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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2377237823792380 Додано: Нед 20 жов, 2024 12:44 Gastarbaiter написав: Інфляція необхідна для економіки. Вона завжди була і завжди буде. До того ж у нормальній ситуації іпотека приблизно дорівнює оренді, а з роками стає набагато дешевшою.

Ті, хто не "засцяв" купити 10 років тому із платежем у 50% тодішньої своєї з/п, зараз мають платіж на рівні 20% і у 2 рази нижче, ніж сьогоднішня оренда. Інфляція необхідна для економіки. Вона завжди була і завжди буде. До того ж у нормальній ситуації іпотека приблизно дорівнює оренді, а з роками стає набагато дешевшою.Ті, хто не "засцяв" купити 10 років тому із платежем у 50% тодішньої своєї з/п, зараз мають платіж на рівні 20% і у 2 рази нижче, ніж сьогоднішня оренда.

Здається, пан rjkz наводив цифри по США, що реальна інфляція склала 80% за останні 20 років.

Цікавий реальний факт про те що таке корисна інфляція (пану флайману читати НЕ рекомендується).

З квітня 2021 року в Анталії в орендованій квартирі мешкає родина нашого учасника форуму.

Говорив з ним не більше тижня тому і спеціально спитав: скільки він платить за оренду 3-к квартири в Анталії.

- 7500 лір.

На сьогодні це 7500/34=220 доларів США.

А починав платити в квітні 2021 3700 лір або тоді 3700/8,70=425 доларів.

Діє досить - не знаю мудро, чи нагло: орендодавець щороку хоче підвищити квартплату до ринкової - до 21 000 лір на місяць, а він йому показує постанови Уряду про регулювання питань оренди та рівень інфляції.

Останні раз у вересні прийшов орендодавець на зустріч/перемовини - а разом з нашим учасником форуму прийшов найнятий ним адвокат - орендодавець та адвокат поговорили без свідків і бажані 21 000 лір знову перетворилися в небажані для нього але бажані для нашої людини 7500 лір.

Здавалося б - казка. Але ДУЖЕ жалкує що не купив в 2021 році собі квартиру.

Своє воно і є своє...



P.S. Нормальний цілком стандартний українець - свої дві квартири в Україні здає орендарям. Здається, паннаводив цифри по США, що реальна інфляція склала 80% за останні 20 років.Цікавий реальний факт про те що таке корисна інфляція (пану флайману читати НЕ рекомендується).З квітня 2021 року в Анталії в орендованій квартирі мешкає родина нашого учасника форуму.Говорив з ним не більше тижня тому і спеціально спитав: скільки він платить за оренду 3-к квартири в Анталії.- 7500 лір.На сьогодні це 7500/34=доларів США.А починав платити в квітні 2021 3700 лір або тоді 3700/8,70=доларів.Діє досить - не знаю мудро, чи нагло: орендодавець щороку хоче підвищити квартплату до ринкової - до 21 000 лір на місяць, а він йому показує постанови Уряду про регулювання питань оренди та рівень інфляції.Останні раз у вересні прийшов орендодавець на зустріч/перемовини - а разом з нашим учасником форуму прийшов найнятий ним адвокат - орендодавець та адвокат поговорили без свідків і бажані 21 000 лір знову перетворилися в небажані для нього але бажані для нашої людини 7500 лір.Здавалося б - казка. Але ДУЖЕ жалкує що не купив в 2021 році собі квартиру.Своє воно і є своє...Нормальний цілком стандартний українець - свої дві квартири в Україні здає орендарям. akurt

Повідомлень: 10190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3754 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 13:11 Gastarbaiter написав: M-Audio написав: Ось на це і весь розрахунок. Нажаль, дії влади (у всіх країнах) не дають приводу думати, що буде інакше. Інфляція побуджує хоч якось "паркувати" гроші, хоча дорого, невигідно і незручно.



