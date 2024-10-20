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Gastarbaiter написав:Інфляція необхідна для економіки. Вона завжди була і завжди буде. До того ж у нормальній ситуації іпотека приблизно дорівнює оренді, а з роками стає набагато дешевшою. Ті, хто не "засцяв" купити 10 років тому із платежем у 50% тодішньої своєї з/п, зараз мають платіж на рівні 20% і у 2 рази нижче, ніж сьогоднішня оренда.
Здається, пан rjkz наводив цифри по США, що реальна інфляція склала 80% за останні 20 років. Цікавий реальний факт про те що таке корисна інфляція (пану флайману читати НЕ рекомендується). З квітня 2021 року в Анталії в орендованій квартирі мешкає родина нашого учасника форуму. Говорив з ним не більше тижня тому і спеціально спитав: скільки він платить за оренду 3-к квартири в Анталії. - 7500 лір. На сьогодні це 7500/34=220 доларів США. А починав платити в квітні 2021 3700 лір або тоді 3700/8,70=425 доларів. Діє досить - не знаю мудро, чи нагло: орендодавець щороку хоче підвищити квартплату до ринкової - до 21 000 лір на місяць, а він йому показує постанови Уряду про регулювання питань оренди та рівень інфляції. Останні раз у вересні прийшов орендодавець на зустріч/перемовини - а разом з нашим учасником форуму прийшов найнятий ним адвокат - орендодавець та адвокат поговорили без свідків і бажані 21 000 лір знову перетворилися в небажані для нього але бажані для нашої людини 7500 лір. Здавалося б - казка. Але ДУЖЕ жалкує що не купив в 2021 році собі квартиру. Своє воно і є своє...
P.S. Нормальний цілком стандартний українець - свої дві квартири в Україні здає орендарям.
M-Audio написав:Ось на це і весь розрахунок. Нажаль, дії влади (у всіх країнах) не дають приводу думати, що буде інакше. Інфляція побуджує хоч якось "паркувати" гроші, хоча дорого, невигідно і незручно.
Хоча може прийти і якийсь чорний либідь, і через п'ять років виплат з'ясується, що залишок до сплати перевищує поточну вартість об'єкта, а на кошти, що вже виплачені, можна було б його купити прямо зараз, і без всякого боргу.
Інфляція необхідна для економіки. Вона завжди була і завжди буде. До того ж у нормальній ситуації іпотека приблизно дорівнює оренді, а з роками стає набагато дешевшою. Ті, хто не "засцяв" купити 10 років тому із платежем у 50% тодішньої своєї з/п, зараз мають платіж на рівні 20% і у 2 рази нижче, ніж сьогоднішня оренда.
це у вас якийсь окремий випадок. ще раз нагадаю, що оця думка "житло буде лише дорожчати" й лежить в основі кризи 2008 року
моя думка - купівля нерухомості під 50% доходу - надто ризиковано. в цьому випадку гроші краще скирдувати. й все одно, далеко не всі мають такий дохід, щоб оплата іпотеки була навіть 50%. у вашому ж прикладі окрім фінансового менеджера (що вже не пересічна посада) тільки була можливість сплачувати іпотеку. й до речі, цифри дуже схожі на цифри в Україні лише трошки вище
не плутайте ситуації, коли є кошти купити квартиру, й тоді можна рахувати, що вигідніше, й коли поточного доходу просто не вистачає. я кажу, навіть для України я оцінюю дохід на рівні від 3куо, щоб можна було думати про іпотеку
Ну, треба знати законодавство країни та мудро користуватися. Каюсь: ініціатором такого вирішення питання був я. Але тепер дії нашою людини все ж засуджую.
Там получилося 2 етапи: - на першому етапі, коли орендна плата була підвищена з цифри 3700 лір до 5500 лір, а орендодавець зажадав в 2022 році отримувати 21 000 лір - я розтлумачив, що треба робити та якими інструментами користуватися, щоби на законних підставах НЕ погоджуватися. - на другому етапі - коли ситуація стабілізувалася, а курс турецької ліри до долара став до цифри "30" ціни на оренду стабілізувалися на рівні 15 000 - 25 000 лір - я висловив думку, що нагліти не треба і треба погодитись на цифру в 21 000 (був варіант угоди на 19 000). Моя логіка була така: фактично в доларах ви будете платити менше, ніж в квітні 2021 року.
