RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2378237923802381
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:: про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном.

А в мого знайомого трохи інший досвід: будиночок 80м2 під Брно коштував трохи менше 5 млн крон. Дали під 7%, і 30% першого внеску. Зараз щомісячний платіж 27 тис. крон, а зарплата 28 тис. крон "на руки". При оформленні знаю, що дава документи про доход і свої і дружини і батьків і тещі щоб на шістьох зібрати 100 тис+ доходу...
Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки...
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35456
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 8057 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:29

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян.
Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35456
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 8057 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки...

Та не він один. Є цілі групи де детально обговорюють як "накрутити" доходи щоб банки дали таки кредит, але я в них не вникав.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 20 жов, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3938
З нами з: 29.07.22
Подякував: 709 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:42

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян.
Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів

не зовсім. в російській імперії не було ані середнього класу, ані високого рівня доходів - але під лозунгами за справедливість яку революцію зробили
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7103
З нами з: 29.09.19
Подякував: 678 раз.
Подякували: 1502 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:02

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки...

Та s не він один. Є цілі групи де детально обговорюють як "накрутити" доходи щоб банки дали таки кредит, але я в них не вникав.
Я знаю, що не він один, таким займаються всюди, і недалекоглядні позичальники і що найгірше - безвідповідальні працівники банків в гонитві за преміями і продажами.
Я займався іпотекою свого часу, і бачу що ніхто у світі не вчиться на помилках
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35456
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 8057 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:те що потрібна перебудова міжнародної економіки та фінансів так. але я більше вірю саме в розвинені країни.

А я очікую повторення 1970-х в плані слабкості всіх валют...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 20 жов, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3938
З нами з: 29.07.22
Подякував: 709 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:10

  Faceless написав:Я знаю, що не він один, таким займаються всюди, і недалекоглядні позичальники і що найгірше - безвідповідальні працівники банків в гонитві за преміями і продажами.
Я займався іпотекою свого часу, і бачу що ніхто у світі не вчиться на помилках

На цю тему зараз - Скайпом - із Швеції:

Мы в 2017 году когда кредит брали (Примітка : на 3-к квартиру ціною в 350 000 євро) и звонили банку, нам банк сразу сказал, у вас больше шансы для "наших схем", если у вас официально работающая жена, даже если ЗП сильно отличается от вашей.

И они не наврали.
Это тот момент когда банк не наХХать тебя пытается, а обьяснить все возможные варианты в системе.

(Кінець цитати)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10192
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3754 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:15

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян.
Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів

не зовсім. в російській імперії не було ані середнього класу, ані високого рівня доходів - але під лозунгами за справедливість яку революцію зробили
Не зовсім так :mrgreen:
Ідеологи лівацьких ідей (за певними виключеннями, зокрема самого бідняка Маркса) - це освічені і забезпечені. Навіть ленін з дворянської забезпеченої сім'ї.
На заході головні симпатики лівацьких ідей - це забезпечені, освічені романтики.
І щодо революції - зробили її аж ніяк не бідняки і не робочі. І навіть питання, чи була це революція, а не просто спланований і добре фінансований держпереворот на росії, з чудово поставленою пропагандою і фінансуванням. Переворот був здійснений дуже обмеженою кількістю людей. І ніякої більшості в них не було дуже довго, незважаючи що вони себе називали більшовиками.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35456
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 8057 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:54

  akurt написав:Нагадаю: Бельгія на зв"язку. Мова йде про нерухомість в Ірландії. Іпотека з 2015 по 2024 роки. За первинним планом - на 30 років.
Добре, коли ти народився в нормальній країні, ну або в крайньому випадку переїхав одразу після вишу. А от коли ти півжиття вже витратив, і навіть багато чого владнав за цей строк, але потім приходять "73% какая разница", і потрібно починати з початку, то всі ці іпотечні розрахунки йдуть до одного відомого місця, бо строки і необхідні зусилля вже зовсім інші.
M-Audio
 
Повідомлень: 3225
З нами з: 23.03.11
Подякував: 609 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:58

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Faceless написав:Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів

не зовсім. в російській імперії не було ані середнього класу, ані високого рівня доходів - але під лозунгами за справедливість яку революцію зробили
Не зовсім так :mrgreen:
Ідеологи лівацьких ідей (за певними виключеннями, зокрема самого бідняка Маркса) - це освічені і забезпечені. Навіть ленін з дворянської забезпеченої сім'ї.
На заході головні симпатики лівацьких ідей - це забезпечені, освічені романтики.
І щодо революції - зробили її аж ніяк не бідняки і не робочі. І навіть питання, чи була це революція, а не просто спланований і добре фінансований держпереворот на росії, з чудово поставленою пропагандою і фінансуванням. Переворот був здійснений дуже обмеженою кількістю людей. І ніякої більшості в них не було дуже довго, незважаючи що вони себе називали більшовиками.

вам зараз й повернуть, що Майдан створила невелика купка людей за гроші :D

всі ці революції можливі лише за умови, що якась ідея здається більшості населенню справедливою, й воно може й не приймає активну участь, але підтримує. тому Антимайдан суто за гроші не спрацював.

й я розумію, що зовні лівацькі ідеї вони привабливі, бо начебто створюють образ більш справедливе суспільство. біда в тому, що ці ідеї на поточному етапі розвитку суспільства неможливі - а може й взагалі неможливі, бо реальні люди далеко не ідеальні.

до того ж, сучасні розвинені країни набагато більше соціальні, ніж умовно "комуністичні" Китай та В'єтнам. про КНДР та Кубу взагалі мовчимо.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7103
З нами з: 29.09.19
Подякував: 678 раз.
Подякували: 1502 раз.
 
Профіль
1
3
5
  #<1 ... 2378237923802381
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.