RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2380238123822383
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро.


Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.
З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.

А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.

Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 193
З нами з: 21.11.19
Подякував: 226 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2380238123822383
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.