Але наша люди увійшла "у смак" та почала діяти більш впевненно або більш агресивно: погодився тільки на підвищення згідно з роз"ясненням Мінюсту Туреччини на підвищення тільки на 25% (зараз з 1 липня відмінено)
Ну ось орендодавець нічого не може вдіяти. Договір оренди укладено ще в квітні 2021 року - він теоретично БЕЗСТРОКОВИЙ за турецькими законами - орендодавець повинен за 45 діб до закінчення повідомити орендаря про припинення дії за допомогою НОТАРІАЛЬНО (!) завіреного повідомлення. Якщо такого не було - Угоду автоматично продовжено ще на 1 рік. Оредодавець прийняв певні міри: закрив той банківський рахунок, на який орендодавець платив гроші (НЕ ГОТІВКОЮ!!!!! Що дуже мудро). Тоді орендар подав заву в суд Анталії про те, що орендодавець чинить опір виконанню Угоди. Суд постановив зобовʼязання відкрити рахунок та повідомити реквізити орендарю. Отаке...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 жов, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:це у вас якийсь окремий випадок. ще раз нагадаю, що оця думка "житло буде лише дорожчати" й лежить в основі кризи 2008 року
моя думка - купівля нерухомості під 50% доходу - надто ризиковано. в цьому випадку гроші краще скирдувати.
Не на усіх ринках, звичайно. Я кажу про країну, яку розумію найкраще: про Польщу. До речі, після 2008 року правила змінилися на користь позичальників. У ковідні часи зупинився туризм. Та й багато хто з Кракова повернувся у свої іпєня працювати дистанційно. Оренда впала у 1.5 рази. Потім ще й ставки пішли вгору. Здавалося, що ось тут усі ці "інвестиції в кредит" повинні виплеснутися на ринок і обвалити ціни. Але нічого такого не відбулося. Якісь там кредитні канікули дали чи що. Ціни вистояли і потім продовжили зростати. А якщо оренда теж віднімає 40-50% зарплати, то як скирдувати? І чим це краще за оплату своєї нерухомості?
Shaman написав:це у вас якийсь окремий випадок. ще раз нагадаю, що оця думка "житло буде лише дорожчати" й лежить в основі кризи 2008 року
моя думка - купівля нерухомості під 50% доходу - надто ризиковано. в цьому випадку гроші краще скирдувати.
Не на усіх ринках, звичайно. Я кажу про країну, яку розумію найкраще: про Польщу. До речі, після 2008 року правила змінилися на користь позичальників. У ковідні часи зупинився туризм. Та й багато хто з Кракова повернувся у свої іпєня працювати дистанційно. Оренда впала у 1.5 рази. Потім ще й ставки пішли вгору. Здавалося, що ось тут усі ці "інвестиції в кредит" повинні виплеснутися на ринок і обвалити ціни. Але нічого такого не відбулося. Якісь там кредитні канікули дали чи що. Ціни вистояли і потім продовжили зростати. А якщо оренда теж віднімає 40-50% зарплати, то як скирдувати? І чим це краще за оплату своєї нерухомості?
поки що ми в ситуації, що оренда лише половина від платежу по іпотеці. тому якщо оренда навіть 30% від доходу, то іпотека - вже 60%.
я ж викладав відео - проблема купити житла зараз й у розвинених країнах теж має місце - навіть у людей, які мають й освіту, й роботу. скажемо так, гадаю проблема у всіх, хто отримує менше середньої/медіанної зп. а хто отримує більше, звісно проблем немає - навіть є перспективи. перетворююсь на Дюрі-бачі
ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян.
Дюрі-бачі написав:ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян.
те що потрібна перебудова міжнародної економіки та фінансів так. але я більше вірю саме в розвинені країни.
виклики є. глобалізація, роботизація. розмови про базовий дохід не просто так виникли (напевне ідея базового доходу вам подобається)
й найгіршому випадку розвитку подій західним країнам треба лише повернути виробництво до себе, й все. а от що будуть робити країни-фабрики світу типу Китаю - питання відкрите.