигателем в 1литр? Или Опель с двигателем от мотоцикла? барабашов Повідомлень: 4454 З нами з: 16.06.15 Подякував: 281 раз. Подякували: 350 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 08:14 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Давайте порахуємо на сьогодні. Давайте порахуємо

"На сьогодні" може бути так, що ваш лендлорд з тих 2500 після сплати кредиту ще має у залишку 500 злотих. Бо купив, наприклад, 10 років тому за 300 тис. Хоча тоді це теж видавалося дуже дорого, бо здавати в оренду можна було лише за 1500. А Ви не купуєте, бо воно зараз коштує вже 700 тис.

А "завтра" (років черерз 5) може виявитися так, що ваша оренда буде вже 4000, але це буде усі рівно вигідніше, ніж купувати цю квартиру у іпотеку за 1 млн. "На сьогодні" може бути так, що ваш лендлорд з тих 2500 після сплати кредиту ще має у залишку 500 злотих. Бо купив, наприклад, 10 років тому за 300 тис. Хоча тоді це теж видавалося дуже дорого, бо здавати в оренду можна було лише за 1500. А Ви не купуєте, бо воно зараз коштує вже 700 тис.А "завтра" (років черерз 5) може виявитися так, що ваша оренда буде вже 4000, але це буде усі рівно вигідніше, ніж купувати цю квартиру у іпотеку за 1 млн.

Я не бачу сенсу рахувати те що відбулося, деякі люди в 1917 році взагалі нашару отримали житло, і можуть мати з нього зиск. Хтось приватизував житло надане ПРЛ-ом. Це вже відбулося і цього вже не буде.



По теперішіній ситуації я приводив вже процент повернення зі здачі в оренду квартири по Кракову - це 4%, що трохи менше ставки по депозитам і менше інфляції. Чи є вигода зараз купляти квартиру під здачу - висновок очевидний. Я не бачу сенсу рахувати те що відбулося, деякі люди в 1917 році взагалі нашару отримали житло, і можуть мати з нього зиск. Хтось приватизував житло надане ПРЛ-ом. Це вже відбулося і цього вже не буде.По теперішіній ситуації я приводив вже процент повернення зі здачі в оренду квартири по Кракову - це 4%, що трохи менше ставки по депозитам і менше інфляції. Чи є вигода зараз купляти квартиру під здачу - висновок очевидний. BIGor

Повідомлень: 9490 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1375 раз. Подякували: 1777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 10:33 барабашов написав: akurt

"Семёныч", а шо это за чудо на 98м ест 6л топлива? Квадро-пента-секстатурбо(98й только в турбоинжектора льют ну и в Феррари с Ламборгуни с их 120л.с. с литра)Фиеста с двигателем в 1литр? Или Опель с двигателем от мотоцикла? "Семёныч", а шо это за чудо на 98м ест 6л топлива? Квадро-пента-секстатурбо(98й только в турбоинжектора льют ну и в Феррари с Ламборгуни с их 120л.с. с литра)Фиеста с двигателем в 1литр? Или Опель с двигателем от мотоцикла?

"Менорович", ты как всегда ошибаешься.

Все проще: у меня один из самых новых и самых мощных гибридов. На предыдущем поездил 2 года и продал. Известная истина: в автомобильном деле - как и в недвижимости - главное вовремя продать.

Не ошибайся так во всех вопросах.

Бензин А98 залил вчера первый раз 20 л в городе Флоранс чисто для эксперимента, кроме того, удивила цена: всего 1,70€ за литр. Обычно цена на такой бензин 1,95..2,0 €. В том средневековом городке многое в ценах удивило, как будто повал в безналоговый штат в США. Но ещё больше удивило старинное здание мэрии и на входе - флаг Украины. А перед мэрией праздник костюмированный: дамы, наряженные в костюмы 18-го века танцевали с кавалерами в военной форме времен Наполеона. Было прикольно.

Кстати, Менорович, вот не поверишь: парковка прямо в центре бесплатная.



На крышке бензобака с внутренней стороны табличка: можно лить бензин не ниже 95, в том числе марки бензина, содержащие 5 или 10% спирта. Но я такой не заливаю.

Как-то ты отстал от жизни. Копаешься в каких-то автомобильных непонятных, побрызганных ненужными понтами.



P.S. Для справки: авто по городу берет 5,6 литра на 100 км, но я в основном езжу сейчас по автотрассам, иногда маршрут выбираю длиннее, но чтобы трассы были с разрешенными скоростями 110 или 130. В Европе напрягают знаки которые тут прямо стандарт: 30, 50, 70, 80, 90.

На 80 включаю адаптивный круиз контроль.

Сейчас буду смотреть маршрут на запад - хочу съездить на 1 день в Андорру или на 2 дня в Барселону,

Ну тебе проще: ждут на улице Шолом Алейхема. «Золотая Роза»... Классно... "Менорович", ты как всегда ошибаешься.Все проще: у меня один из самых новых и самых мощных гибридов. На предыдущем поездил 2 года и продал. Известная истина: в автомобильном деле - как и в недвижимости - главное вовремя продать.Не ошибайся так во всех вопросах.Бензин А98 залил вчера первый раз 20 л в городе Флоранс чисто для эксперимента, кроме того, удивила цена: всего 1,70€ за литр. Обычно цена на такой бензин 1,95..2,0 €. В том средневековом городке многое в ценах удивило, как будто повал в безналоговый штат в США. Но ещё больше удивило старинное здание мэрии и на входе - флаг Украины. А перед мэрией праздник костюмированный: дамы, наряженные в костюмы 18-го века танцевали с кавалерами в военной форме времен Наполеона. Было прикольно.Кстати, Менорович, вот не поверишь: парковка прямо в центре бесплатная.На крышке бензобака с внутренней стороны табличка: можно лить бензин не ниже 95, в том числе марки бензина, содержащие 5 или 10% спирта. Но я такой не заливаю.Как-то ты отстал от жизни. Копаешься в каких-то автомобильных непонятных, побрызганных ненужными понтами.P.S. Для справки: авто по городу берет 5,6 литра на 100 км, но я в основном езжу сейчас по автотрассам, иногда маршрут выбираю длиннее, но чтобы трассы были с разрешенными скоростями 110 или 130. В Европе напрягают знаки которые тут прямо стандарт: 30, 50, 70, 80, 90.На 80 включаю адаптивный круиз контроль.Сейчас буду смотреть маршрут на запад - хочу съездить на 1 день в Андорру или на 2 дня в Барселону,Ну тебе проще: ждут на улице Шолом Алейхема. «Золотая Роза»... Классно... Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 жов, 2024 11:14, всього редагувалось 3 разів. akurt

Повідомлень: 10186 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3753 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 10:56 Gastarbaiter написав: А "завтра" (років черерз 5) може виявитися так, що ваша оренда буде вже 4000, але це буде усі рівно вигідніше, ніж купувати цю квартиру у іпотеку за 1 млн. А "завтра" (років черерз 5) може виявитися так, що ваша оренда буде вже 4000, але це буде усі рівно вигідніше, ніж купувати цю квартиру у іпотеку за 1 млн. Ось на це і весь розрахунок. Нажаль, дії влади (у всіх країнах) не дають приводу думати, що буде інакше. Інфляція побуджує хоч якось "паркувати" гроші, хоча дорого, невигідно і незручно.



Хоча може прийти і якийсь чорний либідь, і через п'ять років виплат з'ясується, що залишок до сплати перевищує поточну вартість об'єкта, а на кошти, що вже виплачені, можна було б його купити прямо зараз, і без всякого боргу. Ось на це і весь розрахунок. Нажаль, дії влади (у всіх країнах) не дають приводу думати, що буде інакше. Інфляція побуджує хоч якось "паркувати" гроші, хоча дорого, невигідно і незручно.Хоча може прийти і якийсь чорний либідь, і через п'ять років виплат з'ясується, що залишок до сплати перевищує поточну вартість об'єкта, а на кошти, що вже виплачені, можна було б його купити прямо зараз, і без всякого боргу. M-Audio Повідомлень: 3224 З нами з: 23.03.11 Подякував: 608 раз. Подякували: 472 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 11:50 M-Audio з 2021 року у всіх влад світу зірвало гальма на друкарських верстатах і тепер Європа та США переходить реалії "економік, що розвиваються" коли гроші зусилями влади перетворюються на папірці. Але, нажаль, покупку золота пересічними досі ускладнюють. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3925 З нами з: 29.07.22 Подякував: 708 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 12:11

Тобто получається самі себе заспокоюють, уявляючи, як важко із зарплатні в 4500 євро на місяць виплачувати 208,45 євро за кредитом.

Фотокопія реального листа з банку, якому мій приятель сплачує внески за іпотеку (шапку листа та прізвище людини я видалив).

Мене в цьому питанні про іпотеку бентежить тільки одне: про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном.Тобто получається самі себе заспокоюють, уявляючи, як важко із зарплатні в 4500 євро на місяць виплачувати 208,45 євро за кредитом.Фотокопія реального листа з банку, якому мій приятель сплачує внески за іпотеку (шапку листа та прізвище людини я видалив). Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 жов, 2024 12:29, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10186 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3753 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 12:16 akurt написав: Мене в цьому питанні про іпотеку бентежить тільки одне: про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном.

Тобто получається самі себе заспокоюють, уявляючи, як важко із зарплатні в 4500 євро на місяць виплачувати 210 євро за кредитом.

Фотокопія реального листа з банку, якому мій приятель сплачує внески за іпотеку (шапку листа та прізвище людини я видалив).

Мене в цьому питанні про іпотеку бентежить тільки одне: про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном.Тобто получається самі себе заспокоюють, уявляючи, як важко із зарплатні в 4500 євро на місяць виплачуватиєвро за кредитом.Фотокопія реального листа з банку, якому мій приятель сплачує внески за іпотеку (шапку листа та прізвище людини я видалив).

це він будку для собаки в іпотеку купив? це він будку для собаки в іпотеку купив? Shaman

Повідомлень: 7084 З нами з: 29.09.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 12:28 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: : про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном. : про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном.

А в мого знайомого трохи інший досвід: будиночок 80м2 під Брно коштував трохи менше 5 млн крон. Дали під 7%, і 30% першого внеску. Зараз щомісячний платіж 27 тис. крон, а зарплата 28 тис. крон "на руки". А в мого знайомого трохи інший досвід: будиночок 80м2 під Брно коштував трохи менше 5 млн крон. Дали під 7%, і 30% першого внеску. Зараз щомісячний платіж 27 тис. крон, а зарплата 28 тис. крон "на руки". Дюрі-бачі

Повідомлень: 3925 З нами з: 29.07.22 Подякував: 708 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2376237723782379 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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