akurt
"Семёныч", а шо это за чудо на 98м ест 6л топлива? Квадро-пента-секстатурбо(98й только в турбоинжектора льют ну и в Феррари с Ламборгуни с их 120л.с. с литра)Фиеста с двигателем в 1литр? Или Опель с двигателем от мотоцикла?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 04:36
akurt
"Семёныч", а шо это за чудо на 98м ест 6л топлива? Квадро-пента-секстатурбо(98й только в турбоинжектора льют ну и в Феррари с Ламборгуни с их 120л.с. с литра)Фиеста с двигателем в 1литр? Или Опель с двигателем от мотоцикла?
Додано: Нед 20 жов, 2024 08:14
Я не бачу сенсу рахувати те що відбулося, деякі люди в 1917 році взагалі нашару отримали житло, і можуть мати з нього зиск. Хтось приватизував житло надане ПРЛ-ом. Це вже відбулося і цього вже не буде.
По теперішіній ситуації я приводив вже процент повернення зі здачі в оренду квартири по Кракову - це 4%, що трохи менше ставки по депозитам і менше інфляції. Чи є вигода зараз купляти квартиру під здачу - висновок очевидний.
Додано: Нед 20 жов, 2024 10:33
"Менорович", ты как всегда ошибаешься.
Все проще: у меня один из самых новых и самых мощных гибридов. На предыдущем поездил 2 года и продал. Известная истина: в автомобильном деле - как и в недвижимости - главное вовремя продать.
Не ошибайся так во всех вопросах.
Бензин А98 залил вчера первый раз 20 л в городе Флоранс чисто для эксперимента, кроме того, удивила цена: всего 1,70€ за литр. Обычно цена на такой бензин 1,95..2,0 €. В том средневековом городке многое в ценах удивило, как будто повал в безналоговый штат в США. Но ещё больше удивило старинное здание мэрии и на входе - флаг Украины. А перед мэрией праздник костюмированный: дамы, наряженные в костюмы 18-го века танцевали с кавалерами в военной форме времен Наполеона. Было прикольно.
Кстати, Менорович, вот не поверишь: парковка прямо в центре бесплатная.
На крышке бензобака с внутренней стороны табличка: можно лить бензин не ниже 95, в том числе марки бензина, содержащие 5 или 10% спирта. Но я такой не заливаю.
Как-то ты отстал от жизни. Копаешься в каких-то автомобильных непонятных, побрызганных ненужными понтами.
P.S. Для справки: авто по городу берет 5,6 литра на 100 км, но я в основном езжу сейчас по автотрассам, иногда маршрут выбираю длиннее, но чтобы трассы были с разрешенными скоростями 110 или 130. В Европе напрягают знаки которые тут прямо стандарт: 30, 50, 70, 80, 90.
На 80 включаю адаптивный круиз контроль.
Сейчас буду смотреть маршрут на запад - хочу съездить на 1 день в Андорру или на 2 дня в Барселону,
Ну тебе проще: ждут на улице Шолом Алейхема. «Золотая Роза»... Классно...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 жов, 2024 11:14, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 20 жов, 2024 10:56
Ось на це і весь розрахунок. Нажаль, дії влади (у всіх країнах) не дають приводу думати, що буде інакше. Інфляція побуджує хоч якось "паркувати" гроші, хоча дорого, невигідно і незручно.
Хоча може прийти і якийсь чорний либідь, і через п'ять років виплат з'ясується, що залишок до сплати перевищує поточну вартість об'єкта, а на кошти, що вже виплачені, можна було б його купити прямо зараз, і без всякого боргу.
Додано: Нед 20 жов, 2024 11:50
M-Audio з 2021 року у всіх влад світу зірвало гальма на друкарських верстатах і тепер Європа та США переходить реалії "економік, що розвиваються" коли гроші зусилями влади перетворюються на папірці. Але, нажаль, покупку золота пересічними досі ускладнюють.
Додано: Нед 20 жов, 2024 12:11
Мене в цьому питанні про іпотеку бентежить тільки одне: про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном.
Тобто получається самі себе заспокоюють, уявляючи, як важко із зарплатні в 4500 євро на місяць виплачувати 208,45 євро за кредитом.
Фотокопія реального листа з банку, якому мій приятель сплачує внески за іпотеку (шапку листа та прізвище людини я видалив).
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 жов, 2024 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 жов, 2024 12:16
це він будку для собаки в іпотеку купив?
Додано: Нед 20 жов, 2024 12:28
Re: Еміграція, заробітчанство
А в мого знайомого трохи інший досвід: будиночок 80м2 під Брно коштував трохи менше 5 млн крон. Дали під 7%, і 30% першого внеску. Зараз щомісячний платіж 27 тис. крон, а зарплата 28 тис. крон "на руки". При оформленні знаю, що дава документи про доход і свої і дружини і батьків і тещі щоб на шістьох зібрати 100 тис+ доходу...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 20 жов, 2024 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 жов, 2024 12:31
І таке може бути.
Наприклад, однокласник сина виплачує за 3-к квартиру в Стокгольмі 1000 євро на місяць.
Наберуся наглості/сміливості та спитаю, яка в нього зарплатня на місяць.
Додано: Нед 20 жов, 2024 12:35
Інфляція необхідна для економіки. Вона завжди була і завжди буде. До того ж у нормальній ситуації іпотека приблизно дорівнює оренді, а з роками стає набагато дешевшою.
Ті, хто не "засцяв" купити 10 років тому із платежем у 50% тодішньої своєї з/п, зараз мають платіж на рівні 20% і у 2 рази нижче, ніж сьогоднішня оренда.
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