Хоча може прийти і якийсь чорний либідь, і через п'ять років виплат з'ясується, що залишок до сплати перевищує поточну вартість об'єкта, а на кошти, що вже виплачені, можна було б його купити прямо зараз, і без всякого боргу. Ось на це і весь розрахунок. Нажаль, дії влади (у всіх країнах) не дають приводу думати, що буде інакше. Інфляція побуджує хоч якось "паркувати" гроші, хоча дорого, невигідно і незручно.Хоча може прийти і якийсь чорний либідь, і через п'ять років виплат з'ясується, що залишок до сплати перевищує поточну вартість об'єкта, а на кошти, що вже виплачені, можна було б його купити прямо зараз, і без всякого боргу.

Інфляція необхідна для економіки. Вона завжди була і завжди буде. До того ж у нормальній ситуації іпотека приблизно дорівнює оренді, а з роками стає набагато дешевшою.

Ті, хто не "засцяв" купити 10 років тому із платежем у 50% тодішньої своєї з/п, зараз мають платіж на рівні 20% і у 2 рази нижче, ніж сьогоднішня оренда. Інфляція необхідна для економіки. Вона завжди була і завжди буде. До того ж у нормальній ситуації іпотека приблизно дорівнює оренді, а з роками стає набагато дешевшою.Ті, хто не "засцяв" купити 10 років тому із платежем у 50% тодішньої своєї з/п, зараз мають платіж на рівні 20% і у 2 рази нижче, ніж сьогоднішня оренда.

це у вас якийсь окремий випадок. ще раз нагадаю, що оця думка "житло буде лише дорожчати" й лежить в основі кризи 2008 року



моя думка - купівля нерухомості під 50% доходу - надто ризиковано. в цьому випадку гроші краще скирдувати. й все одно, далеко не всі мають такий дохід, щоб оплата іпотеки була навіть 50%. у вашому ж прикладі окрім фінансового менеджера (що вже не пересічна посада) тільки була можливість сплачувати іпотеку. й до речі, цифри дуже схожі на цифри в Україні лише трошки вище



не плутайте ситуації, коли є кошти купити квартиру, й тоді можна рахувати, що вигідніше, й коли поточного доходу просто не вистачає. я кажу, навіть для України я оцінюю дохід на рівні від 3куо, щоб можна було думати про іпотеку це у вас якийсь окремий випадок. ще раз нагадаю, що оця думка "житло буде лише дорожчати" й лежить в основі кризи 2008 рокумоя думка - купівля нерухомості під 50% доходу - надто ризиковано. в цьому випадку гроші краще скирдувати. й все одно, далеко не всі мають такий дохід, щоб оплата іпотеки була навіть 50%. у вашому ж прикладі окрім фінансового менеджера (що вже не пересічна посада) тільки була можливість сплачувати іпотеку. й до речі, цифри дуже схожі на цифри в Україні лише трошки вищене плутайте ситуації, коли є кошти купити квартиру, й тоді можна рахувати, що вигідніше, й коли поточного доходу просто не вистачає. я кажу, навіть для України я оцінюю дохід на рівні від 3куо, щоб можна було думати про іпотеку Shaman

Повідомлень: 7093 З нами з: 29.09.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 13:11 akurt а не продовжувати угоду не може? Чи турки такі безстрашні, що заключили угоду більш ніж на рік? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3929 З нами з: 29.07.22 Подякував: 708 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 13:28 Ну, треба знати законодавство країни та мудро користуватися.

Каюсь: ініціатором такого вирішення питання був я.

Але тепер дії нашою людини все ж засуджую.



Там получилося 2 етапи:

- на першому етапі, коли орендна плата була підвищена з цифри 3700 лір до 5500 лір, а орендодавець зажадав в 2022 році отримувати 21 000 лір - я розтлумачив, що треба робити та якими інструментами користуватися, щоби на законних підставах НЕ погоджуватися.

- на другому етапі - коли ситуація стабілізувалася, а курс турецької ліри до долара став до цифри "30" ціни на оренду стабілізувалися на рівні 15 000 - 25 000 лір - я висловив думку, що нагліти не треба і треба погодитись на цифру в 21 000 (був варіант угоди на 19 000).

