Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2381238223832384> Додано: Нед 20 жов, 2024 19:56 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро.



Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.

З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.



А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.



Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру. Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру. BeneFuckTor Повідомлень: 193 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 20:14 Hotab написав: stm





лучше любого итальянского дедушки





Не треба бути такою категоричною

Не треба бути такою категоричною

Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 ))) Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 ))) stm

Повідомлень: 5296 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 20:25 Re: Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: Shaman написав: за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро.



Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.

З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.



А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.



Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру. Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру. Навіть в Україні валютні кредити 2006-08 років потім переводилися в гривню а через деякий час борг в доларовому еквіваленті ставав не такий страшний. Хоча й криза була жорстка, і ціни впали, але все не настільки жахливо, як люблять перебільшувати іпотекофоби.

Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті Навіть в Україні валютні кредити 2006-08 років потім переводилися в гривню а через деякий час борг в доларовому еквіваленті ставав не такий страшний. Хоча й криза була жорстка, і ціни впали, але все не настільки жахливо, як люблять перебільшувати іпотекофоби.Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті Faceless

Модератор Повідомлень: 35461 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8057 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 20:27 stm написав: Hotab написав: stm

лучше любого итальянского дедушки



Не треба бути такою категоричною

Не треба бути такою категоричною

Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 ))) Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 )))

дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете Shaman

Повідомлень: 7109 З нами з: 29.09.19 Подякував: 679 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 20:28 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: stm написав: Hotab написав: stm

[quote]

лучше любого итальянского дедушки

[quote]лучше любого итальянского дедушки

Не треба бути такою категоричною

Не треба бути такою категоричною

Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 ))) Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 )))

дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете [/quote]Тому південну Італію викреслити дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете[/quote]Тому південну Італію викреслити Faceless

Модератор Повідомлень: 35461 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8057 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 20:34 Faceless написав: BeneFuckTor написав: Shaman написав: за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро. за цей час сплатив 10 800 євро кредиту та 12 000 євро відсотків. й якщо закрив іпотеку достроково, то доплатив ще 34 200 євро.

Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.

З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.



А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.



Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру. Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру. Навіть в Україні валютні кредити 2006-08 років потім переводилися в гривню а через деякий час борг в доларовому еквіваленті ставав не такий страшний. Хоча й криза була жорстка, і ціни впали, але все не настільки жахливо, як люблять перебільшувати іпотекофоби.

Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті Навіть в Україні валютні кредити 2006-08 років потім переводилися в гривню а через деякий час борг в доларовому еквіваленті ставав не такий страшний. Хоча й криза була жорстка, і ціни впали, але все не настільки жахливо, як люблять перебільшувати іпотекофоби.Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті

вони то переводилися, але під які відсотки? іпотека під 15% річних ще той квест. я так розумію, дехто й не переводив. тому 2014-2015 бухав по-чорному, а потім забив, бо повернути борг по 24 - це вже хвантастика.



ви вже неодноразово казали про ці кредити під 10%. я таких пропозицій не зустрічав, й я так розумію не я один. знаю, що банки такі кредити видавали СВОЇМ працівникам. й проблема навіть не в ставці, а в тому, що щомісячний платіж по такій іпотеці скільки становив? назвіть цифру. бо коли я кажу, що в Україні є такі зп, на мене накидаються, що я вигадую. я ж кажу - від 3 куо. вони то переводилися, але під які відсотки? іпотека під 15% річних ще той квест. я так розумію, дехто й не переводив. тому 2014-2015 бухав по-чорному, а потім забив, бо повернути борг по 24 - це вже хвантастика.ви вже неодноразово казали про ці кредити під 10%. я таких пропозицій не зустрічав, й я так розумію не я один. знаю, що банки такі кредити видавали СВОЇМ працівникам. й проблема навіть не в ставці, а в тому, що щомісячний платіж по такій іпотеці скільки становив? назвіть цифру. бо коли я кажу, що в Україні є такі зп, на мене накидаються, що я вигадую. я ж кажу - від 3 куо. Востаннє редагувалось Shaman в Нед 20 жов, 2024 20:38, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 7109 З нами з: 29.09.19 Подякував: 679 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 20:35 Faceless написав: Shaman написав: stm написав: Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 ))) Ок. Ввела новые данные в таблицу разница возраста, отсутствие кредитов, наличие активов. Да, ищу итальянского дедушку без знаний о брачном договоре. Динозавр со встречей 50/50 )))

дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете Тому південну Італію викреслити Тому південну Італію викреслити

Ок. Берём Немецкого дедушку. Всё практично, никаких долгов. Купила хайкинг боты, леса там тёмные, немцы любят хайкинг ))) Ок. Берём Немецкого дедушку. Всё практично, никаких долгов. Купила хайкинг боты, леса там тёмные, немцы любят хайкинг ))) stm

Повідомлень: 5296 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 20:46 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті

Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...

Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25. Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 20 жов, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3941 З нами з: 29.07.22 Подякував: 709 раз. Подякували: 508 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 20:54 stm написав: Faceless написав: Shaman написав: дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете дивиться, італійські дідусі вони такі. знайдете таке кохання всього життя, а потім коли вже будете прикидати розмір спадку, прийдуть італійські друзі дідуся, скажуть, що він все життя був членом каморри, й незалежно чи був брачний контракт, чи не було - отримаєте ви лише ті коштовності, які на вас, й то якщо вчасно щезнете Тому південну Італію викреслити Тому південну Італію викреслити

Ок. Берём Немецкого дедушку. Всё практично, никаких долгов. Купила хайкинг боты, леса там тёмные, немцы любят хайкинг ))) Ок. Берём Немецкого дедушку. Всё практично, никаких долгов. Купила хайкинг боты, леса там тёмные, немцы любят хайкинг )))

ну так, вже можна. стрьомні німецькі дідусі вже померли. й все одно перевірте, який рефлекс на зіг

ну так, вже можна. стрьомні німецькі дідусі вже померли. й все одно перевірте, який рефлекс на зіг Shaman

Повідомлень: 7109 З нами з: 29.09.19 Подякував: 679 раз. Подякували: 1502 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2024 21:26 Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: BeneFuckTor написав: Дякую за розрахунки, фактично він платив 180 банку та відкладав ще 285 щоб закрити достроково. Окей, як на мене то дійсно непогано бо за ці ж 10 років він не назбирав би 260тис.

З ціною почув, можливо і перебільшено, хз.



А ось ще приклад, областне місто україни ціна 2007рік 100к зелених, через 2 роки та сам квартира 55к зелених. Скільки квартира коштує зараз з ремонтом меблямі і телевізором - 55к! Але це україна, не маю поняття як було в тій же польщі. Та і як буде.



Але всеодно іпотека плититься за своє, проблема не в тому що платіж-1зп, а в тому щоб відкласти на ту кваритиру. не факти що при малій оренді ти назбираєшь на ту квартиру. Навіть в Україні валютні кредити 2006-08 років потім переводилися в гривню а через деякий час борг в доларовому еквіваленті ставав не такий страшний. Хоча й криза була жорстка, і ціни впали, але все не настільки жахливо, як люблять перебільшувати іпотекофоби.

Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті Навіть в Україні валютні кредити 2006-08 років потім переводилися в гривню а через деякий час борг в доларовому еквіваленті ставав не такий страшний. Хоча й криза була жорстка, і ціни впали, але все не настільки жахливо, як люблять перебільшувати іпотекофоби.Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті

вони то переводилися, але під які відсотки? іпотека під 15% річних ще той квест. я так розумію, дехто й не переводив. тому 2014-2015 бухав по-чорному, а потім забив, бо повернути борг по 24 - це вже хвантастика.



ви вже неодноразово казали про ці кредити під 10%. я таких пропозицій не зустрічав, й я так розумію не я один. знаю, що банки такі кредити видавали СВОЇМ працівникам. й проблема навіть не в ставці, а в тому, що щомісячний платіж по такій іпотеці скільки становив? назвіть цифру. бо коли я кажу, що в Україні є такі зп, на мене накидаються, що я вигадую. я ж кажу - від 3 куо. вони то переводилися, але під які відсотки? іпотека під 15% річних ще той квест. я так розумію, дехто й не переводив. тому 2014-2015 бухав по-чорному, а потім забив, бо повернути борг по 24 - це вже хвантастика.ви вже неодноразово казали про ці кредити під 10%. я таких пропозицій не зустрічав, й я так розумію не я один. знаю, що банки такі кредити видавали СВОЇМ працівникам. й проблема навіть не в ставці, а в тому, що щомісячний платіж по такій іпотеці скільки становив? назвіть цифру. бо коли я кажу, що в Україні є такі зп, на мене накидаються, що я вигадую. я ж кажу - від 3 куо.

Зараз таких пропозицій вже нема, але були наприклад у Правексу, під 9.49% річних. І ні, не своїм, я в Правексі не працював

В Приваті знайомі брали трішки дорожче

Платіж дуже залежить від власне суми кредиту, а це до 70% вартості нерухомості. За моїм досвідом розрахунок банку на макс платіж був до третини мого офіційного доходу. Але для любителів гострих відчуттів можна було додати ще підтвердження доходів дружини/чоловіка Зараз таких пропозицій вже нема, але були наприклад у Правексу, під 9.49% річних. І ні, не своїм, я в Правексі не працювавВ Приваті знайомі брали трішки дорожчеПлатіж дуже залежить від власне суми кредиту, а це до 70% вартості нерухомості. За моїм досвідом розрахунок банку на макс платіж був до третини мого офіційного доходу. Але для любителів гострих відчуттів можна було додати ще підтвердження доходів дружини/чоловіка Faceless

Модератор Повідомлень: 35461 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1461 раз. Подякували: 8057 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2381238223832384> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless