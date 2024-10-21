Hotab написав: The_Rebel написав:
Нічого собі Молдова голосує проти ЄС. Принаймні поки обробили половину голосів, то 56% проти. Ми ж з ними йшли одним пакетом. А зараз щоб не довелося їх потім ще чекати) Їх ще спеціально причепом до нас поставили, щоб не вийшов такий собі совковий анклав всередині ЄС.
Вже краще ситуація. Закордонні округи подали свої «проєвропейські» результати.
З Молдови виїхати в ЄС нічого майже не варто.
Румунія їм всім гарантує румунське громадянство, за винятком можливо понаїхів.
В Молдові залишились зараз або пенси або справжні інваліди.
Бачив овердофіга молодих молдаванів в Німеччині, на простих роботах на заводах.
Тому при вливаннях з боку лишньохромосомних проголусавали за міфічнмй совок та подачки.
Всім молдаванам з паспортами ЄС здається по барабану що там відбувається.