Моя логіка була така: фактично в доларах ви будете платити менше, ніж в квітні 2021 року.



Але наша люди увійшла "у смак" та почала діяти більш впевненно або більш агресивно: погодився тільки на підвищення згідно з роз"ясненням Мінюсту Туреччини на підвищення тільки на 25% (зараз з 1 липня відмінено)



Ну ось орендодавець нічого не може вдіяти.

Договір оренди укладено ще в квітні 2021 року - він теоретично БЕЗСТРОКОВИЙ за турецькими законами - орендодавець повинен за 45 діб до закінчення повідомити орендаря про припинення дії за допомогою НОТАРІАЛЬНО (!) завіреного повідомлення.

Якщо такого не було - Угоду автоматично продовжено ще на 1 рік.

Оредодавець прийняв певні міри: закрив той банківський рахунок, на який орендодавець платив гроші (НЕ ГОТІВКОЮ!!!!! Що дуже мудро). Тоді орендар подав заву в суд Анталії про те, що орендодавець чинить опір виконанню Угоди. Суд постановив зобовʼязання відкрити рахунок та повідомити реквізити орендарю.

Отаке... Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 жов, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3754 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 13:34 Shaman написав: це у вас якийсь окремий випадок. ще раз нагадаю, що оця думка "житло буде лише дорожчати" й лежить в основі кризи 2008 року



моя думка - купівля нерухомості під 50% доходу - надто ризиковано. в цьому випадку гроші краще скирдувати. це у вас якийсь окремий випадок. ще раз нагадаю, що оця думка "житло буде лише дорожчати" й лежить в основі кризи 2008 рокумоя думка - купівля нерухомості під 50% доходу - надто ризиковано. в цьому випадку гроші краще скирдувати.

Не на усіх ринках, звичайно. Я кажу про країну, яку розумію найкраще: про Польщу.

До речі, після 2008 року правила змінилися на користь позичальників. У ковідні часи зупинився туризм. Та й багато хто з Кракова повернувся у свої іпєня працювати дистанційно. Оренда впала у 1.5 рази. Потім ще й ставки пішли вгору. Здавалося, що ось тут усі ці "інвестиції в кредит" повинні виплеснутися на ринок і обвалити ціни. Але нічого такого не відбулося. Якісь там кредитні канікули дали чи що. Ціни вистояли і потім продовжили зростати.

А якщо оренда теж віднімає 40-50% зарплати, то як скирдувати? І чим це краще за оплату своєї нерухомості? Не на усіх ринках, звичайно. Я кажу про країну, яку розумію найкраще: про Польщу.До речі, після 2008 року правила змінилися на користь позичальників. У ковідні часи зупинився туризм. Та й багато хто з Кракова повернувся у свої іпєня працювати дистанційно. Оренда впала у 1.5 рази. Потім ще й ставки пішли вгору. Здавалося, що ось тут усі ці "інвестиції в кредит" повинні виплеснутися на ринок і обвалити ціни. Але нічого такого не відбулося. Якісь там кредитні канікули дали чи що. Ціни вистояли і потім продовжили зростати.А якщо оренда теж віднімає 40-50% зарплати, то як скирдувати? І чим це краще за оплату своєї нерухомості? Gastarbaiter Повідомлень: 3444 З нами з: 26.02.18 Подякував: 689 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 13:39 Gastarbaiter написав: Shaman написав: це у вас якийсь окремий випадок. ще раз нагадаю, що оця думка "житло буде лише дорожчати" й лежить в основі кризи 2008 року



моя думка - купівля нерухомості під 50% доходу - надто ризиковано. в цьому випадку гроші краще скирдувати. це у вас якийсь окремий випадок. ще раз нагадаю, що оця думка "житло буде лише дорожчати" й лежить в основі кризи 2008 рокумоя думка - купівля нерухомості під 50% доходу - надто ризиковано. в цьому випадку гроші краще скирдувати.

