|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 жов, 2024 21:29
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті
Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...
Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.
В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35461
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1461 раз.
- Подякували: 8057 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему