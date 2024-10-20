Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.
З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.
А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.
Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру.