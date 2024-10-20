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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2381238223832384
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 21:29

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті

Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...
Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.

В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%
Faceless
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