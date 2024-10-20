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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2380238123822383> Додано: Нед 20 жов, 2024 17:21 akurt написав: ...

(Фото не оприлюднюється. На фото сусідній будинок - фото з сайту оголошень - ціна 260 000 євро.)



(Примітка: ну якщо почитати тексти дописувачів на попередніх двох сторінках, то мій співрозмовник просто телепень безголовий: вліз в іпотеку майже 10 років тому - на суму в 75 000-30 000=45 000 євро плюс відсотки за кредитом, щомісяця на протязі 10 років віднімав у жінки та дитини спочатку 189 євро на місяць, а останній рік - аж 208,45 євро на місяць... Жах! І це із зарплатні в 2015 році в діапазоні 2000...2500 євро на місяць)

... ...(Фото не оприлюднюється. На фото сусідній будинок - фото з сайту оголошень - ціна 260 000 євро.)(Примітка: ну якщо почитати тексти дописувачів на попередніх двох сторінках, то мій співрозмовник просто телепень безголовий: вліз в іпотеку майже 10 років тому - на суму в 75 000-30 000=45 000 євро плюс відсотки за кредитом, щомісяця на протязі 10 років віднімав у жінки та дитини спочатку 189 євро на місяць, а останній рік - аж 208,45 євро на місяць... Жах! І це із зарплатні в 2015 році в діапазоні 2000...2500 євро на місяць)...

а тепер трохи розрахунків на додачу до цієї файної історії (які залишилися за лаштунками).



й так куплено будинок за 75 кєвро. з них 30 кєвро відразу, 45 кєвро на 30 років я так гадаю під 3% річних, оскільки щомісячний платіж 189 євро. 10 років сплачував - за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. реальні цифри, тільки до чого тут іпотека, за рахунок якої сплачено трохи менше 11 кєвро, а 64 кєвро сплачено кешем.



й друге питання - купив будинок в Ірландії за 75 кєвро в 2015 році, а зараз він коштує 260 кєвро? тут є в нас фахівці з нерухомості, правда не ірландської. як на мене, якщо ціни справжні, то мова йде про різні будинки. ну не стрибала так нерухомість в розвинених країнах за останні 9 років. якби мова йшла про кінець 90х років-початок 00х - тоді так. хоча можу помилятися. а тепер трохи розрахунків на додачу до цієї файної історії (які залишилися за лаштунками).й так куплено будинок за 75 кєвро. з них 30 кєвро відразу, 45 кєвро на 30 років я так гадаю під 3% річних, оскільки щомісячний платіж 189 євро. 10 років сплачував - за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. реальні цифри, тільки до чого тут іпотека, за рахунок якої сплачено трохи менше 11 кєвро, а 64 кєвро сплачено кешем.й друге питання - купив будинок в Ірландії за 75 кєвро в 2015 році, а зараз він коштує 260 кєвро? тут є в нас фахівці з нерухомості, правда не ірландської. як на мене, якщо ціни справжні, то мова йде про різні будинки. ну не стрибала так нерухомість в розвинених країнах за останні 9 років. якби мова йшла про кінець 90х років-початок 00х - тоді так. хоча можу помилятися. Shaman

Повідомлень: 7106 З нами з: 29.09.19 Подякував: 678 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 18:26 зачєм такой дарагой ипотека брать Дюрі-бачі написав: akurt написав: : про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном. : про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном.

А в мого знайомого трохи інший досвід: будиночок 80м2 під Брно коштував трохи менше 5 млн крон. Дали під 7%, і 30% першого внеску. Зараз щомісячний платіж 27 тис. крон, а зарплата 28 тис. крон "на руки". При оформленні знаю, що дава документи про доход і свої і дружини і батьків і тещі щоб на шістьох зібрати 100 тис+ доходу... А в мого знайомого трохи інший досвід: будиночок 80м2 під Брно коштував трохи менше 5 млн крон. Дали під 7%, і 30% першого внеску. Зараз щомісячний платіж 27 тис. крон, а зарплата 28 тис. крон "на руки". При оформленні знаю, що дава документи про доход і свої і дружини і батьків і тещі щоб на шістьох зібрати 100 тис+ доходу...



Армянин разбил "Волгу":

- Вай-вай, опять у бабушки в долг просить придется!

Грузин разбил "Волгу":

- Вах-вах, опять надо лотерейный билет покупать.

Едет русский на стареньком "Запорожце". И надо же такому случиться, - разбивает его на том же самом месте. Сидит и плачет. Грузин ему:

- Зачем плакать, дорогой?

- Двадцать лет копил на машину...

- Вах, зачем такой дорогой машина покупаешь?.. Армянин разбил "Волгу":- Вай-вай, опять у бабушки в долг просить придется!Грузин разбил "Волгу":- Вах-вах, опять надо лотерейный билет покупать.Едет русский на стареньком "Запорожце". И надо же такому случиться, - разбивает его на том же самом месте. Сидит и плачет. Грузин ему:- Зачем плакать, дорогой?- Двадцать лет копил на машину...- Вах, зачем такой дорогой машина покупаешь?.. flyman

Повідомлень: 36907 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 18:32 M-Audio написав: akurt написав: Нагадаю: Бельгія на зв"язку. Мова йде про нерухомість в Ірландії. Іпотека з 2015 по 2024 роки. За первинним планом - на 30 років. Нагадаю: Бельгія на зв"язку. Мова йде про нерухомість в Ірландії. Іпотека з 2015 по 2024 роки. За первинним планом - на 30 років. Добре, коли ти народився в нормальній країні, ну або в крайньому випадку переїхав одразу після вишу. А от коли ти півжиття вже витратив, і навіть багато чого владнав за цей строк, але потім приходять "73% какая разница", і потрібно починати з початку, то всі ці іпотечні розрахунки йдуть до одного відомого місця, бо строки і необхідні зусилля вже зовсім інші. Добре, коли ти народився в нормальній країні, ну або в крайньому випадку переїхав одразу після вишу. А от коли ти півжиття вже витратив, і навіть багато чого владнав за цей строк, але потім приходять "73% какая разница", і потрібно починати з початку, то всі ці іпотечні розрахунки йдуть до одного відомого місця, бо строки і необхідні зусилля вже зовсім інші.

тому не рвеш дупу на іпотеку, а в ненапряг ходиш роботу робити щоб набрати на пенсію стажу та виплат і гайда на Філіпіни тому не рвеш дупу на іпотеку, а в ненапряг ходиш роботу робити щоб набрати на пенсію стажу та виплат і гайда на Філіпіни flyman

Повідомлень: 36907 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 18:56 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: M-Audio написав: akurt написав: Нагадаю: Бельгія на зв"язку. Мова йде про нерухомість в Ірландії. Іпотека з 2015 по 2024 роки. За первинним планом - на 30 років. Нагадаю: Бельгія на зв"язку. Мова йде про нерухомість в Ірландії. Іпотека з 2015 по 2024 роки. За первинним планом - на 30 років. Добре, коли ти народився в нормальній країні, ну або в крайньому випадку переїхав одразу після вишу. А от коли ти півжиття вже витратив, і навіть багато чого владнав за цей строк, але потім приходять "73% какая разница", і потрібно починати з початку, то всі ці іпотечні розрахунки йдуть до одного відомого місця, бо строки і необхідні зусилля вже зовсім інші. Добре, коли ти народився в нормальній країні, ну або в крайньому випадку переїхав одразу після вишу. А от коли ти півжиття вже витратив, і навіть багато чого владнав за цей строк, але потім приходять "73% какая разница", і потрібно починати з початку, то всі ці іпотечні розрахунки йдуть до одного відомого місця, бо строки і необхідні зусилля вже зовсім інші.

тому не рвеш дупу на іпотеку, а в ненапряг ходиш роботу робити щоб набрати на пенсію стажу та виплат і гайда на Філіпіни тому не рвеш дупу на іпотеку, а в ненапряг ходиш роботу робити щоб набрати на пенсію стажу та виплат і гайда на Філіпіни Не жив добре то й на пенсії помреш у злиднях. Якось так це звучить Не жив добре то й на пенсії помреш у злиднях. Якось так це звучить Faceless

Модератор Повідомлень: 35457 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8057 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 19:09 Shaman написав: akurt написав: ...

(Фото не оприлюднюється. На фото сусідній будинок - фото з сайту оголошень - ціна 260 000 євро.)



(Примітка: ну якщо почитати тексти дописувачів на попередніх двох сторінках, то мій співрозмовник просто телепень безголовий: вліз в іпотеку майже 10 років тому - на суму в 75 000-30 000=45 000 євро плюс відсотки за кредитом, щомісяця на протязі 10 років віднімав у жінки та дитини спочатку 189 євро на місяць, а останній рік - аж 208,45 євро на місяць... Жах! І це із зарплатні в 2015 році в діапазоні 2000...2500 євро на місяць)

... ...(Фото не оприлюднюється. На фото сусідній будинок - фото з сайту оголошень - ціна 260 000 євро.)(Примітка: ну якщо почитати тексти дописувачів на попередніх двох сторінках, то мій співрозмовник просто телепень безголовий: вліз в іпотеку майже 10 років тому - на суму в 75 000-30 000=45 000 євро плюс відсотки за кредитом, щомісяця на протязі 10 років віднімав у жінки та дитини спочатку 189 євро на місяць, а останній рік - аж 208,45 євро на місяць... Жах! І це із зарплатні в 2015 році в діапазоні 2000...2500 євро на місяць)...

а тепер трохи розрахунків на додачу до цієї файної історії (які залишилися за лаштунками).



й так куплено будинок за 75 кєвро. з них 30 кєвро відразу, 45 кєвро на 30 років я так гадаю під 3% річних, оскільки щомісячний платіж 189 євро. 10 років сплачував - за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. реальні цифри, тільки до чого тут іпотека, за рахунок якої сплачено трохи менше 11 кєвро, а 64 кєвро сплачено кешем.



й друге питання - купив будинок в Ірландії за 75 кєвро в 2015 році, а зараз він коштує 260 кєвро? тут є в нас фахівці з нерухомості, правда не ірландської. як на мене, якщо ціни справжні, то мова йде про різні будинки. ну не стрибала так нерухомість в розвинених країнах за останні 9 років. якби мова йшла про кінець 90х років-початок 00х - тоді так. хоча можу помилятися. а тепер трохи розрахунків на додачу до цієї файної історії (які залишилися за лаштунками).й так куплено будинок за 75 кєвро. з них 30 кєвро відразу, 45 кєвро на 30 років я так гадаю під 3% річних, оскільки щомісячний платіж 189 євро. 10 років сплачував - за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. реальні цифри, тільки до чого тут іпотека, за рахунок якої сплачено трохи менше 11 кєвро, а 64 кєвро сплачено кешем.й друге питання - купив будинок в Ірландії за 75 кєвро в 2015 році, а зараз він коштує 260 кєвро? тут є в нас фахівці з нерухомості, правда не ірландської. як на мене, якщо ціни справжні, то мова йде про різні будинки. ну не стрибала так нерухомість в розвинених країнах за останні 9 років. якби мова йшла про кінець 90х років-початок 00х - тоді так. хоча можу помилятися.

Я добавлю еще в историю октоберфест заканчивается 3 октября, упс, нельзя с него уже вернуться недавно, начало в середине сентября... И 850евро дохода требует минимум снятия налогов европейских. Минимум налогов на сегодня это Польша - 12% ФОП, аналог 5% Украины.

Но в целом, рецепт мартини с оливками нам понравился, несмотря на замену мартини - водкой, а оливок - огурцами ))) Я добавлю еще в историю октоберфест заканчивается 3 октября, упс, нельзя с него уже вернуться недавно, начало в середине сентября... И 850евро дохода требует минимум снятия налогов европейских. Минимум налогов на сегодня это Польша - 12% ФОП, аналог 5% Украины.Но в целом, рецепт мартини с оливками нам понравился, несмотря на замену мартини - водкой, а оливок - огурцами ))) stm

Повідомлень: 5294 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 19:16 stm написав: Shaman написав: akurt написав: ...

