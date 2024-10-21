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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2381238223832384
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 21:29

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Так само з кредитами 2020-21 років. В гривні можна було взяти без всіляких програм під ставку менше 10% річних. Борг вже всох на третину в дол еквіваленті

Під фіксовану ставку без всяких UIRD+? Загорніть 2 такі кредити...
Просто в мене море колег втратили квартири в 2014-15, взяті під "молодіжні" кредити, коли пільгові 3% перетворилися в 30% і платіж 5 тис. грн. перетворився в 25.

В Правексу була фіксована на 5 років, потім uird чи то +.1.5% чи то +2%
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 00:53

Re: Еміграція, заробітчанство

Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 08:32

  The_Rebel написав:Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС.

Вже краще ситуація. Закордонні округи подали свої «проєвропейські» результати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 09:01

  Hotab написав:
  The_Rebel написав:Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС.

Вже краще ситуація. Закордонні округи подали свої «проєвропейські» результати.


З Молдови виїхати в ЄС нічого майже не варто.
Румунія їм всім гарантує румунське громадянство, за винятком можливо понаїхів.

В Молдові залишились зараз або пенси або справжні інваліди.
Бачив овердофіга молодих молдаванів в Німеччині, на простих роботах на заводах.
Тому при вливаннях з боку лишньохромосомних проголусавали за міфічнмй совок та подачки.
Всім молдаванам з паспортами ЄС здається по барабану що там відбувається.
Хомякоид
 
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