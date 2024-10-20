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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 жов, 2024 14:27
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
: про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном.
А в мого знайомого трохи інший досвід: будиночок 80м2 під Брно коштував трохи менше 5 млн крон. Дали під 7%, і 30% першого внеску. Зараз щомісячний платіж 27 тис. крон, а зарплата 28 тис. крон "на руки". При оформленні знаю, що дава документи про доход і свої і дружини і батьків і тещі щоб на шістьох зібрати 100 тис+ доходу...
Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки...
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:29
Дюрі-бачі написав:ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян.
Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:35
Faceless написав:
Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки...
Та не він один. Є цілі групи де детально обговорюють як "накрутити" доходи щоб банки дали таки кредит, але я в них не вникав.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 20 жов, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:42
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян.
Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів
не зовсім. в російській імперії не було ані середнього класу, ані високого рівня доходів - але під лозунгами за справедливість яку революцію зробили
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:02
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки...
Та s не він один. Є цілі групи де детально обговорюють як "накрутити" доходи щоб банки дали таки кредит, але я в них не вникав.
Я знаю, що не він один, таким займаються всюди, і недалекоглядні позичальники і що найгірше - безвідповідальні працівники банків в гонитві за преміями і продажами.
Я займався іпотекою свого часу, і бачу що ніхто у світі не вчиться на помилках
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:09
Shaman написав:
те що потрібна перебудова міжнародної економіки та фінансів так. але я більше вірю саме в розвинені країни.
А я очікую повторення 1970-х в плані слабкості всіх валют...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 20 жов, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:10
Faceless написав:
Я знаю, що не він один, таким займаються всюди, і недалекоглядні позичальники і що найгірше - безвідповідальні працівники банків в гонитві за преміями і продажами.
Я займався іпотекою свого часу, і бачу що ніхто у світі не вчиться на помилках
На цю тему зараз - Скайпом - із Швеції:Мы в 2017 году когда кредит брали (Примітка : на 3-к квартиру ціною в 350 000 євро) и звонили банку, нам банк сразу сказал, у вас больше шансы для "наших схем", если у вас официально работающая жена, даже если ЗП сильно отличается от вашей.
И они не наврали.
Это тот момент когда банк не наХХать тебя пытается, а обьяснить все возможные варианты в системе.
(Кінець цитати)
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:15
Shaman написав: Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян.
Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів
не зовсім. в російській імперії не було ані середнього класу, ані високого рівня доходів - але під лозунгами за справедливість яку революцію зробили
Не зовсім так
Ідеологи лівацьких ідей (за певними виключеннями, зокрема самого бідняка Маркса) - це освічені і забезпечені. Навіть ленін з дворянської забезпеченої сім'ї.
На заході головні симпатики лівацьких ідей - це забезпечені, освічені романтики.
І щодо революції - зробили її аж ніяк не бідняки і не робочі. І навіть питання, чи була це революція, а не просто спланований і добре фінансований держпереворот на росії, з чудово поставленою пропагандою і фінансуванням. Переворот був здійснений дуже обмеженою кількістю людей. І ніякої більшості в них не було дуже довго, незважаючи що вони себе називали більшовиками.
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