(Фото не оприлюднюється. На фото сусідній будинок - фото з сайту оголошень - ціна 260 000 євро.)



(Примітка: ну якщо почитати тексти дописувачів на попередніх двох сторінках, то мій співрозмовник просто телепень безголовий: вліз в іпотеку майже 10 років тому - на суму в 75 000-30 000=45 000 євро плюс відсотки за кредитом, щомісяця на протязі 10 років віднімав у жінки та дитини спочатку 189 євро на місяць, а останній рік - аж 208,45 євро на місяць... Жах! І це із зарплатні в 2015 році в діапазоні 2000...2500 євро на місяць)

... ...(Фото не оприлюднюється. На фото сусідній будинок - фото з сайту оголошень - ціна 260 000 євро.)(Примітка: ну якщо почитати тексти дописувачів на попередніх двох сторінках, то мій співрозмовник просто телепень безголовий: вліз в іпотеку майже 10 років тому - на суму в 75 000-30 000=45 000 євро плюс відсотки за кредитом, щомісяця на протязі 10 років віднімав у жінки та дитини спочатку 189 євро на місяць, а останній рік - аж 208,45 євро на місяць... Жах! І це із зарплатні в 2015 році в діапазоні 2000...2500 євро на місяць)...

а тепер трохи розрахунків на додачу до цієї файної історії (які залишилися за лаштунками).



й так куплено будинок за 75 кєвро. з них 30 кєвро відразу, 45 кєвро на 30 років я так гадаю під 3% річних, оскільки щомісячний платіж 189 євро. 10 років сплачував - за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. реальні цифри, тільки до чого тут іпотека, за рахунок якої сплачено трохи менше 11 кєвро, а 64 кєвро сплачено кешем.



й друге питання - купив будинок в Ірландії за 75 кєвро в 2015 році, а зараз він коштує 260 кєвро? тут є в нас фахівці з нерухомості, правда не ірландської. як на мене, якщо ціни справжні, то мова йде про різні будинки. ну не стрибала так нерухомість в розвинених країнах за останні 9 років. якби мова йшла про кінець 90х років-початок 00х - тоді так. хоча можу помилятися. а тепер трохи розрахунків на додачу до цієї файної історії (які залишилися за лаштунками).й так куплено будинок за 75 кєвро. з них 30 кєвро відразу, 45 кєвро на 30 років я так гадаю під 3% річних, оскільки щомісячний платіж 189 євро. 10 років сплачував - за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. реальні цифри, тільки до чого тут іпотека, за рахунок якої сплачено трохи менше 11 кєвро, а 64 кєвро сплачено кешем.й друге питання - купив будинок в Ірландії за 75 кєвро в 2015 році, а зараз він коштує 260 кєвро? тут є в нас фахівці з нерухомості, правда не ірландської. як на мене, якщо ціни справжні, то мова йде про різні будинки. ну не стрибала так нерухомість в розвинених країнах за останні 9 років. якби мова йшла про кінець 90х років-початок 00х - тоді так. хоча можу помилятися.

Я добавлю еще в историю октоберфест заканчивается 3 октября, упс, нельзя с него уже вернуться недавно, начало в середине сентября... И 850евро дохода требует минимум снятия налогов европейских. Минимум налогов на сегодня это Польша - 12% ФОП, аналог 5% Украины.

Но в целом, рецепт мартини с оливками нам понравился, несмотря на замену мартини - водкой, а оливок - огурцами ))) Я добавлю еще в историю октоберфест заканчивается 3 октября, упс, нельзя с него уже вернуться недавно, начало в середине сентября... И 850евро дохода требует минимум снятия налогов европейских. Минимум налогов на сегодня это Польша - 12% ФОП, аналог 5% Украины.Но в целом, рецепт мартини с оливками нам понравился, несмотря на замену мартини - водкой, а оливок - огурцами )))

Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.

Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить

Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить flyman

Повідомлень: 36907 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 19:21 flyman написав: Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.

Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить

Грузию не советую. Хотя адекватные грузины такого будущего не заслужили... Их нынешнее правительство ведёт их в прошлое: каждый при власти имеет более, чем заслуживает, остальные - рабы по типу орков. Грузию не советую. Хотя адекватные грузины такого будущего не заслужили... Их нынешнее правительство ведёт их в прошлое: каждый при власти имеет более, чем заслуживает, остальные - рабы по типу орков. stm

Повідомлень: 5294 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 19:29 stm написав: flyman написав: Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.

Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить

Грузию не советую. Хотя адекватные грузины такого будущего не заслужили... Их нынешнее правительство ведёт их в прошлое: каждый при власти имеет более, чем заслуживает, остальные - рабы по типу орков. Грузию не советую. Хотя адекватные грузины такого будущего не заслужили... Их нынешнее правительство ведёт их в прошлое: каждый при власти имеет более, чем заслуживает, остальные - рабы по типу орков.

вам бабло на пенсію (хоча нє, там же очікування спадщини італійського дідуся в памперсах) чи демократично-елегбете цінності? вам бабло на пенсію (хоча нє, там же очікування спадщини італійського дідуся в памперсах) чи демократично-елегбете цінності? flyman

Повідомлень: 36907 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 19:36 flyman написав: stm написав: flyman написав: Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.

Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить

Грузию не советую. Хотя адекватные грузины такого будущего не заслужили... Их нынешнее правительство ведёт их в прошлое: каждый при власти имеет более, чем заслуживает, остальные - рабы по типу орков. Грузию не советую. Хотя адекватные грузины такого будущего не заслужили... Их нынешнее правительство ведёт их в прошлое: каждый при власти имеет более, чем заслуживает, остальные - рабы по типу орков.

вам бабло на пенсію (хоча нє, там же очікування спадщини італійського дідуся в памперсах) чи демократично-елегбете цінності? вам бабло на пенсію (хоча нє, там же очікування спадщини італійського дідуся в памперсах) чи демократично-елегбете цінності?

Дивиденды, Флай и продажа бизнеса, лучше любого итальянского дедушки ) Дивиденды, Флай и продажа бизнеса, лучше любого итальянского дедушки ) stm

Повідомлень: 5294 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 19:56 stm





лучше любого итальянского дедушки





Не треба бути такою категоричною

Ще не так давно наш «ойті_на_мінімалках» мріяв про койкомісце хоча б не в Ірпені, а в місті… І всерйоз розглядав бабушку, власницю цього вільного койкомісця, в якості супутниці життя (все ж двохспальне ліжко на двох з бабушкою і всі 3 полиці в холодильнику - це краще ніж ліжко в прохідній кімнаті і і ОДНА полиця в холодильнику (пиво входить))

Тому можливо і італійський дідусь і муху не такий вже і неприйнятний варіант. Коли 70+ різниця «бабуся» і «дідусь» дуже умовна. Тому «відповідай за себе», а мух собі знає.. . Не треба бути такою категоричноюЩе не так давно наш «ойті_на_мінімалках» мріяв про койкомісце хоча б не в Ірпені, а в місті… І всерйоз розглядав бабушку, власницю цього вільного койкомісця, в якості супутниці життя (все ж двохспальне ліжко на двох з бабушкою і всі 3 полиці в холодильнику - це краще ніж ліжко в прохідній кімнаті і і ОДНА полиця в холодильнику (пиво входить))Тому можливо і італійський дідусь і муху не такий вже і неприйнятний варіант. Коли 70+ різниця «бабуся» і «дідусь» дуже умовна. Тому «відповідай за себе», а мух собі знає.. . Hotab Повідомлень: 13456 З нами з: 15.02.09 Подякував: 362 раз. Подякували: 2274 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2380238123822383> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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