Не на усіх ринках, звичайно. Я кажу про країну, яку розумію найкраще: про Польщу.

До речі, після 2008 року правила змінилися на користь позичальників. У ковідні часи зупинився туризм. Та й багато хто з Кракова повернувся у свої іпєня працювати дистанційно. Оренда впала у 1.5 рази. Потім ще й ставки пішли вгору. Здавалося, що ось тут усі ці "інвестиції в кредит" повинні виплеснутися на ринок і обвалити ціни. Але нічого такого не відбулося. Якісь там кредитні канікули дали чи що. Ціни вистояли і потім продовжили зростати.

А якщо оренда теж віднімає 40-50% зарплати, то як скирдувати? І чим це краще за оплату своєї нерухомості? Не на усіх ринках, звичайно. Я кажу про країну, яку розумію найкраще: про Польщу.До речі, після 2008 року правила змінилися на користь позичальників. У ковідні часи зупинився туризм. Та й багато хто з Кракова повернувся у свої іпєня працювати дистанційно. Оренда впала у 1.5 рази. Потім ще й ставки пішли вгору. Здавалося, що ось тут усі ці "інвестиції в кредит" повинні виплеснутися на ринок і обвалити ціни. Але нічого такого не відбулося. Якісь там кредитні канікули дали чи що. Ціни вистояли і потім продовжили зростати.А якщо оренда теж віднімає 40-50% зарплати, то як скирдувати? І чим це краще за оплату своєї нерухомості?

поки що ми в ситуації, що оренда лише половина від платежу по іпотеці. тому якщо оренда навіть 30% від доходу, то іпотека - вже 60%.



я ж викладав відео - проблема купити житла зараз й у розвинених країнах теж має місце - навіть у людей, які мають й освіту, й роботу. скажемо так, гадаю проблема у всіх, хто отримує менше середньої/медіанної зп. а хто отримує більше, звісно проблем немає - навіть є перспективи. перетворююсь на Дюрі-бачі поки що ми в ситуації, що оренда лише половина від платежу по іпотеці. тому якщо оренда навіть 30% від доходу, то іпотека - вже 60%.я ж викладав відео - проблема купити житла зараз й у розвинених країнах теж має місце - навіть у людей, які мають й освіту, й роботу. скажемо так, гадаю проблема у всіх, хто отримує менше середньої/медіанної зп. а хто отримує більше, звісно проблем немає - навіть є перспективи. перетворююсь на Shaman

Повідомлень: 7093 З нами з: 29.09.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 13:47 Re: Еміграція, заробітчанство ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3929 З нами з: 29.07.22 Подякував: 708 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 13:50

Ну хлопці дають!

Якби вони почитали цей форум, то точно що все життя були б жебраками.

Ось з Бельгії про свою іпотеку в Ірландіі.

Зараз одночасно спілкуюся з нашими в Бельгії та в Швеції.Ну хлопці дають!Якби вони почитали цей форум, то точно що все життя були б жебраками.Ось з Бельгії про свою іпотеку в Ірландіі. akurt

Повідомлень: 10190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3754 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 13:56 Дюрі-бачі написав: ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян. ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян.

те що потрібна перебудова міжнародної економіки та фінансів так. але я більше вірю саме в розвинені країни.



виклики є. глобалізація, роботизація. розмови про базовий дохід не просто так виникли (напевне ідея базового доходу вам подобається)



й найгіршому випадку розвитку подій західним країнам треба лише повернути виробництво до себе, й все. а от що будуть робити країни-фабрики світу типу Китаю - питання відкрите. те що потрібна перебудова міжнародної економіки та фінансів так. але я більше вірю саме в розвинені країни.виклики є. глобалізація, роботизація. розмови про базовий дохід не просто так виникли (напевне ідея базового доходу вам подобається)й найгіршому випадку розвитку подій західним країнам треба лише повернути виробництво до себе, й все. а от що будуть робити країни-фабрики світу типу Китаю - питання відкрите. Shaman

Повідомлень: 7093 З нами з: 29.09.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2377237823792380 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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