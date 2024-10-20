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#<1 ... 2378237923802381 Додано: Нед 20 жов, 2024 14:27 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt написав: : про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном. : про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном.

А в мого знайомого трохи інший досвід: будиночок 80м2 під Брно коштував трохи менше 5 млн крон. Дали під 7%, і 30% першого внеску. Зараз щомісячний платіж 27 тис. крон, а зарплата 28 тис. крон "на руки". При оформленні знаю, що дава документи про доход і свої і дружини і батьків і тещі щоб на шістьох зібрати 100 тис+ доходу... А в мого знайомого трохи інший досвід: будиночок 80м2 під Брно коштував трохи менше 5 млн крон. Дали під 7%, і 30% першого внеску. Зараз щомісячний платіж 27 тис. крон, а зарплата 28 тис. крон "на руки". При оформленні знаю, що дава документи про доход і свої і дружини і батьків і тещі щоб на шістьох зібрати 100 тис+ доходу... Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки... Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки... Faceless

Модератор Повідомлень: 35456 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1460 раз. Подякували: 8057 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 14:29 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян. Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів Faceless

Модератор Повідомлень: 35456 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1460 раз. Подякували: 8057 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 14:35 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки... Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки...

Та не він один. Є цілі групи де детально обговорюють як "накрутити" доходи щоб банки дали таки кредит, але я в них не вникав. Та не він один. Є цілі групи де детально обговорюють як "накрутити" доходи щоб банки дали таки кредит, але я в них не вникав. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 20 жов, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3938 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 14:42 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян. Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо

не зовсім. в російській імперії не було ані середнього класу, ані високого рівня доходів - але під лозунгами за справедливість яку революцію зробили не зовсім. в російській імперії не було ані середнього класу, ані високого рівня доходів - але під лозунгами за справедливість яку революцію зробили Shaman

Повідомлень: 7103 З нами з: 29.09.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 15:02 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки... Хтож дохтор йому й тим хто видав кредит на умовах по самі помідорки...

Та s не він один. Є цілі групи де детально обговорюють як "накрутити" доходи щоб банки дали таки кредит, але я в них не вникав. Та s не він один. Є цілі групи де детально обговорюють як "накрутити" доходи щоб банки дали таки кредит, але я в них не вникав. Я знаю, що не він один, таким займаються всюди, і недалекоглядні позичальники і що найгірше - безвідповідальні працівники банків в гонитві за преміями і продажами.

Я займався іпотекою свого часу, і бачу що ніхто у світі не вчиться на помилках Я знаю, що не він один, таким займаються всюди, і недалекоглядні позичальники і що найгірше - безвідповідальні працівники банків в гонитві за преміями і продажами.Я займався іпотекою свого часу, і бачу що ніхто у світі не вчиться на помилках Faceless

Модератор Повідомлень: 35456 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1460 раз. Подякували: 8057 раз. Профіль 4 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 15:09 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: те що потрібна перебудова міжнародної економіки та фінансів так. але я більше вірю саме в розвинені країни. те що потрібна перебудова міжнародної економіки та фінансів так. але я більше вірю саме в розвинені країни.

А я очікую повторення 1970-х в плані слабкості всіх валют... А я очікую повторення 1970-х в плані слабкості всіх валют... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 20 жов, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3938 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 15:10 Faceless написав: Я знаю, що не він один, таким займаються всюди, і недалекоглядні позичальники і що найгірше - безвідповідальні працівники банків в гонитві за преміями і продажами.

Я займався іпотекою свого часу, і бачу що ніхто у світі не вчиться на помилках Я знаю, що не він один, таким займаються всюди, і недалекоглядні позичальники і що найгірше - безвідповідальні працівники банків в гонитві за преміями і продажами.Я займався іпотекою свого часу, і бачу що ніхто у світі не вчиться на помилках

На цю тему зараз - Скайпом - із Швеції:



Мы в 2017 году когда кредит брали (Примітка : на 3-к квартиру ціною в 350 000 євро) и звонили банку, нам банк сразу сказал, у вас больше шансы для "наших схем", если у вас официально работающая жена, даже если ЗП сильно отличается от вашей.



И они не наврали.

Это тот момент когда банк не наХХать тебя пытается, а обьяснить все возможные варианты в системе.



(Кінець цитати) На цю тему зараз - Скайпом - із Швеції:Мы в 2017 году когда кредит брали (Примітка : на 3-к квартиру ціною в 350 000 євро) и звонили банку, нам банк сразу сказал, у вас больше шансы для "наших схем", если у вас официально работающая жена, даже если ЗП сильно отличается от вашей.И они не наврали.Это тот момент когда банк не наХХать тебя пытается, а обьяснить все возможные варианты в системе.(Кінець цитати) akurt

Повідомлень: 10192 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3754 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 15:15 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: ИМХО зараз йде перебудова всіх основ світу і епоха "стабільності" закінчилась. Українці то вже звикли до постійних змін і не вірити владі, а "білим людям" буде важко адаптуватись. Очікукую, що середньому класу настане гаплик в переважній більшості країн, на соціалці закрутять гайки для не громадян. Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо

не зовсім. в російській імперії не було ані середнього класу, ані високого рівня доходів - але під лозунгами за справедливість яку революцію зробили не зовсім. в російській імперії не було ані середнього класу, ані високого рівня доходів - але під лозунгами за справедливість яку революцію зробили Не зовсім так

Ідеологи лівацьких ідей (за певними виключеннями, зокрема самого бідняка Маркса) - це освічені і забезпечені. Навіть ленін з дворянської забезпеченої сім'ї.

На заході головні симпатики лівацьких ідей - це забезпечені, освічені романтики.

І щодо революції - зробили її аж ніяк не бідняки і не робочі. І навіть питання, чи була це революція, а не просто спланований і добре фінансований держпереворот на росії, з чудово поставленою пропагандою і фінансуванням. Переворот був здійснений дуже обмеженою кількістю людей. І ніякої більшості в них не було дуже довго, незважаючи що вони себе називали більшовиками. Не зовсім такІдеологи лівацьких ідей (за певними виключеннями, зокрема самого бідняка Маркса) - це освічені і забезпечені. Навіть ленін з дворянської забезпеченої сім'ї.На заході головні симпатики лівацьких ідей - це забезпечені, освічені романтики.І щодо революції - зробили її аж ніяк не бідняки і не робочі. І навіть питання, чи була це революція, а не просто спланований і добре фінансований держпереворот на росії, з чудово поставленою пропагандою і фінансуванням. Переворот був здійснений дуже обмеженою кількістю людей. І ніякої більшості в них не було дуже довго, незважаючи що вони себе називали більшовиками. Faceless

Модератор Повідомлень: 35456 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1460 раз. Подякували: 8057 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 16:54 akurt написав: Нагадаю: Бельгія на зв"язку. Мова йде про нерухомість в Ірландії. Іпотека з 2015 по 2024 роки. За первинним планом - на 30 років. Нагадаю: Бельгія на зв"язку. Мова йде про нерухомість в Ірландії. Іпотека з 2015 по 2024 роки. За первинним планом - на 30 років. Добре, коли ти народився в нормальній країні, ну або в крайньому випадку переїхав одразу після вишу. А от коли ти півжиття вже витратив, і навіть багато чого владнав за цей строк, але потім приходять "73% какая разница", і потрібно починати з початку, то всі ці іпотечні розрахунки йдуть до одного відомого місця, бо строки і необхідні зусилля вже зовсім інші. Добре, коли ти народився в нормальній країні, ну або в крайньому випадку переїхав одразу після вишу. А от коли ти півжиття вже витратив, і навіть багато чого владнав за цей строк, але потім приходять "73% какая разница", і потрібно починати з початку, то всі ці іпотечні розрахунки йдуть до одного відомого місця, бо строки і необхідні зусилля вже зовсім інші. M-Audio Повідомлень: 3225 З нами з: 23.03.11 Подякував: 609 раз. Подякували: 472 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 16:58 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо квітнуть вони тільки на живильному ґрунті потужного середнього класу і високого рівня доходів Може тоді і гаплик лівацьким ідеям настане. Бо

не зовсім. в російській імперії не було ані середнього класу, ані високого рівня доходів - але під лозунгами за справедливість яку революцію зробили не зовсім. в російській імперії не було ані середнього класу, ані високого рівня доходів - але під лозунгами за справедливість яку революцію зробили Не зовсім так

Ідеологи лівацьких ідей (за певними виключеннями, зокрема самого бідняка Маркса) - це освічені і забезпечені. Навіть ленін з дворянської забезпеченої сім'ї.

На заході головні симпатики лівацьких ідей - це забезпечені, освічені романтики.

І щодо революції - зробили її аж ніяк не бідняки і не робочі. І навіть питання, чи була це революція, а не просто спланований і добре фінансований держпереворот на росії, з чудово поставленою пропагандою і фінансуванням. Переворот був здійснений дуже обмеженою кількістю людей. І ніякої більшості в них не було дуже довго, незважаючи що вони себе називали більшовиками. Не зовсім такІдеологи лівацьких ідей (за певними виключеннями, зокрема самого бідняка Маркса) - це освічені і забезпечені. Навіть ленін з дворянської забезпеченої сім'ї.На заході головні симпатики лівацьких ідей - це забезпечені, освічені романтики.І щодо революції - зробили її аж ніяк не бідняки і не робочі. І навіть питання, чи була це революція, а не просто спланований і добре фінансований держпереворот на росії, з чудово поставленою пропагандою і фінансуванням. Переворот був здійснений дуже обмеженою кількістю людей. І ніякої більшості в них не було дуже довго, незважаючи що вони себе називали більшовиками.

вам зараз й повернуть, що Майдан створила невелика купка людей за гроші



всі ці революції можливі лише за умови, що якась ідея здається більшості населенню справедливою, й воно може й не приймає активну участь, але підтримує. тому Антимайдан суто за гроші не спрацював.



й я розумію, що зовні лівацькі ідеї вони привабливі, бо начебто створюють образ більш справедливе суспільство. біда в тому, що ці ідеї на поточному етапі розвитку суспільства неможливі - а може й взагалі неможливі, бо реальні люди далеко не ідеальні.



до того ж, сучасні розвинені країни набагато більше соціальні, ніж умовно "комуністичні" Китай та В'єтнам. про КНДР та Кубу взагалі мовчимо. вам зараз й повернуть, що Майдан створила невелика купка людей за грошівсі ці революції можливі лише за умови, що якась ідея здається більшості населенню справедливою, й воно може й не приймає активну участь, але підтримує. тому Антимайдан суто за гроші не спрацював.й я розумію, що зовні лівацькі ідеї вони привабливі, бо начебто створюють образ більш справедливе суспільство. біда в тому, що ці ідеї на поточному етапі розвитку суспільства неможливі - а може й взагалі неможливі, бо реальні люди далеко не ідеальні.до того ж, сучасні розвинені країни набагато більше соціальні, ніж умовно "комуністичні" Китай та В'єтнам. про КНДР та Кубу взагалі мовчимо. Shaman

Повідомлень: 7103 З нами з: 29.09.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2378237923802381 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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