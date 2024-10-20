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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2380238123822383>
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:21

  akurt написав:...
(Фото не оприлюднюється. На фото сусідній будинок - фото з сайту оголошень - ціна 260 000 євро.)

(Примітка: ну якщо почитати тексти дописувачів на попередніх двох сторінках, то мій співрозмовник просто телепень безголовий: вліз в іпотеку майже 10 років тому - на суму в 75 000-30 000=45 000 євро плюс відсотки за кредитом, щомісяця на протязі 10 років віднімав у жінки та дитини спочатку 189 євро на місяць, а останній рік - аж 208,45 євро на місяць... Жах! І це із зарплатні в 2015 році в діапазоні 2000...2500 євро на місяць)
...

а тепер трохи розрахунків на додачу до цієї файної історії (які залишилися за лаштунками).

й так куплено будинок за 75 кєвро. з них 30 кєвро відразу, 45 кєвро на 30 років я так гадаю під 3% річних, оскільки щомісячний платіж 189 євро. 10 років сплачував - за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. реальні цифри, тільки до чого тут іпотека, за рахунок якої сплачено трохи менше 11 кєвро, а 64 кєвро сплачено кешем.

й друге питання - купив будинок в Ірландії за 75 кєвро в 2015 році, а зараз він коштує 260 кєвро? тут є в нас фахівці з нерухомості, правда не ірландської. як на мене, якщо ціни справжні, то мова йде про різні будинки. ну не стрибала так нерухомість в розвинених країнах за останні 9 років. якби мова йшла про кінець 90х років-початок 00х - тоді так. хоча можу помилятися. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:26

зачєм такой дарагой ипотека брать

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:: про "іпотечне рабство" за кордоном розказують люди, які не мають відношення до іпотеки за кордоном.

А в мого знайомого трохи інший досвід: будиночок 80м2 під Брно коштував трохи менше 5 млн крон. Дали під 7%, і 30% першого внеску. Зараз щомісячний платіж 27 тис. крон, а зарплата 28 тис. крон "на руки". При оформленні знаю, що дава документи про доход і свої і дружини і батьків і тещі щоб на шістьох зібрати 100 тис+ доходу...


Армянин разбил "Волгу":
- Вай-вай, опять у бабушки в долг просить придется!
Грузин разбил "Волгу":
- Вах-вах, опять надо лотерейный билет покупать.
Едет русский на стареньком "Запорожце". И надо же такому случиться, - разбивает его на том же самом месте. Сидит и плачет. Грузин ему:
- Зачем плакать, дорогой?
- Двадцать лет копил на машину...
- Вах, зачем такой дорогой машина покупаешь?..
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:32

  M-Audio написав:
  akurt написав:Нагадаю: Бельгія на зв"язку. Мова йде про нерухомість в Ірландії. Іпотека з 2015 по 2024 роки. За первинним планом - на 30 років.
Добре, коли ти народився в нормальній країні, ну або в крайньому випадку переїхав одразу після вишу. А от коли ти півжиття вже витратив, і навіть багато чого владнав за цей строк, але потім приходять "73% какая разница", і потрібно починати з початку, то всі ці іпотечні розрахунки йдуть до одного відомого місця, бо строки і необхідні зусилля вже зовсім інші.

тому не рвеш дупу на іпотеку, а в ненапряг ходиш роботу робити щоб набрати на пенсію стажу та виплат і гайда на Філіпіни
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:56

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  M-Audio написав:
  akurt написав:Нагадаю: Бельгія на зв"язку. Мова йде про нерухомість в Ірландії. Іпотека з 2015 по 2024 роки. За первинним планом - на 30 років.
Добре, коли ти народився в нормальній країні, ну або в крайньому випадку переїхав одразу після вишу. А от коли ти півжиття вже витратив, і навіть багато чого владнав за цей строк, але потім приходять "73% какая разница", і потрібно починати з початку, то всі ці іпотечні розрахунки йдуть до одного відомого місця, бо строки і необхідні зусилля вже зовсім інші.

тому не рвеш дупу на іпотеку, а в ненапряг ходиш роботу робити щоб набрати на пенсію стажу та виплат і гайда на Філіпіни
Не жив добре то й на пенсії помреш у злиднях. Якось так це звучить
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:09

  Shaman написав:
  akurt написав:...
(Фото не оприлюднюється. На фото сусідній будинок - фото з сайту оголошень - ціна 260 000 євро.)

(Примітка: ну якщо почитати тексти дописувачів на попередніх двох сторінках, то мій співрозмовник просто телепень безголовий: вліз в іпотеку майже 10 років тому - на суму в 75 000-30 000=45 000 євро плюс відсотки за кредитом, щомісяця на протязі 10 років віднімав у жінки та дитини спочатку 189 євро на місяць, а останній рік - аж 208,45 євро на місяць... Жах! І це із зарплатні в 2015 році в діапазоні 2000...2500 євро на місяць)
...

а тепер трохи розрахунків на додачу до цієї файної історії (які залишилися за лаштунками).

й так куплено будинок за 75 кєвро. з них 30 кєвро відразу, 45 кєвро на 30 років я так гадаю під 3% річних, оскільки щомісячний платіж 189 євро. 10 років сплачував - за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. реальні цифри, тільки до чого тут іпотека, за рахунок якої сплачено трохи менше 11 кєвро, а 64 кєвро сплачено кешем.

й друге питання - купив будинок в Ірландії за 75 кєвро в 2015 році, а зараз він коштує 260 кєвро? тут є в нас фахівці з нерухомості, правда не ірландської. як на мене, якщо ціни справжні, то мова йде про різні будинки. ну не стрибала так нерухомість в розвинених країнах за останні 9 років. якби мова йшла про кінець 90х років-початок 00х - тоді так. хоча можу помилятися. 8)

Я добавлю еще в историю октоберфест заканчивается 3 октября, упс, нельзя с него уже вернуться недавно, начало в середине сентября... И 850евро дохода требует минимум снятия налогов европейских. Минимум налогов на сегодня это Польша - 12% ФОП, аналог 5% Украины.
Но в целом, рецепт мартини с оливками нам понравился, несмотря на замену мартини - водкой, а оливок - огурцами )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:16

  stm написав:
  Shaman написав:
  akurt написав:...
(Фото не оприлюднюється. На фото сусідній будинок - фото з сайту оголошень - ціна 260 000 євро.)

(Примітка: ну якщо почитати тексти дописувачів на попередніх двох сторінках, то мій співрозмовник просто телепень безголовий: вліз в іпотеку майже 10 років тому - на суму в 75 000-30 000=45 000 євро плюс відсотки за кредитом, щомісяця на протязі 10 років віднімав у жінки та дитини спочатку 189 євро на місяць, а останній рік - аж 208,45 євро на місяць... Жах! І це із зарплатні в 2015 році в діапазоні 2000...2500 євро на місяць)
...

а тепер трохи розрахунків на додачу до цієї файної історії (які залишилися за лаштунками).

й так куплено будинок за 75 кєвро. з них 30 кєвро відразу, 45 кєвро на 30 років я так гадаю під 3% річних, оскільки щомісячний платіж 189 євро. 10 років сплачував - за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. реальні цифри, тільки до чого тут іпотека, за рахунок якої сплачено трохи менше 11 кєвро, а 64 кєвро сплачено кешем.

й друге питання - купив будинок в Ірландії за 75 кєвро в 2015 році, а зараз він коштує 260 кєвро? тут є в нас фахівці з нерухомості, правда не ірландської. як на мене, якщо ціни справжні, то мова йде про різні будинки. ну не стрибала так нерухомість в розвинених країнах за останні 9 років. якби мова йшла про кінець 90х років-початок 00х - тоді так. хоча можу помилятися. 8)

Я добавлю еще в историю октоберфест заканчивается 3 октября, упс, нельзя с него уже вернуться недавно, начало в середине сентября... И 850евро дохода требует минимум снятия налогов европейских. Минимум налогов на сегодня это Польша - 12% ФОП, аналог 5% Украины.
Но в целом, рецепт мартини с оливками нам понравился, несмотря на замену мартини - водкой, а оливок - огурцами )))

Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.
Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:21

  flyman написав:Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.
Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить

Грузию не советую. Хотя адекватные грузины такого будущего не заслужили... Их нынешнее правительство ведёт их в прошлое: каждый при власти имеет более, чем заслуживает, остальные - рабы по типу орков.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:29

  stm написав:
  flyman написав:Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.
Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить

Грузию не советую. Хотя адекватные грузины такого будущего не заслужили... Их нынешнее правительство ведёт их в прошлое: каждый при власти имеет более, чем заслуживает, остальные - рабы по типу орков.

вам бабло на пенсію (хоча нє, там же очікування спадщини італійського дідуся в памперсах) чи демократично-елегбете цінності?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:36

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:Грузія 1%, Болгарія, по моєму 10%, може і Румінія.
Чувак каже, що свої 1Койро хіба лінивий не заробить

Грузию не советую. Хотя адекватные грузины такого будущего не заслужили... Их нынешнее правительство ведёт их в прошлое: каждый при власти имеет более, чем заслуживает, остальные - рабы по типу орков.

вам бабло на пенсію (хоча нє, там же очікування спадщини італійського дідуся в памперсах) чи демократично-елегбете цінності?

Дивиденды, Флай и продажа бизнеса, лучше любого итальянского дедушки )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:56

stm


лучше любого итальянского дедушки


Не треба бути такою категоричною
Ще не так давно наш «ойті_на_мінімалках» мріяв про койкомісце хоча б не в Ірпені, а в місті… І всерйоз розглядав бабушку, власницю цього вільного койкомісця, в якості супутниці життя (все ж двохспальне ліжко на двох з бабушкою і всі 3 полиці в холодильнику - це краще ніж ліжко в прохідній кімнаті і і ОДНА полиця в холодильнику (пиво входить))
Тому можливо і італійський дідусь і муху не такий вже і неприйнятний варіант. Коли 70+ різниця «бабуся» і «дідусь» дуже умовна. Тому «відповідай за себе», а мух собі знає.. .
Hotab
 
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