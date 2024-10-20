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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 жов, 2024 19:56
Shaman написав:
за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро.
Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.
З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.
А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.
Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:14
Hotab написав:stm
лучше любого итальянского дедушки
Не треба бути такою категоричною
Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 )))
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:25
BeneFuckTor написав: Shaman написав:
за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро.
Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.
З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.
А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.
Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру.
Навіть в Україні валютні кредити 2006-08 років потім переводилися в гривню а через деякий час борг в доларовому еквіваленті ставав не такий страшний. Хоча й криза була жорстка, і ціни впали, але все не настільки жахливо, як люблять перебільшувати іпотекофоби.
Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:27
stm написав: Hotab написав:stm
лучше любого итальянского дедушки
Не треба бути такою категоричною
Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 )))
дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:28
Shaman написав: stm написав: Hotab написав:stm
[quote]
лучше любого итальянского дедушки
Не треба бути такою категоричною
Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 )))
дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете
[/quote]Тому південну Італію викреслити
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:34
Faceless написав: BeneFuckTor написав: Shaman написав:
за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро.
Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.
З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.
А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.
Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру.
Навіть в Україні валютні кредити 2006-08 років потім переводилися в гривню а через деякий час борг в доларовому еквіваленті ставав не такий страшний. Хоча й криза була жорстка, і ціни впали, але все не настільки жахливо, як люблять перебільшувати іпотекофоби.
Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті
вони то переводилися, але під які відсотки? іпотека під 15% річних ще той квест. я так розумію, дехто й не переводив. тому 2014-2015 бухав по-чорному, а потім забив, бо повернути борг по 24 - це вже хвантастика.
ви вже неодноразово казали про ці кредити під 10%. я таких пропозицій не зустрічав, й я так розумію не я один. знаю, що банки такі кредити видавали СВОЇМ працівникам. й проблема навіть не в ставці, а в тому, що щомісячний платіж по такій іпотеці скільки становив? назвіть цифру. бо коли я кажу, що в Україні є такі зп, на мене накидаються, що я вигадую. я ж кажу - від 3 куо.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 20 жов, 2024 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:35
Faceless написав: Shaman написав: stm написав:
Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 )))
дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете
Тому південну Італію викреслити
Ок. Берём Немецкого дедушку. Всё практично, никаких долгов. Купила хайкинг боты, леса там тёмные, немцы любят хайкинг )))
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:46
Faceless написав:
Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті
Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...
Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 20 жов, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:54
stm написав: Faceless написав: Shaman написав:
дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете
Тому південну Італію викреслити
Ок. Берём Немецкого дедушку. Всё практично, никаких долгов. Купила хайкинг боты, леса там тёмные, немцы любят хайкинг )))
ну так, вже можна. стрьомні німецькі дідусі вже померли. й все одно перевірте, який рефлекс на зіг
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Додано: Нед 20 жов, 2024 21:26
Shaman написав: Faceless написав:
BeneFuckTor написав:Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.
З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.
А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.
Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру.
Навіть в Україні валютні кредити 2006-08 років потім переводилися в гривню а через деякий час борг в доларовому еквіваленті ставав не такий страшний. Хоча й криза була жорстка, і ціни впали, але все не настільки жахливо, як люблять перебільшувати іпотекофоби.
Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті
вони то переводилися, але під які відсотки? іпотека під 15% річних ще той квест. я так розумію, дехто й не переводив. тому 2014-2015 бухав по-чорному, а потім забив, бо повернути борг по 24 - це вже хвантастика.
ви вже неодноразово казали про ці кредити під 10%. я таких пропозицій не зустрічав, й я так розумію не я один. знаю, що банки такі кредити видавали СВОЇМ працівникам. й проблема навіть не в ставці, а в тому, що щомісячний платіж по такій іпотеці скільки становив? назвіть цифру. бо коли я кажу, що в Україні є такі зп, на мене накидаються, що я вигадую. я ж кажу - від 3 куо.
Зараз таких пропозицій вже нема, але були наприклад у Правексу, під 9.49% річних. І ні, не своїм, я в Правексі не працював
В Приваті знайомі брали трішки дорожче
Платіж дуже залежить від власне суми кредиту, а це до 70% вартості нерухомості. За моїм досвідом розрахунок банку на макс платіж був до третини мого офіційного доходу. Але для любителів гострих відчуттів можна було додати ще підтвердження доходів дружини/чоловіка
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